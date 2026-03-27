La hermana de Duki tomó partido por Emilia Mernes en el escándalo del momento: “Orgullosa de esta mujer”

La hermana de Duki manifestó públicamente su apoyo a Emilia Mernes en medio del escándalo junto a Tini Stoessel y María Becerra

En medio de la polémica más comentada del momento, Emilia Mernes decidió romper el silencio y ponerle un freno a las críticas y versiones que circularon en redes sociales durante los últimos días. Pero su descargo no quedó solo en palabras propias: rápidamente sumó un respaldo clave desde su entorno más cercano. Candela, conocida como “Kendi” y hermana de Duki, salió a bancarla públicamente con un mensaje que no pasó desapercibido y que dejó en claro de qué lado se posiciona en esta historia.

Todo ocurre en el marco de las especulaciones sobre un supuesto conflicto entre Emilia, Tini Stoessel y María Becerra, que se potenció luego de que las artistas dejaran de seguirse en redes sociales. Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el silencio inicial alimentó teorías, rumores y reconstrucciones sin confirmar que crecieron a gran velocidad en plataformas digitales.

Frente a ese escenario, Emilia decidió hacer un descargo público en su cuenta de Instagram, donde expresó su angustia por el nivel de hostigamiento recibido. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, escribió, en un texto extenso que buscó poner en contexto lo que estaba viviendo.

Candela, hermana de Duki, destacó la profesionalidad y determinación de Emilia, contradiciendo versiones negativas sobre la artista

Lejos de esquivar el tema, la artista reconoció que existieron diferencias con sus colegas, pero aclaró que esas situaciones habían sido habladas en privado. “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas”, explicó, dejando entrever que el conflicto no tendría la dimensión que se le atribuye públicamente.

Sin embargo, el foco de su mensaje estuvo puesto en el impacto emocional de la exposición. “Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento”, señaló. Y luego fue aún más contundente al describir su estado actual: “Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales”.

El pedido final fue claro y directo. “Por favor, les quiero pedir que paren”, expresó, en un intento de frenar la escalada de violencia digital que, según dejó en claro, no solo la afecta a ella, sino también a su entorno más cercano.

Emilia Mernes realizó un contundente descargo en Instagram frente al hostigamiento y las falsas acusaciones en redes sociales

En ese contexto, el apoyo de Candela llegó como una respuesta inmediata y cargada de significado. Desde sus redes sociales, la hermana de Duki compartió el comunicado de Emilia y le dedicó un mensaje que combinó admiración, cercanía y una defensa explícita frente a las críticas. “Orgullosa de esta mujer, que aparte de ser una increíble mujer, es una artista con todas las letras”, escribió, dejando en claro su postura.

Pero no se quedó ahí. En su publicación también destacó aspectos de la vida privada de la cantante, aportando una mirada más íntima que contrasta con las versiones que circulan públicamente. “Nunca vi a alguien tan profesional y decidida con su trabajo”, agregó, reforzando la idea de que la imagen que se está construyendo en redes no coincide con la realidad que ella conoce de cerca.

El cierre del mensaje fue contundente y con un tono de hartazgo frente a la situación: “Eso debería importar, no toda esta mier...”, escribió, evidenciando su molestia por el foco que tomó la conversación en torno a la artista.

El respaldo familiar de Candela suma una visión íntima y refuerza la autenticidad de Emilia en un clima de especulaciones

El gesto de Candela no solo funciona como un respaldo familiar —teniendo en cuenta su vínculo con Duki, pareja de Emilia—, sino también como una intervención dentro de una narrativa que crece día a día en redes. En un contexto donde las especulaciones suelen imponerse sobre los hechos, su voz suma una perspectiva distinta, más cercana a la intimidad de la protagonista.

Mientras tanto, el conflicto sigue generando repercusión. Los seguidores de las artistas analizan cada movimiento, cada interacción y cada silencio, en una dinámica que ya se volvió habitual en el ecosistema digital. En ese marco, el descargo de Emilia y el apoyo público que recibió reconfiguran, al menos parcialmente, el relato que venía dominando la conversación.