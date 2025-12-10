El truco para conectar un iPhone a un televisor sin apps o cables

El dispositivo cuenta con una opción nativa en las versiones más recientes de su sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de diciembre y las celebraciones navideñas reúnen a familiares y amigos alrededor del televisor. En este contexto, muchos usuarios de iPhone encuentran en la función de duplicación inalámbrica una opción eficiente para desplegar videos, películas y fotografías en pantalla grande, sin depender de aplicaciones externas ni cables.

La posibilidad de conectar un iPhone a televisores compatibles, gracias a la tecnología AirPlay de Apple, simplifica la experiencia de compartir contenido multimedia durante reuniones y festejos.

Este recurso, disponible en buena parte de los modelos recientes de Smart TV, facilita la interacción entre teléfonos y televisores, siempre que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi y ubicados cerca físicamente.

Qué dispositivos son compatibles con AirPlay de Apple

Teléfonos y Smart TV modernos cuentan con la función de Apple integrada en sus sistemas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La función AirPlay está integrada en todos los teléfonos iPhone a partir del modelo iPhone X y en tabletas iPad con versiones de iPadOS 13 o posteriores. Es fundamental que el sistema operativo del dispositivo cuente con el Centro de control actualizado, porque este panel habilita las opciones de duplicación de pantalla.

Respecto a los televisores, modelos recientes de marcas como Samsung, LG y Sony incluyen soporte nativo para AirPlay, sin requerir accesorios extra.

Para aquellos televisores que no cuentan con esa compatibilidad de fábrica, conectar un Apple TV mediante HDMI hace posible la transmisión. Esta opción amplia el rango de usuarios que pueden proyectar la pantalla de su teléfono sin necesidad de aplicaciones pagas o cables adicionales.

Cuáles son los requisitos para una conexión exitosa del iPhone al televisor

Ambos dispositivos deben utilizar la misma red WiFi y permanecer cerca para garantizar la estabilidad de la transmisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La duplicación de pantalla requiere que tanto el iPhone como el televisor utilicen la misma red WiFi local. Esta configuración garantiza una comunicación estable, permite una proyección fluida de videos y fotografías, y reduce la posibilidad de interrupciones.

La cercanía física entre ambos dispositivos contribuye al correcto funcionamiento del proceso al igual que la estabilidad de la red inalámbrica. Una señal débil o la presencia de interferencias puede provocar retrasos, pausas o desconexiones.

Además, conviene que los dispositivos permanezcan en el mismo espacio y, de ser posible, realizar pruebas previas para comprobar si la conexión es estable antes de eventos o reuniones.

Cómo conectar un iPhone de forma inalámbrica al televisor

El Centro de control de iPhone simplifica el inicio de la duplicación, mostrando en pantalla grande fotos y videos al instante. (Apple)

El usuario debe desplegar el Centro de control en el iPhone deslizando un dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Allí aparece la opción Duplicar pantalla, que al seleccionarse muestra la lista de dispositivos compatibles conectados a la red local.

Al elegir el televisor o receptor, la pantalla del televisor puede mostrar un código de seguridad que debe ingresarse en el teléfono para confirmar y autorizar la proyección.

Este mecanismo agrega una capa de seguridad y evita transmisiones no solicitadas en entornos donde conviven varios dispositivos. Con la autorización, la transferencia de contenidos se activa y todos los videos, fotos o presentaciones reproducidos en el celular se visualizan en el televisor anfitrión.

En cualquier momento se puede detener la conexión desde el teléfono. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para finalizar la transmisión, se debe abrir de nuevo el Centro de control, pulsar el botón Duplicar pantalla y elegir la opción Detener duplicación. En caso de emplear un Apple TV durante la conexión, es posible interrumpir la sesión presionando el botón Menú del control remoto.

Qué hacer si el televisor no aparece como opción para conexión inalámbrica

Cuando el televisor no figura en la lista de dispositivos disponibles, es importante comprobar que ambos aparatos estén conectados exactamente a la misma red WiFi.

Asimismo, el televisor debe permanecer encendido, actualizado y con AirPlay habilitado en sus ajustes. En ciertos casos se debe revisar el manual del fabricante para confirmar los pasos de activación.

Si el problema persiste, conviene reiniciar el iPhone y el televisor, y luego revisar la configuración del router para descartar restricciones. Si el televisor no admite AirPlay nativamente, añadir un Apple TV conectado por HDMI resuelve la limitación.