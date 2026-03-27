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La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, laterales de la Celeste, fueron abordados por una cuestión inusual, vinculada al sueño de que el seleccionado vuelva a dar una vuelta olímpica

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Los jugadores uruguayos fueron abordados por una pregunta poco común

Guillermo Varela y Joaquín Piquerez, laterales de la selección de Uruguay, afrontaron este jueves una conferencia previa al amistoso frente a Inglaterra en Wembley, y una pregunta inesperada sobre el Panteón de los Olímpicos los llevó a reflexionar públicamente sobre su legado. Ambos coincidieron en que, tras conseguir un título mundial, aceptarían compartir sepultura con los campeones históricos de la Celeste, en una tradición única identificada en el Cementerio del Buceo.

La comparecencia llamó la atención tras una pregunta inusual del periodista argentino Christian Martin, presente en representación de DSports, quien mencionó el lugar donde descansan los restos de los futbolistas uruguayos que alcanzaron la gloria en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 y los Mundiales 1930 y 1950.

“Les quería preguntar sobre una cosa muy especial que no sé si la conocen: el Panteón de los Olímpicos, en el cementerio del Buceo, tiene cuatro planteles campeones del mundo en la misma tumba; se pusieron de acuerdo para estar juntos para siempre”, arrancó el reportero.

La selección uruguaya tendrá un amistoso en Wembley frente a Inglaterra (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
La selección uruguaya tendrá un amistoso en Wembley frente a Inglaterra (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Y luego continuó: “Muchos uruguayos no lo saben. ¿Qué les genera saber eso? ¿Alguien en algún momento sacó el tema? Porque tranquilamente Uruguay puede ser campeón. ¿Ustedes aceptarían ir a esa tumba?”.

El que encaró la pregunta y respondió, sorprendido, fue Varela, quien expresó: “No sé que querés que responda”. Además, admitió no conocer la existencia de la tumba colectiva donde descansan los equipos campeones: “No sabía, pero sí, ojalá podamos ganar el Mundial y nos entierren ahí junto a ellos”. Al ser consultado sobre su disposición a hacerlo, respondió: “De cabeza, si ganamos el Mundial sí”, mientras que Piquerez bromeó: “Lo firmamos ahora, ja”.

Ya en otro pasaje de la entrevista, Piquerez profundizó sobre la chance de coronarse en tierras norteamericanas: “Todo el mundo sueña con ser campeón. Digo, si vos no tenés ese sueño, ese anhelo, ya se hace un poco más difícil. Después, vos te ponés a ver la calidad de jugadores que tenemos y son todos de gran nivel”.

“Uruguay tiene que ir partido a partido. Primero, la fase de grupos y después, en la recta final, obviamente ir apretando y dando lo mejor para dejar a Uruguay donde se merece. Y creo que este plantel tiene jugadores de jerarquía como para llegar a hacer un buen papel”, sumó Varela.

En cuanto a la preparación para el amistoso, Varela explicó que el cuerpo técnico de Marcelo Bielsa ha mostrado videos y análisis de movimientos tácticos, enfatizando que la preparación ante Inglaterra y Argelia es similar a la de cualquier otro rival: “Marcelo nos ha mostrado algunos compactos y movimientos de cómo deberíamos presionar y salir jugando”.

Piquerez añadió que conocen bien a los jugadores ingleses por sus clubes y destacó la evolución reciente de Argelia, a la que enfrentará el martes: “Siempre ha sido una selección muy fuerte, pero Argelia ha mejorado mucho en los últimos años“. El lateral también compartió su expectativa por jugar en el estadio inglés ante 90.000 personas: “Nunca jugué en Wembley, siempre lo veía por televisión. Toda la mística y la historia que tiene ese estadio… va a ser un sueño poder jugar ahí”.

La Celeste formará parte del grupo H del Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Su debut será ante Arabia Saudita, el 15 de junio. Luego, se medirá Cabo Verde, el 21/6, y cerrará la primera fase ante España cinco días más tarde.

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