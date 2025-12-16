Cómo funciona el nuevo método de Gmail para cancelar suscripciones a listas de correo y boletines

Gmail introduce una herramienta para cancelar suscripciones con un solo clic desde la bandeja de entrada. (Reuters)

La gestión de correos electrónicos promocionales y boletines ha sido, durante años, un desafío para quienes utilizan Gmail. Ante la saturación de las bandejas de entrada y la dificultad para mantener el orden, Google lanzó recientemente un nueva función llamada Gestionar suscripciones.

Esta herramienta, que comenzó a implementarse de manera progresiva, busca facilitar la limpieza del correo y otorgar a los usuarios un mayor control sobre los mensajes que reciben, tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles para Android e iOS.

La función Gestionar suscripciones responde a la necesidad de simplificar la administración de los correos recurrentes. Su objetivo principal es permitir que los usuarios eliminen de forma sencilla aquellos mensajes que, aunque en algún momento resultaron útiles, hoy solo contribuyen al desorden digital.

Google implementa la función en web, Android e iOS. (Google)

Con esta novedad, Google pretende que las personas puedan deshacerse eficazmente de boletines y promociones, recuperando así el control sobre su bandeja de entrada.

Así puedes gestionar tus suscripciones en Gmail

Para acceder a esta herramienta, los usuarios deben dirigirse al menú de navegación situado en la parte superior izquierda de la bandeja de entrada de Gmail. El botón Gestionar suscripciones se encuentra justo debajo del ícono de la papelera y de las carpetas habituales.

Al seleccionarlo, se despliega una vista específica donde se listan todas las suscripciones activas, incluyendo boletines y otras comunicaciones periódicas. El sistema organiza automáticamente estos remitentes según la frecuencia con la que envían mensajes, colocando en primer lugar a los más activos y, por tanto, a los que más contribuyen a la saturación del correo.

El menú Gestionar suscripciones clasifica los remitentes según la frecuencia de correos enviados. (Google)

Cada suscripción muestra la cantidad de mensajes recibidos en las últimas semanas, lo que permite identificar rápidamente cuáles generan mayor volumen de correos. Si el usuario desea revisar el historial completo de una suscripción, puede hacer clic sobre el remitente para acceder a todos los mensajes asociados.

El proceso para cancelar suscripciones también ha sido optimizado. Tradicionalmente, los usuarios debían buscar enlaces poco visibles al final de los correos y completar procedimientos que variaban según el proveedor.

Ahora, Gmail ofrece un botón de Desuscribirse junto a cada suscripción listada. Al pulsarlo, la plataforma envía automáticamente la solicitud de baja al remitente, sin necesidad de abrir el mensaje ni interactuar con enlaces externos. Esta experiencia de un solo clic elimina pasos innecesarios y agiliza la gestión de correos no deseados.

Los usuarios pueden identificar fácilmente qué boletines generan mayor volumen de mensajes. (Reuters)

La diferencia respecto al método tradicional es clara. Antes, cancelar una suscripción implicaba navegar por el contenido del correo, localizar enlaces ocultos y seguir instrucciones poco claras. Con la nueva función, todo el proceso se reduce a una acción directa desde la propia bandeja de entrada, lo que representa un avance para quienes buscan reducir la cantidad de mensajes innecesarios que reciben a diario.

En cuanto a la disponibilidad, Google optó por un despliegue escalonado. Al principio, la función estaba disponible solo en la versión web, a finales de julio de 2025 ya estaba activa en iOS y Android.

La actualización no se realiza de manera simultánea en todo el mundo, por lo que la llegada de la función puede variar según la región. Google ha confirmado que todos los usuarios, tanto de cuentas personales como de Google Workspace, recibirán la actualización antes de finalizar el mes, aunque no se ha detallado el listado de países incluidos en esta primera etapa.

Al facilitar la gestión y cancelación de suscripciones, Gmail ayuda a mantener una bandeja de entrada más limpia, priorizar los mensajes importantes y reducir los riesgos asociados a la interacción con correos no deseados.