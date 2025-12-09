La beta de One UI 8.5 llega a los dispositivos Samsung: estas son las nuevas funciones que introduce

One UI 8.5 llega a Samsung con sus notificaciones prioritarias, un sistema similar al de iPhone. (YouTube)

Samsung abrió oficialmente el programa beta de One UI 8.5 para la serie Galaxy S25, una actualización que incorpora mejoras centradas en la integración entre dispositivos, nuevas herramientas de edición impulsadas por inteligencia artificial y un refuerzo significativo de la protección ante robos o accesos no autorizados. La versión de prueba ya se encuentra disponible desde el 8 de diciembre en mercados como Alemania, India, Corea, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos, a través de la app Samsung Members.

La compañía destacó que esta nueva versión de su capa de personalización busca optimizar la experiencia de uso en ecosistemas con varios equipos conectados, así como ofrecer mayor seguridad para los datos personales de los usuarios. One UI 8.5 también renueva aplicaciones clave del sistema y amplía las posibilidades de gestión y transferencia de archivos.

Mejoras en edición fotográfica con nuevas herramientas de IA

Una de las novedades más relevantes es la actualización del Asistente de fotos, que ahora permite continuar con la edición de imágenes sin necesidad de guardar cada modificación. Según Samsung, este cambio agiliza el proceso y facilita aprovechar de forma continua las funciones basadas en Galaxy AI, especialmente útiles en tareas como la eliminación de objetos, la recomposición de escenas o el ajuste avanzado de detalles.

Samsung lanza la beta de One UI 8.5 para su modelo Galaxy S25. (Imagen ilustrativa)

Estas mejoras están acompañadas de cambios en Quick Share, el sistema de transferencia de archivos de la marca. La plataforma ahora puede reconocer a las personas que aparecen en una fotografía y sugerir de manera automática el envío directo a esos contactos, reduciendo pasos en la compartición y volviéndola más intuitiva.

Enfoque multidispositivo: audio, almacenamiento y acceso remoto

One UI 8.5 incorpora nuevas capacidades diseñadas para que los dispositivos del ecosistema Samsung funcionen de forma más integrada. Una de ellas es la transmisión de audio compatible con Auracast, que permite enviar sonido del teléfono a equipos cercanos que soporten LE Audio. Además, los usuarios pueden utilizar el micrófono del propio teléfono para transmitir su voz a otros dispositivos compatibles.

En el área de archivos, la aplicación Mis archivos amplió la visualización y gestión de elementos almacenados en tabletas y computadoras, incluso cuando el usuario no está interactuando directamente con esos equipos. También será posible acceder a los documentos del smartphone desde otros dispositivos Samsung, incluido el televisor, un paso que refuerza la estrategia de un ecosistema cada vez más unificado.

Samsung trae su sistema One UI 8.5 con mejoras en compartimiento y su sistema antirrobo.

Seguridad reforzada contra robos y accesos fraudulentos

Samsung puso especial énfasis en las funciones de protección del dispositivo. One UI 8.5 introduce un sistema denominado Protección contra robo, diseñado para mantener tanto el teléfono como la información del usuario a salvo en caso de pérdida o sustracción. Esta herramienta funciona como una capa adicional frente a intentos de manipulación.

La actualización también incorpora el Bloqueo por autenticación fallida, que activa un cierre automático de la pantalla cuando detecta un número excesivo de intentos incorrectos de desbloqueo mediante PIN, contraseña o huella dactilar. De esta forma, se limita la posibilidad de realizar ataques de fuerza bruta o intentos de acceso por terceros.

Junto a ello, se amplió la cantidad de configuraciones del sistema que requieren verificación de identidad para ser modificadas. Esto agrega un nivel más de control sobre ajustes sensibles que podrían comprometer la privacidad del usuario si alguien obtiene el dispositivo sin autorización.

La nueva actualización de One UI 8.5 trae mejoras en su sistema de IA. (Samsung)

Disponibilidad del programa beta

El acceso a One UI 8.5 en fase beta está limitado a los usuarios de la serie Galaxy S25 registrados en la aplicación Samsung Members, siempre que residan en alguno de los mercados habilitados. La compañía no detalló cuándo llegará la versión final al resto de los dispositivos Galaxy, aunque suele implementar la actualización de forma progresiva una vez completado el periodo de pruebas.

Con esta edición, Samsung continúa expandiendo el alcance de su ecosistema y de las funciones basadas en inteligencia artificial, al tiempo que refuerza los sistemas de seguridad ante un panorama donde la protección de datos se vuelve una prioridad para los usuarios. La beta de One UI 8.5 actúa como antesala de lo que será la evolución del software de la compañía durante el próximo año, con un enfoque claro en la integración entre dispositivos, automatización y resguardo de la información personal.