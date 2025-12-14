El truco para conectar un celular Android a un Smart TV y poder ver películas en Navidad

Es clave que los dos dispositivos estén en la misma sala o habitación. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante las fiestas de Navidad, muchas familias buscan nuevas formas de compartir películas y videos en la comodidad del hogar. Para quienes cuentan con teléfonos Android, existe un método sencillo para proyectar directamente contenidos del celular a un Smart TV, sin instalar aplicaciones extra ni conectar cables adicionales.

Esta función, integrada en la mayoría de los smartphones recientes, facilita el acceso a plataformas como YouTube y Netflix en la pantalla grande, permitiendo disfrutar al lado de familiares y amigos de una experiencia de cine casero.

La clave de esta modalidad reside en el uso eficiente de la red WiFi doméstica. Al conectar ambos dispositivos, el celular y el televisor, a la misma red inalámbrica, se habilita la opción de duplicar la pantalla del teléfono y visualizar todas las aplicaciones y archivos multimedia sin complicaciones técnicas.

Cuáles son las condiciones básicas para conectar un Android a un televisor

La conexión a internet debe ser estable para el correcto funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conectividad inalámbrica entre un teléfono Android y un Smart TV requiere cumplir ciertos requisitos previos. Ambos dispositivos deben estar integrados con software actualizado y tecnología compatible, como Miracast, Chromecast integrado o estándares similares.

La experiencia mejora cuando la red WiFi utilizada opera en la frecuencia de 5 GHz, porque reduce interferencias y aumenta la velocidad de transmisión.

Además, algunos modelos de televisores de generaciones anteriores podrían necesitar una actualización de software para habilitar opciones como “Screen Mirroring” o “Conexión inalámbrica”.

A través del menú de configuración del televisor, se puede comprobar si estas funciones aparecen disponibles. En caso contrario, será necesario recurrir a dispositivos externos como dongles o adaptadores que brinden compatibilidad adicional.

Cómo funciona la opción “Emitir” o “Cast” en un celular Android

El menú de accesos rápidos en Android facilita la transmisión de la pantalla del celular al televisor con solo un par de toques. (Foto: Android)

La función “Emitir” ,identificable como un ícono de rectángulo con ondas, se encuentra en el menú de accesos rápidos de la mayoría de los teléfonos Android actuales.

Al desplegar el menú deslizando desde la parte superior de la pantalla y pulsar el correspondiente ícono, el dispositivo busca automáticamente otros compatibles conectados a la misma red. Si el televisor está encendido y en línea, su nombre aparece en la lista de opciones detectadas.

Al seleccionar el televisor, se inicia la proyección en la pantalla grande. Esta tecnología permite mostrar cualquier contenido del celular, desde videos hasta presentaciones y fotos, sin importar la aplicación abierta.

El proceso tarda apenas unos segundos y la transmisión se controla directamente desde el smartphone, lo que brinda flexibilidad al usuario para pausar, cambiar de archivo o ajustar el volumen.

Qué ventajas ofrece YouTube y Netflix para ver contenido en TV desde el celular

YouTube incluye una función que detecta automáticamente televisores compatibles en la misma red WiFi y permite controlar todo desde el celular. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

La plataforma YouTube, propiedad de Google, simplifica aún más esta experiencia con su herramienta “Enviar a dispositivo”. Al reproducir un video, en la parte superior del reproductor aparece un ícono especial que, al ser tocado, despliega una lista de televisores y otros dispositivos compatibles conectados a la red local.

Durante la reproducción, el usuario puede buscar nuevos videos, adelantarlos o regular el volumen desde el celular, sin tocar el control físico del televisor.

Por su parte, Netflix incorpora un sistema similar dentro de su aplicación. Al seleccionar cualquier película o episodio de una serie, aparece el ícono de transmisión en la parte superior derecha.

Esta función detecta automáticamente los Smart TV o dispositivos compatibles y muestra una lista para elegir. Cuando el usuario selecciona el televisor, la reproducción inicia directamente en la pantalla grande. Además, el teléfono se convierte en un control remoto multifunción.

Qué hacer si el televisor no permite la conexión inalámbrica desde el celular

La tecnología de duplicación suele no tener disponibilidad en dispositivos antiguos así que requiere un accesorio externo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertas ocasiones, los televisores no incluyen de origen tecnologías como Miracast o Chromecast integrado. Para estos casos, existen soluciones asequibles y fáciles de instalar, como dispositivos externos que se conectan a la entrada HDMI.

Marcas como Samsung, LG, Sony, Philips y líneas recientes de TCL e Hisense habitualmente ofrecen compatibilidad con la transmisión inalámbrica, pero los modelos más antiguos pueden requerir un adaptador adicional.

Asimismo, adquirir un dongle compatible, configurarlo en pocos minutos y conectarlo a la misma red WiFi que el teléfono es suficiente para habilitar la proyección de la pantalla del smartphone.