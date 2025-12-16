Tecno

Actualización de Samsung de diciembre 2025: 68 correcciones de seguridad para proteger a los Galaxy

El nuevo parche refuerza la privacidad y responde a amenazas que ya habían sido explotadas

El boletín de seguridad de diciembre de Samsung aborda 68 fallos, entre ellos varios de alta gravedad y críticos. (Reuters)

Samsung ha lanzado la actualización de seguridad de diciembre de 2025 para sus dispositivos Galaxy, un paquete que corrige 68 vulnerabilidades, incluidas varias de carácter crítico y de alta gravedad. Este boletín, uno de los más extensos del año, refuerza la protección de millones de usuarios frente a amenazas que podrían comprometer la privacidad y los datos personales, lo que resalta la importancia de instalar el parche sin demora.

El nuevo paquete de seguridad incluye 57 correcciones provenientes del parche de Android, de las cuales seis están clasificadas como críticas y 51 como de alta gravedad. A estas se suman 11 arreglos adicionales desarrollados por el equipo de Samsung, enfocados en One UI, la interfaz propia de la compañía, así como en servicios y componentes del sistema que no dependen directamente del código de Google.

Esta combinación de parches responde a la estrategia habitual de la marca, que cada mes integra soluciones tanto del sistema operativo base como de sus propias capas de personalización.

La actualización incluye 57 correcciones del parche de Android y 11 desarrolladas por el propio equipo de Samsung. (Reuters)

La gravedad de las vulnerabilidades corregidas en esta actualización es considerable. Entre los fallos abordados, algunos ya habían sido explotados en ataques reales, lo que incrementa la urgencia de aplicar el parche. Las brechas solucionadas podrían haber permitido accesos no autorizados, la ejecución remota de código o bloqueos provocados por aplicaciones maliciosas.

Según la documentación técnica, dos de los problemas ya se habían resuelto en actualizaciones previas, mientras que otros 14 no afectan a los dispositivos Galaxy, generalmente debido a diferencias de hardware o a modificaciones específicas que Samsung introduce sobre el Android original.

El alcance de la actualización es global y está dirigido a todos los dispositivos Galaxy compatibles. No obstante, no todas las vulnerabilidades afectan por igual a todos los modelos, ya que la exposición depende de las características de hardware y de las personalizaciones implementadas por la marca. Las correcciones propias de Samsung, agrupadas bajo la etiqueta SVE (Samsung Vulnerabilities and Exposures), se centran en problemas exclusivos de los Galaxy, reforzando la seguridad en áreas que no cubre el parche estándar de Android.

Algunos de los fallos corregidos ya habían sido explotados, lo que aumenta la urgencia de instalar el parche. (Reuters)

A pesar de la magnitud del boletín, la actualización no introduce cambios visuales ni nuevas funciones perceptibles para el usuario. El objetivo es exclusivamente fortalecer la seguridad, cerrando brechas que podrían ser aprovechadas por actores maliciosos. Este enfoque responde a la necesidad de mantener la fiabilidad de los dispositivos y proteger la información sensible de los usuarios frente a amenazas cada vez más sofisticadas.

El refuerzo de seguridad que aporta este parche resulta esencial para quienes utilizan dispositivos Galaxy, ya que previene riesgos que podrían afectar cuentas, datos personales y la privacidad en general. Mantener el sistema actualizado se convierte así en una medida clave para garantizar la integridad y la protección frente a posibles ataques.

Qué dispositivos ya cuentan con la actualización

A continuación, se muestra la lista de dispositivos Galaxy que ya disponen de la opción para instalar la última actualización de Samsung. Para obtenerla, se debe ir a Ajustes > Actualización de software > Descargar e instalar.

  • Serie Galaxy S

Galaxy S25 , Galaxy S25+ , Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 FE

Galaxy S24 , Galaxy S24+ , Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23 , Galaxy S23+ , Galaxy S23 Ultra

Galaxy S21 FE

El alcance de la actualización abarca dispositivos Galaxy S, Z, A, Tab y XCover compatibles. (Samsung)
  • Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7 , Galaxy Z Flip 7 , Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold 6 , Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5 , Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 , Galaxy Z Flip 4

  • Serie Galaxy A

Galaxia A34

Galaxy A55 , Galaxy A56

  • Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S10+ , Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S8 , Galaxy Tab S8+ , Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

  • Serie Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 6 Pro

