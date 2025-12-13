Tecno

Qué medidas tomará Microsoft para mejorar el rendimiento de los juegos en Windows 11

La estrategia de la compañía incluye alianzas con fabricantes y nuevas funciones para transformar la experiencia de los usuarios en 2026

Microsoft confirmó la llegada de
Microsoft confirmó la llegada de Performance Fundamentals para mejorar el rendimiento de juegos en Windows 11.

Microsoft ha reconocido los problemas de rendimiento de juegos que afectan a Windows 11, especialmente en el ámbito del gaming. Tras meses de críticas por parte de la comunidad de usuarios, la compañía ha anunciado que en 2026 implementará un paquete de mejoras denominado Performance Fundamentals.

Este conjunto de medidas tiene como objetivo transformar la experiencia de juego en la plataforma y revertir la percepción negativa que ha acompañado al sistema operativo desde su lanzamiento.

El reconocimiento de las deficiencias en la optimización de Windows 11 marca un cambio de postura relevante. La empresa ha admitido que la gestión de recursos del sistema no ha estado a la altura de las expectativas, en particular tras la incorporación de nuevas funciones y herramientas de inteligencia artificial que han sobrecargado el entorno operativo.

Microsoft colaborará con NVIDIA, AMD
Microsoft colaborará con NVIDIA, AMD e Intel para integrar drivers mejorados en Windows 11.

Las quejas de los usuarios, que han señalado la lentitud y la falta de eficiencia al ejecutar juegos, han sido un factor determinante para que la compañía decida actuar.

Paquete de medidas de Microsoft

En respuesta a este escenario, Microsoft ha presentado Performance Fundamentals, un paquete que agrupa cuatro medidas principales orientadas a mejorar el rendimiento de los juegos en Windows 11. El objetivo es optimizar el sistema para que los usuarios puedan disfrutar de una experiencia de gaming más fluida y eficiente, sin los obstáculos que han caracterizado al sistema hasta ahora.

La primera de estas medidas es Xbox Full Screen Experience. Aunque no se trata de una función completamente nueva, la compañía planea expandir su disponibilidad a un mayor número de dispositivos. Esta herramienta permite ejecutar los juegos en un entorno virtual dedicado, aislando el proceso de juego de los múltiples servicios y aplicaciones que suelen estar activos en Windows 11.

Usuarios criticaron la eficiencia de
Usuarios criticaron la eficiencia de Windows 11 al ejecutar videojuegos, lo que motivó la respuesta de la compañía.

Así, se priorizan los recursos de la memoria RAM, el procesador y la tarjeta gráfica, lo que se traduce en un mejor desempeño durante las sesiones de juego.

El segundo cambio relevante se centra en la gestión de aplicaciones y programas abiertos. Windows 11 ha sido criticado por su incapacidad para manejar de manera eficiente los procesos en segundo plano mientras se ejecutan videojuegos. Microsoft pretende corregir este aspecto, optimizando la administración de recursos para que las aplicaciones que permanecen abiertas no interfieran ni resten rendimiento a la experiencia principal de juego.

La tercera medida, Advanced Shader Delivery, aborda uno de los problemas más frecuentes al iniciar títulos exigentes: los microcortes y tirones de rendimiento durante los primeros minutos de juego. Estos inconvenientes suelen estar relacionados con la compilación de shaders, que sobrecarga la CPU y la GPU al comienzo de la partida.

Entre las nuevas medidas, se
Entre las nuevas medidas, se optimizará la gestión de aplicaciones abiertas durante las sesiones de juego.

Con esta nueva función, la compañía busca agilizar y estabilizar la carga de estos recursos, reduciendo los picos de estrés en el hardware y garantizando una experiencia más estable desde el inicio.

Por último, Microsoft ha anunciado una colaboración con fabricantes de hardware como NVIDIA, AMD e Intel para integrar drivers mejorados de forma nativa en Windows 11. Esta iniciativa permitirá que los componentes de los equipos se comuniquen de manera más eficiente con el sistema operativo, aprovechando al máximo sus capacidades y aliviando la carga general del sistema durante el uso de videojuegos.

Aunque no se ha especificado una fecha exacta para la llegada de estas mejoras, la compañía ha fijado el año 2026 como horizonte para la implementación de Performance Fundamentals. Con estos cambios, se espera que Windows 11 logre posicionarse como una plataforma más competitiva y atractiva para la comunidad gamer, dejando atrás la imagen de sistema poco apto para el gaming.

