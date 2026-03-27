Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Jennie, el perro robótico desarrollado por Tombot, fue diseñado para acompañar a personas mayores con deterioro cognitivo y reducir la sensación de soledad.

Tombot presentó una versión mejorada de su robot perruno Jennie durante el Consumer Electronics Show en Las Vegas, al tiempo que se encuentra en proceso de evaluación para ser considerado dispositivo médico.

El robot, ideado para ofrecer apoyo emocional y clínico a personas mayores y con demencia de inicio temprano, apunta a la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos y explora su proyección internacional en un contexto de envejecimiento poblacional.

Jennie es un perro robótico hiperrealista que brinda compañía, disminuye la sensación de soledad y contribuye al bienestar mental. Diseñado sobre avances tecnológicos, se posiciona como herramienta terapéutica que facilita la interacción social y la estabilidad emocional, en línea con desarrollos similares en robótica asistencial, mientras su adopción crece de manera gradual en entornos de cuidado.

Desarrollado en California y presentado en uno de los principales eventos tecnológicos globales, Jennie cuenta con rasgos realistas, como cejas expresivas y un diseño táctil. Jennie está orientado a personas mayores con demencia o deterioro cognitivo leve, un grupo vulnerable que supera los 300 millones de personas a nivel mundial.

La empresa colaboró con la compañía de Jim Henson, reconocido por su trabajo en The Muppets, para la creación de Jennie Crédito: Tombot

Actualmente, Tombot gestiona la aprobación de la Food and Drug Administration para que Jennie pueda ser prescrito por profesionales de la salud y empleado en entornos clínicos. La empresa espera que el robot reemplace parcialmente a los animales reales en terapias asistidas, un objetivo en desarrollo que aún requiere validación clínica y regulatoria.

Evidencia científica y auge en Asia

Diversos estudios publicados en PubMed Central sostienen que la interacción física y emocional con robots sociales puede promover respuestas asociadas al bienestar, como la liberación de oxitocina y la reducción del estrés. Estos resultados corresponden al campo general de la robótica terapéutica y no a evaluaciones clínicas específicas del robot Jennie.

A su vez, investigaciones recopiladas en PubMed Central documentan que algunos residentes en instituciones geriátricas perciben a estos dispositivos como sustitutos de mascotas reales. Si bien ciertos estudios reportan mejoras en el estado de ánimo y en la percepción de soledad, los resultados varían según el contexto y no permiten generalizar reducciones específicas en el uso de medicación ni porcentajes uniformes de mejora.

Las mascotas robóticas Cocomo, con personalidad y memoria en evolución mediante inteligencia artificial, e Inu, un cachorro alienígena de escritorio, en el stand de Ludens AI durante el CES 2026, la feria anual de electrónica de consumo, en Las Vegas. REUTERS/Steve Marcus

Según Coherent Market Insights, el mercado de mascotas robóticas terapéuticas muestra crecimiento en la región Asia-Pacífico, con dinamismo en Japón y Corea del Sur.

Origen y dimensión humana del proyecto

La creación de Tombot tiene una motivación personal: Tom Stevens, su fundador, buscó alternativas tras la experiencia de su madre, quien al ser diagnosticada con Alzheimer tuvo que separarse de su perro, lo que agravó su estado emocional.

Según el sitio oficial de la compañía, este hecho llevó a Stevens a desarrollar Jennie y a recurrir a expertos en animatrónica de Jim Henson’s Creature Shop, creadores de Los Muppets, para dotar al robot de expresiones y movimientos realistas que fomenten el apego emocional. Esta dimensión humana se refleja en el diseño y en la misión de la empresa, centrada en integrar tecnología y cuidado en el ámbito de la salud.

Tombot aspira a que Jennie sea la primera mascota robótica formalmente prescriptible por profesionales de la salud, un objetivo sujeto a validaciones regulatorias, en un campo en expansión que explora nuevas formas de acompañamiento para personas mayores.

El dispositivo busca validación de la Food and Drug Administration para su uso en entornos clínicos, en un proceso aún en desarrollo.