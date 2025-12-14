Tecno

El truco para conectar un celular Android a un Smart TV y poder ver películas en Navidad

Esta opción, disponible en la mayoría de los teléfonos recientes y aplicaciones como YouTube y Netflix, funciona cuando ambos dispositivos están conectados a la misma red WiFi

Guardar
Es clave que los dos
Es clave que los dos dispositivos estén en la misma sala o habitación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas de Navidad, muchas familias buscan nuevas formas de compartir películas y videos en la comodidad del hogar. Para quienes cuentan con teléfonos Android, existe un método sencillo para proyectar directamente contenidos del celular a un Smart TV, sin instalar aplicaciones extra ni conectar cables adicionales.

Esta función, integrada en la mayoría de los smartphones recientes, facilita el acceso a plataformas como YouTube y Netflix en la pantalla grande, permitiendo disfrutar al lado de familiares y amigos de una experiencia de cine casero.

La clave de esta modalidad reside en el uso eficiente de la red WiFi doméstica. Al conectar ambos dispositivos, el celular y el televisor, a la misma red inalámbrica, se habilita la opción de duplicar la pantalla del teléfono y visualizar todas las aplicaciones y archivos multimedia sin complicaciones técnicas.

Cuáles son las condiciones básicas para conectar un Android a un televisor

La conexión a internet debe
La conexión a internet debe ser estable para el correcto funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad inalámbrica entre un teléfono Android y un Smart TV requiere cumplir ciertos requisitos previos. Ambos dispositivos deben estar integrados con software actualizado y tecnología compatible, como Miracast, Chromecast integrado o estándares similares.

La experiencia mejora cuando la red WiFi utilizada opera en la frecuencia de 5 GHz, porque reduce interferencias y aumenta la velocidad de transmisión.

Además, algunos modelos de televisores de generaciones anteriores podrían necesitar una actualización de software para habilitar opciones como “Screen Mirroring” o “Conexión inalámbrica”.

A través del menú de configuración del televisor, se puede comprobar si estas funciones aparecen disponibles. En caso contrario, será necesario recurrir a dispositivos externos como dongles o adaptadores que brinden compatibilidad adicional.

Cómo funciona la opción “Emitir” o “Cast” en un celular Android

El menú de accesos rápidos
El menú de accesos rápidos en Android facilita la transmisión de la pantalla del celular al televisor con solo un par de toques. (Foto: Android)

La función “Emitir” ,identificable como un ícono de rectángulo con ondas, se encuentra en el menú de accesos rápidos de la mayoría de los teléfonos Android actuales.

Al desplegar el menú deslizando desde la parte superior de la pantalla y pulsar el correspondiente ícono, el dispositivo busca automáticamente otros compatibles conectados a la misma red. Si el televisor está encendido y en línea, su nombre aparece en la lista de opciones detectadas.

Al seleccionar el televisor, se inicia la proyección en la pantalla grande. Esta tecnología permite mostrar cualquier contenido del celular, desde videos hasta presentaciones y fotos, sin importar la aplicación abierta.

El proceso tarda apenas unos segundos y la transmisión se controla directamente desde el smartphone, lo que brinda flexibilidad al usuario para pausar, cambiar de archivo o ajustar el volumen.

Qué ventajas ofrece YouTube y Netflix para ver contenido en TV desde el celular

YouTube incluye una función que
YouTube incluye una función que detecta automáticamente televisores compatibles en la misma red WiFi y permite controlar todo desde el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La plataforma YouTube, propiedad de Google, simplifica aún más esta experiencia con su herramienta “Enviar a dispositivo”. Al reproducir un video, en la parte superior del reproductor aparece un ícono especial que, al ser tocado, despliega una lista de televisores y otros dispositivos compatibles conectados a la red local.

Durante la reproducción, el usuario puede buscar nuevos videos, adelantarlos o regular el volumen desde el celular, sin tocar el control físico del televisor.

Por su parte, Netflix incorpora un sistema similar dentro de su aplicación. Al seleccionar cualquier película o episodio de una serie, aparece el ícono de transmisión en la parte superior derecha.

Esta función detecta automáticamente los Smart TV o dispositivos compatibles y muestra una lista para elegir. Cuando el usuario selecciona el televisor, la reproducción inicia directamente en la pantalla grande. Además, el teléfono se convierte en un control remoto multifunción.

Qué hacer si el televisor no permite la conexión inalámbrica desde el celular

La tecnología de duplicación suele
La tecnología de duplicación suele no tener disponibilidad en dispositivos antiguos así que requiere un accesorio externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertas ocasiones, los televisores no incluyen de origen tecnologías como Miracast o Chromecast integrado. Para estos casos, existen soluciones asequibles y fáciles de instalar, como dispositivos externos que se conectan a la entrada HDMI.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y líneas recientes de TCL e Hisense habitualmente ofrecen compatibilidad con la transmisión inalámbrica, pero los modelos más antiguos pueden requerir un adaptador adicional.

Asimismo, adquirir un dongle compatible, configurarlo en pocos minutos y conectarlo a la misma red WiFi que el teléfono es suficiente para habilitar la proyección de la pantalla del smartphone.

Temas Relacionados

CelularAndroidSmart TVPelículasNavidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Así clonan tu voz: la táctica de los ciberdelincuentes para suplantar identidades

La facilidad para crear réplicas digitales de voces pone en alerta a individuos y organizaciones, que enfrentan fraudes, estafas y riesgos de manipulación en ámbitos financieros, políticos y personales

Así clonan tu voz: la

Siembran pilas y baterías desgastadas para cosechar un combustible limpio

El reciclaje de pilas y baterías es clave para disminuir la contaminación por metales tóxicos y gases de efecto invernadero

Siembran pilas y baterías desgastadas

Google se potencia con Gemini: conversaciones más humanas y precisas con voz

Con una comprensión avanzada de instrucciones, filtrado de ruidos y traducción bidireccional, Gemini demuestra avances concretos en experiencias más realistas

Google se potencia con Gemini:

Desde la clonación de tarjetas hasta cámaras espías: descubre los fraudes más comunes en cajeros

Entre las pautas de las autoridades financieras están revisar el terminal antes de realizar el retiro de dinero, cubrir el teclado al ingresar la clave y rechazar cualquier ayuda de extraños

Desde la clonación de tarjetas

Por qué no se debería colgar una llamada spam sin antes hablar

Los sistemas automáticos de marcación utilizan inteligencia artificial para registrar la duración y reacción ante llamadas no deseadas

Por qué no se debería
DEPORTES
El llamativo posteo de Franco

El llamativo posteo de Franco Colapinto sobre su futuro en la Fórmula 1 que impactó a sus fanáticos

Una figura de la Premier League explicó por qué consumió la droga “hippy crack”: “Rompió algo dentro de mí”

Los detalles del nuevo “Acuerdo de la Concordia”, el pacto que firmó la F1 con los equipos de cara a la nueva era de la categoría

El insulto de Lando Norris en medio de la Gala de la Fórmula 1 que generó una particular reacción de su novia

Una leyenda del PSG reveló detalles del quiebre en la relación entre Neymar y Mbappé: “Fue decepcionante”

TELESHOW
Karina La Princesita recordó la

Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

El emotivo gesto de Ángela Torres con un fan en pleno show: el video viral que conmovió a todos

El profundo dolor de Luis Brandoni ante la muerte de Héctor Alterio: “Una vida muy intensa pero también muy dichosa”

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

INFOBAE AMÉRICA

El Partido Demócrata de Hong

El Partido Demócrata de Hong Kong, histórico bloque moderado que se oponía a China, anunció su disolución tras más de 30 años

Francia reiteró su rechazo al acuerdo entre la UE y el Mercosur: “En su forma actual, no es aceptable”

José Antonio Kast dijo que Chile atraviesa “una situación muy compleja” y prometió “dejar la vida” para reconstruir el país

Haruki Murakami, homenajeado con dos premios a su trayectoria y un musical, en Nueva York

El dramático momento en el que uno de los terroristas del atentado en Australia es abatido por la policía