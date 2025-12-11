Tecno

El experimento que expuso cómo una simple inyección de prompt vulnera la seguridad en Microsoft Copilot Studio

Un experimento de Tenable AI Research reveló que la manipulación de agentes de inteligencia artificial puede facilitar filtraciones de información sensible y fraudes financieros

Guardar
Un experimento de Tenable AI
Un experimento de Tenable AI Research revela vulnerabilidades de seguridad en Microsoft Copilot Studio tras una inyección de prompt exitosa. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MICROSOFT

La creciente adopción de herramientas de inteligencia artificial en el entorno empresarial ha puesto en evidencia nuevos riesgos de seguridad. Un experimento de Tenable AI Research demostró que una simple técnica de inyección de prompt en Microsoft Copilot Studio permitió eludir controles de seguridad, lo que derivó en la filtración de datos sensibles, como información de tarjetas de crédito y en la posibilidad de realizar reservas de viajes por un costo de 0 dólares.

Este hallazgo subraya la necesidad de fortalecer las medidas de protección en la automatización sin código, ya que la accesibilidad de estas plataformas multiplica tanto la productividad como la exposición a amenazas cibernéticas.

En la fase final de su investigación, el equipo de Tenable AI Research logró manipular un agente de viajes creado en Copilot Studio para que revelara registros de clientes y permitiera fraudes financieros. Según el informe, bastó con modificar levemente el mensaje enviado al agente para que este enumerara todas las acciones que podía ejecutar, incluyendo aquellas que comprometían la seguridad de los datos empresariales.

La filtración de datos sensibles,
La filtración de datos sensibles, como información de tarjetas de crédito, expone los riesgos de la automatización sin código en empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento, realizado en un entorno simulado con datos ficticios, evidenció que la automatización, aunque bien intencionada, puede abrir la puerta a exposiciones graves si no se implementan controles adecuados.

Microsoft Copilot Studio sin código

La interfaz sin código de Microsoft Copilot Studio permite que cualquier empleado, y no solo los desarrolladores, diseñe agentes de IA capaces de integrarse con sistemas empresariales como SharePoint, Outlook y Teams. Estos agentes pueden gestionar tareas como procesar solicitudes de clientes, actualizar registros y autorizar aprobaciones mediante conversaciones naturales.

Esta democratización de la automatización representa un avance significativo para la eficiencia operativa, pero también, incrementa el riesgo de que usuarios sin formación técnica expongan involuntariamente sistemas críticos.

Los investigadores de Tenable AI
Los investigadores de Tenable AI Research afirman con esta imagen que el agente de viajes manipulado en Copilot Studio permitió fraudes financieros y acceso a registros de clientes en un entorno simulado.

El caso de Microsoft Copilot Studio yun riesgo de seguridad en temas de turismo

Durante la prueba, los investigadores crearon una agencia de viajes ficticia y cargaron un archivo de SharePoint con nombres y datos de tarjetas de crédito inventados. El agente, diseñado para gestionar reservas y flujos de trabajo sin intervención humana, demostró ser eficiente y poseer la autoridad necesaria para acceder y modificar información sensible. Entre sus funciones destacaban: reservar nuevos viajes, editar reservas existentes, acceder a una base de conocimientos integrada y enviar resúmenes de reserva de manera automatizada.

El equipo de Tenable AI Research explicó que, aunque el agente estaba programado con instrucciones restrictivas para evitar comportamientos indebidos, una variante de inyección de prompt permitió sortear estas limitaciones. Al solicitarle que enumerara todas las acciones disponibles, el agente reveló capacidades que podían ser explotadas para obtener información confidencial o realizar operaciones no autorizadas. Este resultado pone de manifiesto que incluso los sistemas diseñados para actuar de forma responsable pueden ser vulnerables a manipulaciones si no se refuerzan los controles de seguridad.

Tenable AI Research recomienda limitar
Tenable AI Research recomienda limitar permisos, validar acciones y monitorear agentes de IA para proteger datos y operaciones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estos riesgos, los expertos de Tenable AI Research recomiendan adoptar cinco prácticas para proteger a los agentes de IA: limitar los permisos de acceso, implementar validaciones estrictas, monitorear las actividades de los agentes, capacitar a los empleados en seguridad y revisar periódicamente las configuraciones de los sistemas automatizados. Estas medidas buscan equilibrar la capacitación de los usuarios con la protección de los datos y las operaciones empresariales.

Temas Relacionados

Inteligencia artificial Tenable AI Research Microsoft Copilot Studio Seguridad Automatización SharePoint Outlook Teams Fraude financiero Datos sensiblesMicrosoftLo último en tecnología

Últimas Noticias

Adobe integra Photoshop, Express y Acrobat dentro de ChatGPT

Tanto principiantes como profesionales ahora pueden acceder a funciones populares, como ajustar fotografías, animar contenidos, diseñar material gráfico o resumir documentos PDF

Adobe integra Photoshop, Express y

Webtoons: estas son las historias más populares para leer hoy

Las historietas digitales originarias de Corea del Sur se han logrado posicionar a nivel mundial gracias las tramas que abordan

Webtoons: estas son las historias

Televisores sin Netflix desde el 15 de diciembre de 2025: lista completa

La plataforma streaming dejará de funcionar en dispositivos sin capacidad de actualizar su sistema operativo a la versión más reciente, un hecho que obliga a muchos a buscar alternativas para seguir disfrutando de sus películas y series favoritas

Televisores sin Netflix desde el

Así funciona el dispositivo brasileño con IA que revela la edad de los bebés prematuros y es apoyado por Bill Gates

El sistema utiliza inteligencia artificial y medición de la piel para estimar la madurez de los bebés. Es una herramienta accesible y eficaz para hospitales de países con recursos limitados

Así funciona el dispositivo brasileño

Trucos para identificar si un perfil en Instagram o Facebook es falso y suplanta amigos

Las cuentas falsas en redes sociales representan un peligro creciente: pueden facilitar fraudes económicos, robo de identidad o chantajes, como la sextorsión

Trucos para identificar si un
DEPORTES
8 frases de Buffarini: de

8 frases de Buffarini: de un gesto de Messi en la Selección a su áspero duelo con Cristiano Ronaldo y el día que lo buscó el City

¿El Mundial 2026 en jaque por el clima? 10 sedes estarían bajo amenaza de calor récord, alertan expertos

Alejandro Domínguez volvió a pedir ampliar la cantidad de participantes del Mundial 2030: “Hagamos que esta celebración sea diferente”

El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Ganó 6 medallas de oro, sufrió depresión, fue adicto al alcohol y quiere escribir su historia: “Fui la persona más odiada del mundo”

TELESHOW
Nequi Galotti se sometió a

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

Soledad Pastorutti respondió a la acusación de Vanesa Carbone sobre intentar seducir a su esposo: “Nada me sorprende”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

La China Suárez mostró la habilidad deportiva de Amancio y un detalle lo comparó con Mauro Icardi

Wanda Nara anunció una ficción vertical junto a Maxi López para 2026

INFOBAE AMÉRICA

Un “acusado inocente”, una huella

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París