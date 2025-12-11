El Samsung Galaxy S26 Ultra contaría con el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Se espera que el dispositivo cuente con redes 5G, Wi-Fi 7 de triple banda y más. (Imagen ilustrativa Infobae / Europa Press)

A medida que se aproxima el lanzamiento previsto para finales de febrero de 2026, las filtraciones sobre el Samsung Galaxy S26 Ultra se intensifican. Una de las novedades más relevantes apunta al procesador: el modelo premium de la firma surcoreana apostaría por el recién presentado Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 en todas sus variantes, descartando así el uso de chips Exynos a nivel global.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: el corazón tecnológico del Galaxy S26 Ultra

De acuerdo a información recogida por SamMobile, tanto la versión internacional (SM-S948B) como la estadounidense (SM-S948U) del Galaxy S26 Ultra han pasado por la entidad certificadora FCC en Estados Unidos, confirmando que ambas estarán equipadas con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, identificado bajo el número de modelo SM8850.

Esta elección consolida la alianza entre Samsung y Qualcomm, garantizando a los usuarios el acceso a lo último en velocidad, eficiencia energética y capacidades de inteligencia artificial del ecosistema Snapdragon.

El modelo premium de la firma surcoreana apostaría por el recién presentado Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. (Samsung)

El Samsung Galaxy S26 Ultra no solo destacará por su procesador de vanguardia. La certificación revela una apuesta integral por la conectividad y la innovación: el dispositivo contará con redes 5G, Wi-Fi 7 de triple banda (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), Bluetooth de última generación (1x, EDR, LE), NFC, carga inalámbrica reversible (WPT) y tecnología UWB.

Sistema fotográfico y autonomía superior

En cuanto a fotografía, el Galaxy S26 Ultra promete sorprender. Se espera que cuente con una cámara principal de 200 megapíxeles, capaz de capturar más luz que modelos anteriores, y que complemente su sistema con un ultra gran angular de 50 megapíxeles, un teleobjetivo de 10 megapíxeles con zoom óptico 3X, otro teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom 5X, y una cámara frontal para selfis de 12 megapíxeles.

A este conjunto se suma una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 60 W, diseñada para garantizar autonomía de larga duración y recargas rápidas.

Los Galaxy S26 buscan liderar el rendimiento móvil, optimizando dispositivos para las futuras demandas de inteligencia artificial.(Samsung)

Qué modelos de la serie Galaxy S26 contarían con 16 GB de RAM

Existen distintas opiniones entre analistas y medios tecnológicos sobre cuáles dispositivos de la familia Galaxy S26 incorporarán 16 GB de RAM. Algunas fuentes, como Macquarie Research, consideran posible que tanto el modelo estándar como el Plus y el Ultra ofrezcan versiones con esta mayor capacidad de RAM en 2026, impulsados por la demanda de mayor potencia, sobre todo ante el auge de la IA y las aplicaciones que exigen rendimiento avanzado en hardware móvil.

En contraste, otras opiniones apuntan a que únicamente el Galaxy S26 Ultra dispondría de la configuración de 16 GB de RAM, mientras que los modelos estándar y Plus mantendrían una cifra de 12 GB. Todo indica que la variedad de opciones y su presencia global o en mercados puntuales dependerán de la estrategia de Samsung.

Pese a las diferencias, los expertos coinciden en que la tendencia va hacia una mayor disponibilidad de 16 GB, sobre todo en los dispositivos insignia.

La tecnología de inteligencia artificial del Galaxy S25 puede eliminar el ruido ambiente en tus grabaciones. (Samsung)

Razones detrás del aumento de RAM en la nueva generación Galaxy

El incremento de la memoria RAM responde a la estrategia de Samsung de ofrecer un mejor rendimiento acorde a las necesidades de los usuarios más exigentes. La expansión de funciones de inteligencia artificial locales —sin depender de la nube— exige recursos más potentes, permitiendo ejecutar asistentes avanzados, edición de imágenes compleja y traducciones en tiempo real de forma eficiente.

Otro valor clave de disponer de 16 GB de RAM es el mejor manejo del multitasking, facilitando la operación simultánea de múltiples aplicaciones profesionales o juegos complejos con total fluidez.

Además, esta ampliación prepara a la serie Galaxy S26 para futuros desarrollos de software y aplicaciones que, previsiblemente, demandarán una mayor capacidad de procesamiento en los próximos años.