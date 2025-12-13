El truco que permite desactivar por completo la IA en Windows 11

Un desarrollador creo un script que te permite deshabilitar la IA de Windows 11. (Foto: Microsoft)

Windows 11 se ha transformado en la principal vitrina de la inteligencia artificial de Microsoft, pero no todos los usuarios están conformes con ese rumbo. Frente a la creciente integración de Copilot y otras funciones basadas en IA, un desarrollador independiente lanzó una herramienta que promete desactivar de forma casi total esta capa inteligente del sistema operativo.

Se trata de RemoveWindowsAI, un script que ya circula en GitHub y que apunta a devolverle a Windows 11 un funcionamiento más clásico, ligero y predecible. La noticia llega en un contexto clave: el fin del soporte de Windows 10 deja a Windows 11 como la única plataforma que recibirá nuevas funciones relevantes, entre ellas todas las vinculadas a la inteligencia artificial.

Esto implica que, con cada actualización, Microsoft suma procesos en segundo plano, servicios adicionales y nuevas experiencias impulsadas por IA, tanto locales como en la nube. Para muchos usuarios, especialmente aquellos con equipos más modestos o preocupaciones de privacidad, esa evolución se siente más como una carga que como una mejora.

Aprende a inhabilitar las opciones de IA que ofrece Windows 11. (Imagen ilustrativa)

En la práctica, quienes ya migraron a Windows 11 conviven a diario con más consumo de memoria, mayor actividad en segundo plano y una interfaz cada vez más poblada de funciones inteligentes: Copilot integrado en el sistema, Windows Recall, herramientas de IA en Paint, búsqueda enriquecida con modelos de lenguaje y análisis constante de texto, voz o imágenes. Todo esto puede traducirse en un sistema más pesado, incluso cuando el usuario no hace un uso activo de esas funciones.

Es en ese escenario donde aparece RemoveWindowsAI. El script fue creado por un desarrollador conocido como zoicware y está pensado, sobre todo, para versiones recientes de Windows 11, incluidas las que llegarán con la actualización 25H2. Su objetivo es claro: eliminar o desactivar la mayor cantidad posible de componentes de inteligencia artificial integrados en el sistema operativo.

A diferencia de una aplicación tradicional, RemoveWindowsAI no se instala con un asistente gráfico convencional. Se trata de un script de PowerShell que debe ejecutarse con permisos de administrador. Una vez lanzado, el usuario puede elegir entre un modo con interfaz gráfica ligera —con interruptores para cada grupo de funciones— o un modo por línea de comandos que aplica los cambios de forma automática y más agresiva.

Programador desinstalando los agentes IA y Copilot de Windows 11. (Imagen ilustrativa)

Según la documentación del proyecto, la herramienta no se limita a ocultar botones o desactivar opciones visibles. Actúa directamente sobre claves del registro, políticas internas del sistema, paquetes Appx y componentes del almacén de servicios de Windows.

Entre las funciones que puede deshabilitar se encuentran Windows Copilot, Copilot en Microsoft Edge, Windows Recall y las tareas programadas asociadas a estas características. También apunta a frenar la recopilación de datos de escritura, los sistemas de Input Insights, los efectos de voz con IA y las funciones inteligentes aplicadas a Paint, la búsqueda del menú Inicio y otros apartados del sistema.

Uno de los puntos más llamativos del script es que incluye una opción para evitar que futuras actualizaciones de Windows reinstalen automáticamente estos componentes de IA. Para lograrlo, instala un paquete de actualización personalizado que bloquea la reintroducción de determinados elementos, algo poco habitual en herramientas de este tipo.

El uso, sin embargo, no es completamente automático ni exento de intervención manual. Algunas funciones específicas, como Gaming Copilot, ciertas capacidades de IA en OneDrive o algunos efectos avanzados de cámara y video, todavía requieren que el usuario acceda a la configuración del sistema y las desactive por su cuenta. Aun así, el script cubre una parte significativa del ecosistema de IA de Windows 11.

Desarrollador muestra cómo desinstalar la IA de Windows 11. (Foto: Wallpapers)

Consciente de los riesgos, RemoveWindowsAI ofrece un modo de copia de seguridad. Si el usuario lo activa antes de aplicar los cambios, puede revertir el proceso más adelante y restaurar los componentes deshabilitados, regresando a un Windows 11 con su configuración original.

Eliminar la IA integrada tiene ventajas claras, pero también implicancias. Del lado positivo, reduce la cantidad de procesos activos en segundo plano, lo que puede mejorar el rendimiento en equipos con recursos limitados y ofrecer una experiencia más cercana a versiones anteriores de Windows. También supone un alivio para quienes priorizan la privacidad y prefieren minimizar el análisis constante de datos.

Del lado opuesto, se trata de cambios profundos en el sistema operativo. Grandes actualizaciones futuras podrían reintroducir funciones, generar comportamientos inesperados o provocar errores si Windows espera encontrar servicios que ya no están presentes. Por eso, los propios desarrolladores recomiendan actuar con cautela: crear puntos de restauración, hacer copias de seguridad y, si es posible, probar primero en un equipo secundario.