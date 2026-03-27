La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery

Julián Álvarez y Nahuel Molino fueron los encargados de recibirlos en el predio

La selección argentina campeona del mundo y bicampeona de América tiene sus ritos. Uno de ellos es el asado que se organiza en el predio de Ezeiza cada vez que se reúne La Scaloneta. La parrilla queda a cargo del cocinero Diego Iacovone, que a veces cuenta con la asistencia comedida de Nicolás Otamendi. Dibu Martínez suele compartir los manjares a través de las redes sociales.

Y otro ritual, menos conocido, es el pedido masivo de helado. Como cualquier vecino, los jugadores hacen sonar el teléfono de una heladería de la zona de Canning y solicitan cantidades industriales, para una delegación nutrida. Esta vez, el dueño del local se encargó del traslado y lo mostró en sus redes sociales.

En el video que compartió la heladería, se ve el ingreso al complejo Lionel Messi. De fondo, se escucha “Pa’ la Selección”, de la T y la M, que acompañó el glorioso recorrido en Qatar 2022.

“Me muero muerto”, dice el dueño cuando observa que Julián Álvarez y Nahuel Molina fueron los encargados de recibirlo. “No puedo más de la emoción”, añade. Concurrió con su pequeño hijo, a quien se escucha decir, eufórico, que está “en la casa de Messi”.

Los sabores encargados por los futbolistas de la Selección fueron: banana split, dulce de leche granizado, vainilla y frutilla a la crema. En total, consumieron seis kilos. La información, claro, abrió el debate de los gustos, casi tan pasional como el que genera el fútbol.

En las redes, no faltaron los que advirtieron que un clásico como el chocolate no formó parte del menú. Y surgieron las voces de respaldo y también las críticas.

“Que paladares chotos los de los campeones, che”, reclamó una usuaria de X (antes Twitter). “Ay, son de los míos, ¡los gustos que me encantan! Unos grandes, ¡la felicidad del pequeñuelo!“, destacó otra en Instagram, que se conmovió por la reacción del niño ante la excursión.

“Tipazos”, los elogió un tercero. “Esos gustos cómo se van a vender”, auguró un cuarto, en relación con el impacto que genera cada decisión de los ídolos del combinado nacional, que disfrutaron de un rico postre antes de los dos amistosos de la ventana internacional de marzo.

Este viernes, 20.15, la Albiceleste recibirá a Mauritania en La Bombonera, mientras que el martes 31 hará lo propio con Zambia, en el mismo escenario y a la misma hora.

Nahuel Molina y Julián Álvarez recibieron a los dueños de la heladería

“En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos, no viene al caso decir quién. Se los dije a ellos. Leo va a jugar, no sé si de entrada, pero va a jugar los dos. No sé cuántos minutos. De yapa, tener al argentino dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y disfruten”, explicó su plan Scaloni para los duelos preparatorios.

“Recuerdo que hace un tiempo Menotti nos dijo: ‘Qué bueno tener 20 días en el predio para entrenar’. Eso no existía. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante. Y para nosotros es superinteresante jugar con Mauritania, el sábado un partido con los chicos de la Sub 20 y después el martes. No te garantiza nada jugar con los mejores y no te garantiza nada esto. Eso es más que evidente. Hay que afrontar lo que venga y ser positivo. Después, el resultado dirá si acertaste o no. Intentaremos hacer lo mejor posible”, añadió el DT.

El Gringo deberá presentar una nómina de 35 a 55 futbolistas el 11 de mayo. Luego, el 30 del mismo mes se espera que entregue ante FIFA la lista definitiva.

Argentina hará base en Kansas: el búnker será el Hotel Origin y se entrenará en las instalaciones del Sporting Kansas City. Cabe recordar que la Selección debutará el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia por el Grupo J. El lunes 22/6 será la segunda fecha ante Austria, en el AT&T Stadium de Dallas y el sábado 27/6 cerrará la primera fase contra Jordania en el mismo escenario.