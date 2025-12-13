Qué preguntas no le debes hacer a la IA en Navidad 2025

Las consultas a chatbots sobre temas personales y emocionales pueden carecer de respuestas adecuadas durante las fiestas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La utilización de inteligencia artificial como apoyo en consultas cotidianas aumenta durante las fiestas, aunque existen ciertas preguntas que los usuarios debería evitar hacer a los chatbots en fechas como la Navidad de 2025.

Solicitar orientación emocional personalizada, compartir información confidencial o pedir predicciones precisas sobre el futuro conforman los principales riesgos identificados por los sistemas de IA consultados por Infobae.

Advertencias de las IA para Navidad

Gemini, ChatGPT y Perplexity, tres de las plataformas más consultadas por los cibernautas, coinciden en que algunas categorías de preguntas presentan dilemas de privacidad, fiabilidad y seguridad digital.

IA como Gemini advierte que no puede ofrecer orientación emocional ni sustituto a la reflexión personal en Navidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini resalta que su arquitectura carece de emociones genuinas, sentidos o historia personal, por lo que las preguntas de tinte íntimo, como “¿Me aprecia mi familia?” o “¿Qué regalo expresa el verdadero significado de la Navidad en mi caso?”, no reciben respuestas pertinentes. El sistema subraya que la IA solo ofrece consejos estándar en temas afectivos y nunca suple la reflexión personal.

En el terreno de los datos sensibles, ChatGPT y Perplexity advierten contra solicitudes que impliquen compartir contraseñas, direcciones privadas, números de teléfono o información bancaria.

Ambas plataformas también reiteran la imposibilidad de la inteligencia artificial para emitir diagnósticos médicos, asesoramiento legal definitivo o tomar decisiones trascendentales para la vida, como rupturas o cambios laborales, aunque el contexto sea festivo.

ChatGPT puntualiza que la IA nunca debe sustituir el consejo de un profesional certificado en momentos críticos.

ChatGPT y Perplexity desaconsejan compartir información confidencial, como contraseñas o datos bancarios, con sistemas automatizados. (Imagen Ilustrativa Imagen)

Las consultas sobre predicción de resultados de juegos de azar, como la popular Lotería de Navidad, aparecen entre los ejemplos de preguntas prohibidas. Según Perplexity, la tecnología actual no puede anticipar resultados aleatorios y cualquier respuesta en ese sentido solo genera expectativas infundadas entre los usuarios.

En el mismo sentido, Gemini aclara que la experiencia sensorial, como los sabores o los efectos del clima, escapa a las capacidades de la IA.

El contenido que implique sugerir acciones ilegales o que fomente el engaño durante las celebraciones entra también en la lista de cuestiones censuradas. ChatGPT incluye aquí las tentativas de manipular emocionalmente a familiares, justificar mentiras o provocar conflictos premeditados en encuentros familiares.

Las plataformas señalan que no es posible realizar predicciones sobre resultados de sorteos o loterías a través de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perplexity agrega que las solicitudes para crear imágenes imposibles o sortear filtros de seguridad pueden activar mecanismos de alerta en los sistemas automatizados.

En temas de apariencia física, Perplexity recomienda no plantear cuestiones que pudieran resultar ofensivas —como consultas sobre pérdida de peso o procedimientos antiarrugas— y sugiere priorizar intereses y hobbies en lugar de ideas sensibles sobre la imagen personal como regalos navideños.

De acuerdo con el análisis de los tres sistemas, la inteligencia artificial resulta útil para tareas creativas, recomendaciones generales o generación de contenidos lúdicos, aunque las preguntas que involucran privacidad, sentimientos, predicciones personales y acciones ilícitas deben quedar fuera de las interacciones en Navidad.