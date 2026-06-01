Sociedad

Tres muertos y una niña en grave estado tras un choque fatal entre una camioneta y un camión en Tucumán

Damián José Quaino, de 39 años, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, murieron en el acto junto a su hijo Francesco, de 9 años, tras el impacto. La hija menor, Paulina, de 2 años, quedó internada con estado de salud reservado

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El camión Mercedes Benz volquete y la Volkswagen Amarok V6 circulaban en el mismo sentido al momento del impacto sobre la ruta nacional 38
El camión Mercedes Benz volquete y la Volkswagen Amarok V6 circulaban en el mismo sentido al momento del impacto sobre la ruta nacional 38

Tres personas muertas y una niña de dos años internada: ese fue el saldo del choque fatal entre una camioneta Volkswagen Amarok y un camión cañero sobre la ruta nacional 38, en el paraje Palo Blanco, departamento La Cocha, Tucumán. Las víctimas fatales son dos adultos y un niño de 9 años que viajaban juntos en el mismo vehículo.

El siniestro se registró alrededor de las 21.40 del domingo. Según el parte policial, la Volkswagen Amarok V6 Highline impactó contra la parte trasera de un camión Mercedes Benz volquete que transportaba acoplados cargados con caña de azúcar.

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Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre la ruta 38 al momento de la colisión. El camión quedó sobre la cinta asfáltica, al lado oeste, mientras que la camioneta terminó a unos 40 metros, al costado de la vía.

Dentro del habitáculo de la Amarok, los rescatistas hallaron sin vida a los dos adultos: Damián José Quaino, de 39 años, quien conducía el vehículo, y Florencia Isabel De Carlo, de 36, su acompañante. Ambos eran oriundos de La Cocha. Del mismo habitáculo lograron extraer con vida a dos menores: Francesco Quaino, de 9 años, y Paulina Quaino, de 2.

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Ambos rodados fueron secuestrados y se ordenaron las autopsias correspondientes para determinar las causas del choque en el sur tucumano
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Los niños fueron trasladados de urgencia al hospital de Juan Bautista Alberdi, donde a las 23 se confirmó el fallecimiento de Francesco. Paulina quedó internada, aunque hasta el momento no se informó oficialmente su estado de salud.

En el lugar trabajaron personal de las comisarías de La Invernada y de Juan Bautista Alberdi, junto a Bomberos Voluntarios de La Cocha y de Alberdi, efectivos de Tránsito y de Defensa Civil. Una vez concluidas las tareas de rescate y extracción, los peritos de criminalística, junto al laboratorio y medicina legal, relevaron la escena del accidente.

El conductor del camión cañero quedó imputado por homicidio culposo tras el accidente que enlutó a las localidades de La Cocha y Villa Nueva
El conductor del camión cañero quedó imputado por homicidio culposo tras el accidente que enlutó a las localidades de La Cocha y Villa Nueva

La Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, a cargo de la fiscal Julieta Girandi, se hizo presente en el lugar. Se dispuso el secuestro de ambos rodados y la realización de las autopsias correspondientes. El conductor del camión quedó imputado por homicidio culposo.

El accidente enlutó a las localidades de La Cocha y Villa Nueva, de donde eran oriundas las víctimas, y reavivó el debate sobre la seguridad vial en la ruta 38, un corredor de alto tránsito de camiones y vehículos particulares. La investigación continúa para determinar con exactitud las circunstancias y causas que desencadenaron la tragedia.

Un hombre murió atropellado por una camioneta mientras pedía ayuda en una ruta de Entre Ríos

El conductor de la camioneta circulaba en sentido Norte-Sur junto a una acompañante cuando se produjo el impacto
El conductor de la camioneta circulaba en sentido Norte-Sur junto a una acompañante cuando se produjo el impacto

Un hombre murió en la madrugada de este domingo al ser embestido por una camioneta en la Ruta Provincial 32, en Entre Ríos, a la altura del kilómetro 79, en el tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, unos 70 kilómetros al este de Paraná. La víctima, identificada como Héctor Chincuini, había sufrido un despiste previo con su vehículo y se encontraba sobre la calzada pidiendo ayuda cuando se produjo el atropello.

Chincuini, conocido como "Bocha“, había sufrido un despiste con su Citroën Xsara Picasso en el kilómetro 79 del tramo que une las localidades de María Grande y Sosa, en la zona de Paraná Campaña. Según la Policía, las condiciones de visibilidad eran pésimas, ya que cubrían la ruta bancos de niebla espesa.

Fue en ese momento cuando el conductor de una camioneta Honda CRV, que transitaba en sentido Norte-Sur, no logró verlo a tiempo. Al volante de este vehículo iba un hombre de 79 años, oriundo de la localidad de Libertador San Martín, también en Entre Ríos, quien viajaba acompañado por una mujer de 41 años. La niebla no le dio margen para reaccionar. El impacto fue de tal magnitud que Chincuini falleció en el lugar, pese a los intentos de asistencia realizados tras el siniestro.

La reconstrucción del hecho, según informó el medio regional El Once, no dejó lugar a dudas sobre la secuencia. A pocos metros del lugar del impacto fatal, se pudo visualizar otro vehículo entre los pastizales a la vera de la ruta y todo indicaría que la persona fallecida habría sufrido un despiste y se encontraba en la ruta para pedir asistencia.

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