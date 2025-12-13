Aprende a liberar espacio de Gmail sin pagar la suscripción de Google

Los 15 GB de almacenamiento gratuito se reparten entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. (Google)

Gmail ofrece a sus usuarios 15 GB de almacenamiento gratuito, una capacidad que se comparte con otros servicios de Google como Drive y Fotos. Esta limitación provoca que, con el tiempo, muchos usuarios agoten el espacio disponible debido a la acumulación de correos electrónicos, especialmente aquellos con archivos adjuntos de gran tamaño.

Frente a la posibilidad de tener que pagar por una suscripción para ampliar el almacenamiento, existen alternativas gratuitas y sencillas que permiten gestionar el espacio de manera eficiente.

El almacenamiento gratuito de Google se distribuye entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Cada archivo, correo o imagen que se guarda en cualquiera de estos servicios consume parte de la cuota total de 15 GB. Por este motivo, la gestión adecuada del correo electrónico resulta fundamental para evitar que el espacio se agote rápidamente, ya que los mensajes con archivos adjuntos suelen ser los principales responsables del consumo excesivo.

Los correos con archivos adjuntos grandes suelen consumir la mayor parte del espacio disponible. (Google)

Método para obtener espacio gratuito en Gmail

Para quienes buscan liberar espacio Gmail sin recurrir a pagos, existe un método práctico y directo: utilizar comandos de búsqueda avanzados en Gmail. Al escribir en la barra de búsqueda el comando larger:15MB, el sistema muestra todos los correos electrónicos que ocupan 15 MB o más. Esta función permite identificar de inmediato los mensajes más pesados, facilitando su revisión y eliminación.

Asimismo, el número dentro del comando puede modificarse para localizar correos de diferentes tamaños, como larger:5MB para encontrar aquellos que superan los cinco megabytes. De este modo, los usuarios pueden seleccionar y borrar los mensajes que ya no necesitan, recuperando espacio de forma rápida y eficaz.

No gestionar el almacenamiento puede acarrear consecuencias importantes. Cuando una cuenta de Google supera el límite gratuito, se activan restricciones en todos los servicios asociados. En Google Drive, ya no es posible subir archivos ni imágenes, lo que impide agregar documentos o realizar copias de seguridad de fotos y videos.

Usar comandos de búsqueda avanzada permite identificar y eliminar rápidamente los emails más pesados. (Europa Press)

En Google Fotos, la imposibilidad de respaldar imágenes puede significar la pérdida de recuerdos si el dispositivo se daña o extravía.

En el caso de Gmail, el usuario podría dejar de enviar o recibir correos electrónicos, lo que afecta tanto la comunicación personal como profesional. Además, las aplicaciones colaborativas de Google, como Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos, Vids y Formularios, también se ven afectadas: no se pueden crear archivos nuevos ni editar los existentes hasta que se libere espacio. Incluso la Grabadora de Google deja de respaldar archivos de audio recientes.

A pesar de estas limitaciones, el acceso a la cuenta de Google se mantiene, aunque sin la posibilidad de modificar o añadir información nueva. Si la situación se prolonga durante dos años o más, Google puede proceder a eliminar todo el contenido almacenado, incluidos correos electrónicos, archivos de Drive, fotos y copias de seguridad de dispositivos Android.

Al superar el límite gratuito, Google restringe la subida de archivos y el respaldo de fotos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar esta eliminación, la empresa notifica al usuario con al menos tres meses de antelación, brindando la oportunidad de liberar espacio, adquirir almacenamiento adicional o descargar los datos antes de su eliminación definitiva.

Para evitar llegar a este punto, se recomienda adoptar buenas prácticas de organización y mantenimiento del correo electrónico. Revisar la bandeja de entrada de manera periódica y eliminar mensajes innecesarios ayuda a mantener el espacio bajo control.

Organizar los correos mediante etiquetas o carpetas, así como utilizar filtros para clasificar automáticamente los mensajes importantes, contribuye a una gestión más eficiente. Darse de baja de listas de correo y promociones irrelevantes también reduce la acumulación de mensajes. Por último, vaciar con regularidad las carpetas de spam y papelera libera espacio adicional y mantiene la cuenta ordenada.

Anticiparse y aplicar estos métodos permite a los usuarios de Gmail proteger su información y asegurar el funcionamiento continuo de los servicios de Google.