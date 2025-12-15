Tecno

El plan más económico de Starlink dejó de estar disponible en Estados Unidos: costaba 40 dólares

La opción de conectividad residencial de bajo costo ya no está disponible para nuevos clientes y deja a quienes buscaban internet satelital asequible sin alternativas similares

Guardar
Este plan de bajo valor
Este plan de bajo valor y de 100 Mbps de Starlink sigue disponible en Australia y Canadá. (Foto: Starlink)

El plan más asequible de Starlink en Estados Unidos, que ofrecía conectividad residencial de 100 Mbps por 40 dólares mensuales, ha desaparecido discretamente del sitio web oficial, generando incertidumbre entre los usuarios que buscaban alternativas económicas para el acceso a internet satelital.

Esta decisión se produce en un contexto de alta demanda y capacidad limitada en ciertas regiones, lo que ha llevado a especulaciones sobre la sostenibilidad de la oferta y su posible retorno en el futuro.

Qué plan de internet satelital retiró SpaceX de Estados Unidos

En los últimos días, varios suscriptores estadounidenses reportaron en Reddit que la opción de 100 Mbps ya no figura ni en la página de Starlink.com ni en la aplicación. Un usuario relató: “Me actualicé porque iba a tener muchos familiares de visita para el Día de Acción de Gracias y ahora no puedo volver a la opción de 40 dólares al mes”.

El plan de hogar suele
El plan de hogar suele ser el más solicitado para dar cobertura de internet a todos los dispositivos domésticos, con precios que superan los 80 dólares. (Foto: Starlink)

Otros clientes señalaron que el plan dejó de estar disponible para nuevos usuarios en zonas como Nebraska, donde previamente se ofrecía, y que la oferta desapareció en partes de Illinois y Nevada.

Además, un lector de Maine informó que logró cambiarse al plan de 100 Mbps el domingo 7 de diciembre para dos antenas Starlink, justo antes de su retiro.

Por qué llamaba la atención el plan de 40 dólares mensuales de Starlink

El plan Residencial 100Mbps, lanzado apenas el mes pasado, destacaba por su bajo costo frente al precio estándar de 120 dólares mensuales del servicio residencial habitual de SpaceX. Sin embargo, su disponibilidad era limitada y parecía restringirse a áreas donde la red contaba con exceso de capacidad.

El plan de 100 Mbps,
El plan de 100 Mbps, lanzado el mes pasado, ofrecía una alternativa asequible frente al servicio estándar de 120 dólares mensuales de SpaceX. (Foto: Starlink)

Según se sabe, tanto nuevos usuarios como suscriptores existentes aprovecharon la promoción, lo que habría llevado a que Starlink alcanzara su capacidad máxima en las zonas elegibles.

En qué países se mantiene económico el plan de 40 dólares mensuales de Starlink

A pesar de la retirada en Estados Unidos, el plan de 100 Mbps sigue vigente para usuarios de Australia y Canadá, según se observa en el sitio web de Starlink y en el portal oficial de atención al cliente.

Esta estrategia de pruebas y ajustes en los precios no es nueva para la compañía, que en los últimos dos años ha experimentado con diversos descuentos y planes promocionales.

En febrero se lanzó el plan Residencial Lite a 80 dólares mensuales para el mercado estadounidense, en el marco de una campaña global para expandir el alcance del internet satelital.

En qué consiste el internet satelital directo en el teléfono de Starlink

Starlink Direct to Cell (D2C)
Starlink Direct to Cell (D2C) permitirá enviar mensajes SMS y de WhatsApp en zonas sin cobertura tradicional. (Imagen ilustrativa Infobae)

En paralelo a estos cambios comerciales, SpaceX avanza en el desarrollo de Starlink Direct to Cell (D2C), una innovación que pretende transformar la conectividad del teléfono en zonas remotas.

El sistema se basa en una constelación de satélites de órbita baja equipados con el módem eNodeB, capaz de replicar la función de una torre telefónica terrestre desde el espacio.

Cuando un teléfono pierde la señal convencional, el dispositivo busca automáticamente el satélite Starlink más cercano y establece una conexión LTE, permitiendo enviar y recibir mensajes de texto incluso en áreas sin cobertura tradicional.

Cómo avanzará la masificación de este nuevo servicio de Starlink

El despliegue de Starlink D2C se realizará en fases: inicialmente, los usuarios podrán intercambiar mensajes SMS y de plataformas como WhatsApp en lugares sin cobertura, priorizando la mensajería básica.

Para acceder a la conectividad
Para acceder a la conectividad satelital directa de Starlink D2C se requiere un teléfono 4G/LTE y sistema operativo actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2026, está previsto incorporar llamadas y transmisión de datos, lo que abrirá la posibilidad de acceso cotidiano e incluso de aplicaciones vinculadas al Internet de las Cosas (IoT), sin necesidad de hardware especial ni aplicaciones adicionales.

Para acceder a la conectividad satelital directa, es necesario contar con un teléfono compatible con 4G/LTE y un sistema operativo actualizado, al menos Android 12 o iOS 16, para que el dispositivo pueda identificar la señal satelital como si se tratara de una antena convencional.

Asimismo, se requiere estar en exteriores con vista despejada al cielo, porque la conexión depende de la línea visual directa con el satélite.

Temas Relacionados

PlanStarlinkDólaresInternet satelitalEconómicoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Smartwatch o anillos inteligentes: cuál es la mejor opción para monitorear la salud

Cada dispositivo tiene diferentes cualidades para medir el sueño o el rendimiento deportivo

Smartwatch o anillos inteligentes: cuál

Jensen Huang alertó: sin más energía, el auge de la inteligencia artificial se verá frenado

La disponibilidad de electricidad, incentivos y costos competitivos determinarán qué países lideran la industria de la IA, según el análisis del director ejecutivo de Nvidia

Jensen Huang alertó: sin más

Nueva modalidad de estafa en WhatsApp: decenas de llamadas perdidas, spam y robo de chats

Los ciberdelincuentes combinan mensajes urgentes y voces automatizadas para persuadir a las víctimas

Nueva modalidad de estafa en

Magis TV y XUPER TV: las peores plataformas para ver películas en Navidad

Optar por aplicaciones legales eliminan la necesidad de registros complejos o descargas peligrosas, y garantizan una experiencia de entretenimiento sin exposición a malware ni robo de información

Magis TV y XUPER TV:

10 accesorios que todo gamer quisiera como regalo de Navidad

Una opción son los auriculares gaming con cancelación de ruido, mejoran la experiencia auditiva y la comunicación en juegos multijugador

10 accesorios que todo gamer
DEPORTES
Stephen Curry rompió otro récord

Stephen Curry rompió otro récord histórico de Michael Jordan en la NBA: la nueva exhibición que mostró en los Warriors

El video del incómodo momento que vivió Lionel Messi en India: la tensa reacción de Rodrigo De Paul con un hombre

La impactante denuncia de la estrella de UFC Ilia Topuria: “Intento de extorsión”

Revelaron que Lionel Messi pudo haber jugado en Manchester City: el monto que ofrecieron y la insólita respuesta del Barcelona

“Pensamientos oscuros”: la fuerte confesión de John Terry por el penal fallado con Chelsea en la final de la Champions de 2008

TELESHOW
Rocío Marengo respondió las críticas

Rocío Marengo respondió las críticas por su primera salida luego de ser mamá: “Jamás me harán dudar de mi rol”

La China Suárez y Mauro Icardi, entre abrazos, amigos y familia: las imágenes de sus paseos otoñales por Estambul

Luciana Salazar celebró los 8 años de Matilda: video con IA, torta de Guerreras K-pop y los deseos más tiernos

La angustia de Cinthia Fernández por un problema laboral: “Con esto mantengo mi casa”

La romántica mini luna de miel de Nicolás Cabré y Rocío Pardo entre la aventura y un hotel de lujo

INFOBAE AMÉRICA

Universidad peruana reúne a estudiantes

Universidad peruana reúne a estudiantes de Derecho de América Latina en el mayor simulacro judicial de propiedad intelectual

El Museo del Louvre cerró sus puertas por una huelga indefinida de trabajadores

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía

James Cameron alcanzó el estatus de multimillonario y consolida su lugar entre la élite de Hollywood

Un nuevo robo de obras de arte en Brasil desnuda la vulnerabilidad de sus museos