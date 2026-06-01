Política

Es abogado, tiene 23 años y su parecido con Néstor Kirchner lo volvió viral

En su paso por Infobae a la Tarde, Facundo Pérez Ernst analizó el avance libertario en redes, defendió la bandera de Cristina y explicó cómo busca renovar la comunicación política desde la militancia digital

Guardar
Google icon
Facundo Pérez Ernst sostiene que la juventud argentina no es mayoritariamente libertaria, sino que busca nuevas formas de revolución política

En Infobae a la Tarde, el abogado y referente digital Facundo Pérez Ernst, conocido como “Mini Néstor”, desmenuzó los motivos por los cuales el peronismo perdió terreno frente a los libertarios en el universo digital, describió el presente de las juventudes políticas y cuestionó el rumbo del discurso tradicional.

Durante la charla, Pérez Ernst sostuvo: “Nosotros somos muy críticos, incluso dentro del peronismo, porque creemos que ha existido un ninguneo a esto de las redes sociales y llegamos tarde nosotros. Por eso sin duda que existe un mundo digital libertario mucho más grande”.

PUBLICIDAD

La autocrítica peronista frente al avance libertario en redes

Facundo Pérez Ernst, de 23 años, reconoció que la juventud que domina la conversación política digital supo ocupar el espacio antes que el peronismo: “Sin duda se dieron cuenta antes que muchos de nosotros. Ellos nacen con un antifeminismo muy fuerte, cuestionando toda la política de género. Ahí es donde se hacen fuertes y después encuentran en Milei un referente”.

(Infobae en Vivo)
Facundo Pérez Ernst, abogado de 23 años conocido como “Mini Néstor”, analiza la pérdida de territorio del peronismo frente a los libertarios en el mundo digital (Infobae en Vivo)

Al profundizar sobre la construcción de poder de los influencers libertarios, describió: “No creo que hayan nacido como militantes libertarios, sino que son militantes anti LGBT, anti aborto legal, niegan la figura del femicidio. Cuando nace la ola feminista en 2018, ellos se hacen fuertes y después encuentran en Milei a un referente fundamental para que llegara a la presidencia”.

PUBLICIDAD

Juventudes, revolución y el desafío de la renovación peronista

Consultado sobre si la juventud argentina es predominantemente libertaria, respondió de manera categórica: “No, de ninguna manera. La juventud siempre va a ser revolucionaria. Milei logró despertar ese gen revolucionario en la juventud. Quizás en gran parte culpa del peronismo, porque nos volvimos medio aburridos en algún punto y la juventud se fue por otras formas de hacer política”.

Pérez Ernst remarcó la pregnancia del discurso anti-establishment de Javier Milei: “Cuando hablaba de la casta, yo también creo que en este país existe una casta y quiero ir contra la casta. El problema es que Milei identifica mal a la casta, o peor, ahora la mete en el gobierno”.

(Infobae en Vivo)
Pérez Ernst considera fundamental que el peronismo debata la relación con el Fondo Monetario Internacional y la legitimidad de la deuda externa (Infobae en Vivo)

Sobre el rol de La Cámpora, sostuvo: “En gran parte representa a la juventud peronista, pero no toda. El año pasado marché el 24 de marzo de la ESMA y es La Cámpora la que marcha los 24 de marzo, con pibes muy jóvenes, muchos de secundario, levantando las banderas del Nunca Más, de Cristina Libre”.

Consultado sobre la consigna “Cristina Libre” en una próxima campaña presidencial, fue contundente: “La condena de Cristina es claramente política y la salida también tiene que ser política. El peronismo exige que se levante y no se baje esa bandera”.

FMI, deuda y crisis del discurso tradicional

Pérez Ernst planteó que el principal desafío actual es la discusión de fondo sobre el Fondo Monetario Internacional: “El peronismo tiene que plantear la discusión de este presente pensando en el Fondo Monetario Internacional como un actor clave. Desde que el Fondo entró en Argentina en 2018, lo que tenés son políticas del Fondo que revisan cada tres meses la cuenta del país y piden proyectos como la reforma previsional y tributaria”.

Para renovar la comunicación política, Pérez Ernst reclama creatividad y una nueva generación capaz de conectar el peronismo con las audiencias digitales
Para renovar la comunicación política, Pérez Ernst reclama creatividad y una nueva generación capaz de conectar el peronismo con las audiencias digitales

“Cuando analizás los informes del Fondo Monetario, el peronismo tiene que definir su postura: nuestra postura es chau Fondo Monetario. Discutamos qué hacemos con la deuda. Si es ilegítima, tenemos que estudiar la doctrina de la deuda odiosa”, explicó el abogado, y sostuvo que el debate sobre la autonomía económica y las condiciones de la deuda externa siguen vigentes.

En cuanto a la comunicación política, remarcó: “El peronismo tiene que dejar de negar las redes sociales y poner gente nueva, porque a veces cansa escuchar siempre lo mismo. Hay que ser creativos y encontrar otras maneras de hacer lo que ya hizo el peronismo a lo largo de su historia, pero con herramientas nuevas”.

En el tramo final, al ser consultado por posibles alianzas para enfrentar a Javier Milei, aclaró: “El frente anti Milei debe ser amplio, pero no como el Frente de Todos. Hay que encontrar el límite. Para mí, Larreta no entra ni ahí. Si tuviera que elegir entre Miriam Bregman y Moreno, voto a Miriam Bregman, sin duda”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Facundo Pérez ErnstMini NéstorNéstor Kirchnerperonismoredes socialeskirchnerismoJavier MileiInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno se entusiasma con ampliar las alianzas regionales con victorias de la derecha en Colombia y Perú

Tras los comicios colombianos, Javier Milei celebró la victoria del candidato Abelardo De la Espriella y se esperanza con un nuevo aliado en el continente. El domingo será el balotaje peruano

El Gobierno se entusiasma con ampliar las alianzas regionales con victorias de la derecha en Colombia y Perú

Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira

El fuerte déficit financiero de la entidad sindical de salud se agrava, pese a que recibe todos los meses un aporte de $4.750 millones, y ahora afecta a los medicamentos. Graciela Ocaña apunta a los negocios familiares

Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira

El histórico viaje de la fragata Libertad a Estados Unidos: récord invicto, formación naval y misión diplomática

La emblemática nave amarró por primera vez en Nueva Orleans para participar del Sail 250, el mayor encuentro internacional de veleros escuela por el aniversario de la independencia estadounidense

El histórico viaje de la fragata Libertad a Estados Unidos: récord invicto, formación naval y misión diplomática

Bukele mantiene niveles de aprobación que superan el 90 % en El Salvador, tras 7 años en el poder

La mejora en la seguridad y el combate a la violencia son factores clave detrás de la valoración positiva que mantienen los ciudadanos salvadoreños hacia el presidente

Bukele mantiene niveles de aprobación que superan el 90 % en El Salvador, tras 7 años en el poder

Los gobernadores del Norte Grande debaten una postura común ante la reforma de Zona Fría

La reunión convocada en la sede del Consejo Federal de Inversiones busca que mandatarios de distintos partidos acuerden una estrategia colectiva para enfrentar el recorte de subsidios y plantear alternativas que compensen el impacto regional

Los gobernadores del Norte Grande debaten una postura común ante la reforma de Zona Fría

DEPORTES

La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

La sanción histórica de Roland Garros al paraguayo Daniel Vallejo por sus dichos contra una jueza

Tras la salida confirmada de Claudio Úbeda, la lista de candidatos de Riquelme para asumir como entrenador de Boca Juniors

Video: el impactante tatuaje que se hizo Alejandro Garnacho en toda la espalda tras quedar afuera del Mundial con Argentina

Se demoró en un saque lateral y el árbitro aplicó una de las nuevas reglas que se pondrán en práctica en el Mundial 2026

La revelación de un periodista español sobre el futuro de Enzo Fernández: “Han llegado a un acuerdo”

TELESHOW

Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

Barbie Vélez, indignada contra Fede Bal, rompió en llanto: “Si vas a hablar, que sea para pedir perdón”

Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5: a qué personaje le prestará su voz

El personal y lúcido mundo de Mafalda tendrá una gran exposición inmersiva

Joaquín Levinton, jurado de Es mi sueño: “Yo lo coucheo a Abel y después él sabe lo que hace”

El emotivo recuerdo de Zaira Nara para Gerardo Rozín: “Hace 10 años me llamaba para conducir Morfi Café”

INFOBAE AMÉRICA

La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China

La gran apuesta del Indo-Pacífico: estrechar los lazos de defensa ante el ascenso de China

Residencia legal y permisos laborales para migrantes de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia en Costa Rica bajo nueva disposición nacional

La negociación entre Guatemala y Estados Unidos prevé reforzar operativos antidrogas con nueva asistencia, reafirma Arévalo

Diputados del Congreso de Guatemala consolidan respaldo para aprobar nueva redacción de iniciativa contra lavado de dinero

Honduras: Lluvia de granizo sorprende a Intibucá y deja impresionantes imágenes en La Esperanza y Yamaranguila