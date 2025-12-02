Tecno

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en los niños y adolescentes

El pontífice habló sobre la vulnerabilidad de los menores ante algoritmos y llama a una acción global para protegerlos. Destaca la importancia de una educación digital y normas éticas actualizadas

Al igual que su antecesor,
Al igual que su antecesor, el papa León XIV se ha pronunciado sobre el impacto de la tecnología y la digitalización en la sociedad. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

La preocupación por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la infancia y la adolescencia ha ocupado un lugar central en los recientes pronunciamientos del Papa León XIV, quien ha instado a la comunidad internacional a actuar con urgencia para proteger a los menores frente a los desafíos éticos y sociales que plantea el avance tecnológico.

Durante la conferencia ‘La dignidad de los niños y adolescentes en la era de la inteligencia artificial’, el pontífice advirtió sobre la vulnerabilidad de los jóvenes ante algoritmos capaces de influir en sus decisiones y preferencias, y subrayó la necesidad de una respuesta coordinada de padres, educadores, gobiernos y comunidades.

Cuáles son las preocupaciones del papa León XIV alrededor del uso de IA

Según reportó Vatican News, en su intervención, León XIV enfatizó que “el uso de la inteligencia artificial plantea importantes cuestiones éticas”, y alertó sobre el riesgo de manipulación al que están expuestos los menores a través de sistemas algorítmicos.

León XIV insta a padres,
León XIV insta a padres, educadores y gobiernos a coordinarse para proteger a los menores frente a la manipulación digital. (Foto: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

El papa sostuvo que “los niños y adolescentes son particularmente vulnerables a la manipulación mediante algoritmos de inteligencia artificial que pueden influir en sus decisiones y preferencias”.

Agregó que: “Es esencial que padres y educadores sean conscientes de estas dinámicas, y que se desarrollen herramientas para orientar y acompañar la interacción de los jóvenes con la tecnología”.

Quienes son los responsables de mitigar los riesgos de la IA en menores de edad

El papa definió a los adultos como “artesanos de la educación”, y defendió la urgencia de promover una “educación digital” que prepare a los menores para un uso responsable de las nuevas tecnologías.

León XIV enfatiza la necesidad
León XIV enfatiza la necesidad de directrices éticas y esfuerzos educativos constantes para acompañar a los jóvenes en el entorno digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, instó a los gobiernos y organismos internacionales a actualizar las leyes de protección de datos y a establecer normas éticas para el desarrollo de la inteligencia artificial, con el objetivo de que esta se convierta en “una aliada y no una amenaza” para el crecimiento de las nuevas generaciones.

En este sentido, León XIV remarcó: “Es importante redactar y aplicar directrices éticas, pero no basta. Se necesitan esfuerzos educativos constantes, realizados por adultos formados y apoyados en redes de colaboración”.

El líder religioso añadió: “Este proceso implica comprender los riesgos que tanto el uso de la inteligencia artificial como el acceso digital prematuro, ilimitado y sin supervisión pueden representar para las relaciones y el desarrollo de los jóvenes”.

El pontífice subraya la importancia
El pontífice subraya la importancia de una educación digital que prepare a los niños para un uso responsable de la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el papa dijo que solo mediante la participación activa en la identificación de los riesgos y sus efectos sobre la vida personal y social de los menores será posible ayudarlos a acercarse al mundo digital como un medio para fortalecer su capacidad de tomar decisiones responsables, tanto para sí mismos como para los demás.

En qué otros momentos el Papa León XIV se ha pronunciado sobre la IA

La inquietud del pontífice respecto a la inteligencia artificial no se limita al ámbito educativo. En su mensaje dirigido a la Cumbre ‘AI for Good 2025’ en Ginebra, León XIV hizo un llamado global a favor de una regulación ética internacional de la inteligencia artificial.

Invitó a los líderes mundiales y a los responsables de la industria a adoptar criterios claros de ética y a establecer una gobernanza coordinada, tanto local como global, para el desarrollo de estas tecnologías.

El mensaje papal resalta que
El mensaje papal resalta que la IA debe desarrollarse en beneficio del bien común y la dignidad humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papa señaló que la velocidad con la que avanza la inteligencia artificial implica desafíos que no deben subestimarse, y señaló: “A medida que la IA adquiere la capacidad de adaptarse de forma autónoma a diversas situaciones mediante la toma de decisiones algorítmicas puramente técnicas, es crucial considerar sus implicaciones antropológicas y éticas”.

El mensaje papal insistió en la necesidad de un debate amplio sobre los valores que deben guiar el progreso tecnológico, y los deberes de los actores involucrados.

La carta subrayó que la humanidad atraviesa un momento histórico en el que el uso responsable de la inteligencia artificial determinará si esta tecnología será una aliada para los derechos humanos o una amenaza para estos.

