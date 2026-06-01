Es abogado, tiene 23 años y su parecido con Néstor Kirchner lo volvió viral

Facundo Pérez Ernst sostiene que la juventud argentina no es mayoritariamente libertaria, sino que busca nuevas formas de revolución política

En Infobae a la Tarde, el abogado y referente digital Facundo Pérez Ernst, conocido como “Mini Néstor”, desmenuzó los motivos por los cuales el peronismo perdió terreno frente a los libertarios en el universo digital, describió el presente de las juventudes políticas y cuestionó el rumbo del discurso tradicional.

Durante la charla, Pérez Ernst sostuvo: “Nosotros somos muy críticos, incluso dentro del peronismo, porque creemos que ha existido un ninguneo a esto de las redes sociales y llegamos tarde nosotros. Por eso sin duda que existe un mundo digital libertario mucho más grande”.

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La autocrítica peronista frente al avance libertario en redes

Facundo Pérez Ernst, de 23 años, reconoció que la juventud que domina la conversación política digital supo ocupar el espacio antes que el peronismo: “Sin duda se dieron cuenta antes que muchos de nosotros. Ellos nacen con un antifeminismo muy fuerte, cuestionando toda la política de género. Ahí es donde se hacen fuertes y después encuentran en Milei un referente”.

Facundo Pérez Ernst, abogado de 23 años conocido como “Mini Néstor”, analiza la pérdida de territorio del peronismo frente a los libertarios en el mundo digital (Infobae en Vivo)

Al profundizar sobre la construcción de poder de los influencers libertarios, describió: “No creo que hayan nacido como militantes libertarios, sino que son militantes anti LGBT, anti aborto legal, niegan la figura del femicidio. Cuando nace la ola feminista en 2018, ellos se hacen fuertes y después encuentran en Milei a un referente fundamental para que llegara a la presidencia”.

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Juventudes, revolución y el desafío de la renovación peronista

Consultado sobre si la juventud argentina es predominantemente libertaria, respondió de manera categórica: “No, de ninguna manera. La juventud siempre va a ser revolucionaria. Milei logró despertar ese gen revolucionario en la juventud. Quizás en gran parte culpa del peronismo, porque nos volvimos medio aburridos en algún punto y la juventud se fue por otras formas de hacer política”.

Pérez Ernst remarcó la pregnancia del discurso anti-establishment de Javier Milei: “Cuando hablaba de la casta, yo también creo que en este país existe una casta y quiero ir contra la casta. El problema es que Milei identifica mal a la casta, o peor, ahora la mete en el gobierno”.

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Pérez Ernst considera fundamental que el peronismo debata la relación con el Fondo Monetario Internacional y la legitimidad de la deuda externa (Infobae en Vivo)

Sobre el rol de La Cámpora, sostuvo: “En gran parte representa a la juventud peronista, pero no toda. El año pasado marché el 24 de marzo de la ESMA y es La Cámpora la que marcha los 24 de marzo, con pibes muy jóvenes, muchos de secundario, levantando las banderas del Nunca Más, de Cristina Libre”.

Consultado sobre la consigna “Cristina Libre” en una próxima campaña presidencial, fue contundente: “La condena de Cristina es claramente política y la salida también tiene que ser política. El peronismo exige que se levante y no se baje esa bandera”.

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FMI, deuda y crisis del discurso tradicional

Pérez Ernst planteó que el principal desafío actual es la discusión de fondo sobre el Fondo Monetario Internacional: “El peronismo tiene que plantear la discusión de este presente pensando en el Fondo Monetario Internacional como un actor clave. Desde que el Fondo entró en Argentina en 2018, lo que tenés son políticas del Fondo que revisan cada tres meses la cuenta del país y piden proyectos como la reforma previsional y tributaria”.

Para renovar la comunicación política, Pérez Ernst reclama creatividad y una nueva generación capaz de conectar el peronismo con las audiencias digitales

“Cuando analizás los informes del Fondo Monetario, el peronismo tiene que definir su postura: nuestra postura es chau Fondo Monetario. Discutamos qué hacemos con la deuda. Si es ilegítima, tenemos que estudiar la doctrina de la deuda odiosa”, explicó el abogado, y sostuvo que el debate sobre la autonomía económica y las condiciones de la deuda externa siguen vigentes.

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En cuanto a la comunicación política, remarcó: “El peronismo tiene que dejar de negar las redes sociales y poner gente nueva, porque a veces cansa escuchar siempre lo mismo. Hay que ser creativos y encontrar otras maneras de hacer lo que ya hizo el peronismo a lo largo de su historia, pero con herramientas nuevas”.

En el tramo final, al ser consultado por posibles alianzas para enfrentar a Javier Milei, aclaró: “El frente anti Milei debe ser amplio, pero no como el Frente de Todos. Hay que encontrar el límite. Para mí, Larreta no entra ni ahí. Si tuviera que elegir entre Miriam Bregman y Moreno, voto a Miriam Bregman, sin duda”.

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