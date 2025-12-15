El plan más económico de Starlink dejó de estar disponible en Estados Unidos: costaba 40 dólares

Este plan de bajo valor y de 100 Mbps de Starlink sigue disponible en Australia y Canadá. (Foto: Starlink)

El plan más asequible de Starlink en Estados Unidos, que ofrecía conectividad residencial de 100 Mbps por 40 dólares mensuales, ha desaparecido discretamente del sitio web oficial, generando incertidumbre entre los usuarios que buscaban alternativas económicas para el acceso a internet satelital.

Esta decisión se produce en un contexto de alta demanda y capacidad limitada en ciertas regiones, lo que ha llevado a especulaciones sobre la sostenibilidad de la oferta y su posible retorno en el futuro.

Qué plan de internet satelital retiró SpaceX de Estados Unidos

En los últimos días, varios suscriptores estadounidenses reportaron en Reddit que la opción de 100 Mbps ya no figura ni en la página de Starlink.com ni en la aplicación. Un usuario relató: “Me actualicé porque iba a tener muchos familiares de visita para el Día de Acción de Gracias y ahora no puedo volver a la opción de 40 dólares al mes”.

El plan de hogar suele ser el más solicitado para dar cobertura de internet a todos los dispositivos domésticos, con precios que superan los 80 dólares. (Foto: Starlink)

Otros clientes señalaron que el plan dejó de estar disponible para nuevos usuarios en zonas como Nebraska, donde previamente se ofrecía, y que la oferta desapareció en partes de Illinois y Nevada.

Además, un lector de Maine informó que logró cambiarse al plan de 100 Mbps el domingo 7 de diciembre para dos antenas Starlink, justo antes de su retiro.

Por qué llamaba la atención el plan de 40 dólares mensuales de Starlink

El plan Residencial 100Mbps, lanzado apenas el mes pasado, destacaba por su bajo costo frente al precio estándar de 120 dólares mensuales del servicio residencial habitual de SpaceX. Sin embargo, su disponibilidad era limitada y parecía restringirse a áreas donde la red contaba con exceso de capacidad.

El plan de 100 Mbps, lanzado el mes pasado, ofrecía una alternativa asequible frente al servicio estándar de 120 dólares mensuales de SpaceX. (Foto: Starlink)

Según se sabe, tanto nuevos usuarios como suscriptores existentes aprovecharon la promoción, lo que habría llevado a que Starlink alcanzara su capacidad máxima en las zonas elegibles.

En qué países se mantiene económico el plan de 40 dólares mensuales de Starlink

A pesar de la retirada en Estados Unidos, el plan de 100 Mbps sigue vigente para usuarios de Australia y Canadá, según se observa en el sitio web de Starlink y en el portal oficial de atención al cliente.

Esta estrategia de pruebas y ajustes en los precios no es nueva para la compañía, que en los últimos dos años ha experimentado con diversos descuentos y planes promocionales.

En febrero se lanzó el plan Residencial Lite a 80 dólares mensuales para el mercado estadounidense, en el marco de una campaña global para expandir el alcance del internet satelital.

En qué consiste el internet satelital directo en el teléfono de Starlink

Starlink Direct to Cell (D2C) permitirá enviar mensajes SMS y de WhatsApp en zonas sin cobertura tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

En paralelo a estos cambios comerciales, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell (D2C), una innovación que pretende transformar la conectividad del teléfono en zonas remotas.

El sistema se basa en una constelación de satélites de órbita baja equipados con el módem eNodeB, capaz de replicar la función de una torre telefónica terrestre desde el espacio.

Cuando un teléfono pierde la señal convencional, el dispositivo busca automáticamente el satélite Starlink más cercano y establece una conexión LTE, permitiendo enviar y recibir mensajes de texto incluso en áreas sin cobertura tradicional.

Cómo avanzará la masificación de este nuevo servicio de Starlink

El despliegue de Starlink D2C se realizará en fases: inicialmente, los usuarios podrán intercambiar mensajes SMS y de plataformas como WhatsApp en lugares sin cobertura, priorizando la mensajería básica.

Para acceder a la conectividad satelital directa de Starlink D2C se requiere un teléfono 4G/LTE y sistema operativo actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026, está previsto incorporar llamadas y transmisión de datos, lo que abrirá la posibilidad de acceso cotidiano e incluso de aplicaciones vinculadas al Internet de las Cosas (IoT), sin necesidad de hardware especial ni aplicaciones adicionales.

Para acceder a la conectividad satelital directa, es necesario contar con un teléfono compatible con 4G/LTE y un sistema operativo actualizado, al menos Android 12 o iOS 16, para que el dispositivo pueda identificar la señal satelital como si se tratara de una antena convencional.

Asimismo, se requiere estar en exteriores con vista despejada al cielo, porque la conexión depende de la línea visual directa con el satélite.