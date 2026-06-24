Así funciona el innovador panel solar que convierte residuos plásticos en hidrógeno limpio

Un equipo de la Universidad de Cambridge logró transformar residuos plásticos comunes en hidrógeno limpio y productos químicos industriales utilizando luz solar y paneles especiales.

Un equipo de la Universidad de Cambridge logró demostrar que es posible convertir residuos plásticos comunes, como botellas de bebidas, en hidrógeno limpio y productos químicos industriales utilizando la luz solar y un tipo de panel desarrollado especialmente para esta función. El avance se realizó a escala útil, bajo condiciones reales y fue presentado en la revista científica Nature Chemical Engineering.

“Si vamos a cambiar la manera en la que enfrentamos los problemas gemelos de la contaminación plástica y la generación de energía limpia, tenemos que desarrollar métodos escalables y mostrar que funcionan en condiciones reales”, sostiene el profesor Erwin Reisner, líder del equipo, en el comunicado oficial de la universidad.

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El logro combina dos desafíos centrales: la reducción de los residuos plásticos que contaminan el ambiente y la generación de combustibles alternativos sin dependencia de recursos fósiles. El desarrollo muestra, de acuerdo con el estudio, “una vía clara para trasladar la producción de hidrógeno solar a escala comercial y en condiciones reales exteriores, donde la luz solar y los residuos plásticos se encuentran tal como en cualquier ciudad”.

Cómo funciona el panel que recicla plástico y produce hidrógeno

El sistema presentado es similar en apariencia a un panel solar, pero en vez de generar electricidad, utiliza la energía de la luz para activar una reacción química: convierte residuos plásticos (como botellas PET) y agua en dos productos principales: hidrógeno (utilizado como combustible y en procesos industriales) y compuestos químicos reutilizables (como formiato y acetato).

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La tecnología, presentada en Nature Chemical Engineering, permite abordar simultáneamente la contaminación plástica y la generación de energía limpia mediante procesos sostenibles.

El sistema es escalable y sencillo. A diferencia de tecnologías anteriores, que requerían “altas temperaturas, productos químicos agresivos o procesos de fabricación complejos”, este panel puede armarse completamente a temperatura ambiente mediante equipos accesibles.

El procedimiento consiste en “pulverizar el material que absorbe la luz sobre un panel de vidrio” y luego recubrirlo “con moléculas especialmente diseñadas, que contienen cobalto y zirconio”, según explican desde la Universidad de Cambridge.

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“Después de toda la optimización, lo sorprendente fue lo simple que es: tenemos este panel enorme, le rociamos el catalizador con un spray, lo ponemos en la solución, lo dejamos bajo el sol, y empieza a producir hidrógeno y otros compuestos útiles a partir de residuos plásticos. Es sencillo y escalable”, dijo Ariffin Bin Mohamad Annuar, uno de los autores del estudio.

El mecanismo central del sistema es el reformado fotocatalítico, un proceso donde un material conocido como fotocatalizador utiliza la energía solar para acelerar reacciones químicas que transforman residuos en productos útiles. En este caso, la estructura del panel utiliza un catalizador compuesto de cobalto y zirconio, en una película ultradelgada formada con técnicas de spray, sobre una base de estroncio, titanio y aluminio.

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En términos simples, la transformación se da sin necesidad de procesos industriales invasivos: agua, panel y luz solar son los elementos del sistema.

A diferencia de tecnologías previas, estos paneles se arman a temperatura ambiente y no requieren metales preciosos ni químicos agresivos para operar.

El método permite fabricar estos paneles de hasta 1 metro cuadrado de superficie usando técnicas similares a la pintura en aerosol. Según se detalla, “el método de spray reduce dramáticamente el costo de fabricar los reactores, algo vital para pensar en una producción industrial”.

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Pruebas en condiciones reales

La tecnología fue probada bajo luz solar real, utilizando residuos plásticos reales (botellas PET) y celulosa, en condiciones similares a las de una ciudad promedio. Durante los experimentos, el panel de 1 metro cuadrado produjo en 6 horas “hasta 1,5 milimoles de hidrógeno por metro cuadrado usando celulosa pretratada y más de 5 milimoles con glucosa, junto a coproductos como formiato y acetato”.

Esta medición permite evaluar el potencial de la tecnología a gran escala para evaluar el potencial de la tecnología a gran escala. El término milimol se emplea para indicar la cantidad de sustancia en química y, en este contexto, es una medida de eficiencia del sistema.

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El estudio también destaca que la fabricación del panel es completamente a temperatura ambiente, sin metales preciosos ni tratamientos de calor, y con materiales de bajo costo, lo cual puede facilitar su adopción en diferentes contextos industriales.

La tecnología de paneles fotocatalíticos representa una alternativa prometedora para fabricar hidrógeno solar a escala comercial y bajo condiciones reales exteriores en ambientes urbanos.

Costos y próximos desafíos

Actualmente, el costo del hidrógeno producido por este sistema resulta superior al obtenido mediante métodos tradicionales, pero según los autores, “el precio bajará con la ampliación y el perfeccionamiento de la técnica, y la obtención conjunta de productos orgánicos valoriza aún más el proceso”. Esta doble generación (hidrógeno y compuestos industriales) podría ofrecer ventajas ecológicas y económicas.

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El aporte más relevante del estudio reside en “haber demostrado, por primera vez, una ruta real y escalable para fabricar y operar estos paneles bajo condiciones de uso genuinas, usando materiales económicos y técnicas accesibles”, aspecto que hasta ahora solo se lograba a nivel experimental.

El desafío futuro consiste en aumentar la durabilidad y la eficiencia del sistema y en reducir aún más los costos para sumar competitividad. El trabajo concluye que “el método representa un paso hacia la fabricación inspirada en procesos naturales, bajo condiciones suaves y mínimo impacto ecológico”.

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Este desarrollo abre una puerta concreta para abordar el problema de los residuos plásticos y la generación sostenible de energía, demostrando que la investigación aplicada puede ofrecer soluciones reales de impacto global.