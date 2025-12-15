Reemplazar “lo siento” por “gracias”: la estrategia para dialogar de Steve Jobs en situaciones complejas

Steve Jobs en un evento de presentación de Apple. APPLE / TWITTER

El lenguaje que se usa en la comunicación cotidiana no solo transmite información, sino también una carga emocional que puede impactar en la percepción de seguridad, liderazgo y credibilidad. Steve Jobs, el cofundador de Apple, entendía este principio y optaba por no recurrir automáticamente a las disculpas públicas, especialmente cuando veía que una excusa podría restar fuerza a su mensaje o a los objetivos a largo plazo de su compañía.

Jobs prefería cambiar el enfoque: en vez de subrayar un error, utilizaba el agradecimiento para reforzar la relación y la narrativa aunque la situación fuera delicada.

Ejemplo de comunicación estratégica: Apple y el acuerdo con Microsoft en 1997

Un caso citado frecuentemente de este enfoque lo protagonizó Steve Jobs en 1997, cuando Apple atravesaba una crisis financiera y necesitaba el apoyo de su rival Microsoft. Jobs evitó presentar la alianza como una derrota o pedir disculpas por la situación. En cambio, eligió agradecer la colaboración, contextualizando el acuerdo como una decisión estratégica.

Dijo que había que “abandonar la idea de que para que Apple gane, Microsoft tiene que perder... Tenemos que agradecer a Bill y a su equipo por su ayuda”.

Aquella declaración cambió la percepción pública del momento, reforzando el control y la confianza de Jobs en el futuro de Apple y consolidando su imagen de líder firme pero agradecido.

Inteligencia emocional y habilidades: saber cuándo agradecer y cuándo disculparse

El enfoque de Jobs es respaldado por numerosos especialistas en comunicación: elegir conscientemente entre disculparse y agradecer implica reconocer el impacto emocional del lenguaje. No se trata de eliminar las disculpas genuinas, sino de usarlas selectivamente y evitar que se conviertan en un reflejo automático de sumisión.

Saber optar por el agradecimiento en lugar de pedir perdón en ciertas situaciones transmite seguridad, coherencia y empatía. Por eso, este tipo de habilidad es valorada tanto en líderes empresariales como en cualquier persona que aspire a una comunicación asertiva y relaciones interpersonales más sólidas.

Por qué reemplazar la disculpa por el agradecimiento

Desde el ámbito de la inteligencia emocional y el liderazgo, se ha estudiado cómo el uso excesivo de la disculpa puede restar impacto y proyectar inseguridad. Expertos como Shadé Zahrai destacan que una disculpa solo resulta eficaz si es genuina y necesaria. En cambio, emplearla de forma automática en contextos donde no existe un error real transmite duda, e incluso puede socavar la percepción de autoridad o dominio de la situación.

En muchas situaciones sociales y profesionales, reformular “lo siento” por “gracias” transforma la interacción: el agradecimiento desplaza la atención desde la culpa hacia el reconocimiento del otro. En vez de decir “lo siento por hacerte esperar”, expresar “gracias por tu paciencia” pone en valor la comprensión del interlocutor y mantiene la conversación en un terreno más constructivo.

Cómo la comunicación de los líderes impacta en la empresa

Las palabras que emplean los líderes de una empresa influyen directamente en el clima organizacional, la motivación del equipo y la percepción general de la compañía. Un discurso claro, positivo y honesto transmite confianza y promueve la colaboración, mientras que las expresiones ambiguas o negativas pueden generar incertidumbre o desánimo entre los colaboradores.

Líderes efectivos suelen elegir frases que inspiran, reconocen logros y fomentan el sentido de pertenencia, como “confiamos en tu capacidad”, “agradecemos tu esfuerzo” o “juntos superaremos los retos”. Además, mostrar empatía y escuchar activamente contribuye a crear espacios más abiertos y creativos, donde los empleados se sienten valorados y comprometidos.

La comunicación consciente y estratégica, centrada en palabras de aliento y agradecimiento junto con la transparencia, fortalece la relación entre los líderes y sus equipos, optimizando tanto el rendimiento empresarial como el bienestar de las personas dentro de la organización.