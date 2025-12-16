Tecno

Cambió la forma de hacer compras en internet, ahora usan apps como Instagram para ahorrar en Navidad

Diferentes generaciones enfrentan la Navidad con estrategias de compra renovadas: boomers optan por la calidad, millennials prefieren experiencias y la Generación Z experimenta frustración digital

Plataformas como TikTok e Instagram
Plataformas como TikTok e Instagram se consolidan como herramientas clave para las compras navideñas, transformando hábitos de gasto y estrategias de las marcas en un escenario marcado por digitalización y nuevas exigencias de los consumidores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la Navidad a la vuelta de la esquina y la búsqueda de regalos en su punto más alto, el informe de OBS Business School identificó un cambio profundo en la manera en que los colombianos compran en la temporada decembrina de 2025.

De acuerdo con el informe la inflación acumulada, junto con la incertidumbre económica y la madurez creciente del comercio electrónico, empujan a las personas a planificar y comparar antes de decidir, apoyándose en nuevas herramientas digitales y el constante flujo de información en tiempo real.

El comercio digital influye en
El comercio digital influye en la manera de comprar durante las festividades — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo han cambiado las compras de Navidad las herramientas digitales

Según el experto Claudio Aros, se observa un comprador más racional, que prioriza utilidad y precio sobre el impulso. El informe “La Navidad Recalibrada: Entre el deseo y el límite” muestra cómo los consumidores extienden el proceso de decisión, exploran comparadores y aplicaciones de descuento, y aprovechan las nuevas funcionalidades que ofrecen las plataformas y redes sociales.

TikTok e Instagram, en particular, se imponen como canales clave para descubrir productos, comparar alternativas e incluso orientar los últimos retoques de las listas de obsequios.

En este panorama, el consumo navideño muestra señales de reactivación. Las ventas reales del comercio minorista en Colombia crecieron 10,5 por ciento en diciembre de 2024, tras varios meses de caídas.

Para 2025, el informe prevé un optimismo moderado, animado por una mejora en la confianza del consumidor y mejores condiciones de financiación. Sin embargo, el gasto se direcciona a productos con buena relación costo–beneficio: alimentación, vestuario funcional, regalos útiles y actividades familiares de bajo costo.

Cómo son los hábitos de consumo de Boomers, Generación X, Z y Millennials

La Navidad de 2025 marca
La Navidad de 2025 marca una nueva pauta en Colombia: mientras crecen las ventas minoristas, las redes sociales y las apps de descuento redefinen la manera en que se eligen y compran los obsequios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de OBS Business School resalta una fuerte fragmentación en el comportamiento de compra según la generación. Los boomers sostienen tradiciones de calidad y fidelidad a experiencias establecidas. La Generación X adapta estrategias para administrar el presupuesto familiar y busca opciones más flexibles en fechas y proveedores.

Los millennials ajustan su gasto, pero mantienen el interés en experiencias significativas para las reuniones o celebraciones. La Generación Z, fuertemente impactada por la situación económica, reduce su consumo notablemente y enfrenta desafíos con el comercio digital: el 83 por ciento reporta dificultades o frustración durante las compras online, desde problemas de pago hasta insatisfacción en la entrega o los tiempos de respuesta.

La importancia de las redes sociales para comprar el regalo de navidad

Frente a este escenario híbrido, TikTok e Instagram se consolidan como plataformas decisivas donde usuarios de diversos segmentos encuentran inspiración, reseñas y recomendaciones personalizadas.

Redes sociales y aplicaciones tecnológicas
Redes sociales y aplicaciones tecnológicas lideran la nueva dinámica de consumo navideño, favoreciendo las decisiones planificadas, la comparación de precios y el aprovechamiento de descuentos exclusivos en diversas generaciones

El informe señala cómo el contenido visual y las comparativas en tiempo real aceleran la toma de decisiones o convencen para cambiar de opción cuando el tiempo apremia. Tanto quienes buscan el regalo ideal a último momento, como quienes planifican compras desde semanas atrás, recurren a videos, reels y publicaciones de creadores que validan productos o presentan descuentos.

La psicología de consumo cambia: el registro emocional cede paso a una lógica informada que refuerza el presupuesto y busca exprimir el valor de cada peso invertido. Las promociones y campañas están orientadas a brindar claridad en precios, procesos fluidos de compra y productos de mayor duración.

La tecnología y las redes sociales construyen una nueva experiencia para el consumidor navideño, mucho más exigente con la atención, la personalización y la transparencia.

En 2025, de acuerdo con el informe, Colombia comparte tendencia con otras economías: menos compras impulsivas, más intención, información y control del gasto. La Navidad deja de ser territorio de consumo excesivo y se convierte en un espacio donde familias y jóvenes optimizan y planifican, motivados tanto por necesidad como por las oportunidades que brindan las herramientas digitales.

El consumidor colombiano exige claridad, confianza y sentido en cada transacción, mientras el ecosistema digital redefine, hasta el último minuto, la forma de celebrar y regalar durante las fiestas.

