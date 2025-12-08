Tecno

La forma más fácil de tener internet en el hogar cuando se va la electricidad

El uso de baterías de respaldo, el ahorro energético y la preparación previa son estrategias que marcan la diferencia para seguir conectado y evitar interrupciones molestas

El servicio de internet es clave para mantener la comunicación con personas conocidas a distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creciente dependencia digital en los hogares ha convertido la continuidad del acceso a internet en una prioridad, sobre todo durante cortes de electricidad que pueden interrumpir trámites, reuniones virtuales, actividades de entretenimiento en línea y la recepción de información en tiempo real.

En este contexto, dispositivos como baterías portátiles y estrategias de optimización digital se han consolidado como recursos esenciales para mantener la conectividad y no perder comunicación ni acceso a datos clave.

En este sentido, se explica qué accesorios permiten tener, cargar un dispositivo y tener acceso a internet durante un apagón que puede durar varias horas, sumado a otras prácticas para ahorrar recursos en los dispositivos en funcionamiento.

Qué accesorio permite mantener cargado el celular y otros dispositivos

Las baterías portátiles o powerbanks permiten mantener operativos teléfonos y tabletas en caso de que no haya un toma de energía cerca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente experiencia de un apagón general en España demostró la importancia de contar con soluciones alternativas: muchas familias lograron mantener operativos sus teléfonos móviles durante varias horas gracias al uso de baterías portátiles, conocidas como powerbanks.

Estos dispositivos permiten recargar celulares, tabletas e incluso pequeños routers portátiles, y los modelos con salidas múltiples ofrecen la posibilidad de alimentar varios aparatos simultáneamente. Disponer de una batería portátil siempre cargada y en buen estado resulta fundamental para afrontar imprevistos de este tipo.

Cómo utilizar el celular como un módem para dar internet a otros dispositivos

El teléfono suele ser el primer recurso disponible en situaciones de corte eléctrico, porque su batería interna le permite seguir funcionando cuando otros dispositivos quedan inutilizados.

La función de punto de acceso personal del smartphone permite compartir conexión WiFi, pero depende del plan de datos disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de “Punto de acceso personal” transforma el smartphone en un emisor de señal WiFi, facilitando la conexión de computadoras y tabletas. Sin embargo, esta alternativa depende de la cobertura de datos y del plan contratado, así que es necesario revisar la cantidad de datos disponibles antes de recurrir a esta forma.

Es necesario considerar que actividades como videollamadas o transferencias de archivos pueden consumir grandes volúmenes de datos, lo que podría agotar la capacidad antes de que se restablezca la energía eléctrica.

Cuál dispositivo permite mantener el router activo así no haya internet

El router doméstico depende directamente de la energía eléctrica. Para mantener la red WiFi interna activa durante un corte de luz, una de las soluciones más utilizadas es la batería de respaldo ininterrumpida o UPS (Uninterruptible Power Supply).

El router doméstico requiere energía eléctrica, pero un UPS o router portátil con batería interna puede mantener la red WiFi activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al conectar el router a un UPS, es posible mantener la conexión local durante un tiempo determinado, que varía según la capacidad del dispositivo y el consumo energético de los aparatos conectados.

Otra opción consiste en emplear routers portátiles con batería interna, diseñados para funcionar sin corriente de la red, sobre todo útiles en zonas con cortes frecuentes.

Qué considerar antes de seguir las instrucciones para tener internet en un apagón

Antes de invertir en estas soluciones, es imprescindible verificar que el proveedor de internet residencial mantenga operativa su infraestructura durante los apagones. De lo contrario, contar con energía en el router no garantizará la llegada de la señal.

Bajar el brillo del teléfono y desactivar funciones innecesarias evita la descarga prematura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, para maximizar la autonomía de los dispositivos y extender el acceso a internet hasta que se restablezca el suministro eléctrico, se debe desactivar funciones innecesarias como Bluetooth, localización y aplicaciones en segundo plano.

Otra clave es reducir el brillo de las pantallas y cerrar aplicaciones como redes sociales o plataformas de mensajería no utilizadas, porque contribuye a disminuir el consumo energético y a priorizar las herramientas más urgentes.

Asimismo, la anticipación juega un papel relevante: descargar documentos esenciales en el teléfono o la computadora, guardar archivos importantes en la memoria interna y disponer de listas impresas de contactos personales o de emergencia son medidas que ayudan a no perder el acceso a información relevante durante un apagón.

