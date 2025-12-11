Latinoamérica fue la región con más ciberataques en 2025: estos fueron los cinco países más afectados

Latinoamérica lideró el ranking mundial de ciberataques en 2025, superando a Asia-Pacífico, África, Europa y Norteamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Latinoamérica experimentó durante 2025 un incremento alarmante de ciberataques, situándose como el epicentro mundial de incidentes digitales. Según Check Point, nuestra región alcanzó el promedio más alto del mundo en ataques semanales por organización, superando a regiones como Asia-Pacífico, África, Europa y Norteamérica.

Este fenómeno tuvo repercusiones directas en empresas, instituciones educativas, organismos públicos y el sector industrial, consolidando un panorama donde la ciberdelincuencia no dio tregua.

Cómo fue el aumento de ciberataques en América Latina

Durante 2025, las organizaciones de América Latina sufrieron un promedio de 3.048 ataques semanales por entidad, lo que representó un aumento del 17% respecto al año anterior.

Las organizaciones latinoamericanas sufrieron un promedio de 3.048 ciberataques semanales, con un aumento del 17% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este nivel de actividad superó a los promedios de Asia-Pacífico (2.978 ataques semanales), África (2.696), Europa (1.638) y Norteamérica (1.449). Esta tendencia posicionó a la región al tope del listado global de zonas bajo mayor presión de incidentes digitales.

Entre las principales amenaza fueron las campañas de ransomware y el uso masivo de herramientas basadas en inteligencia artificial generativa (GenAI).

Cuáles fueron los cinco países más atacados en 2025

En la clasificación de países latinoamericanos más atacados en 2025, el top 5 quedó conformado por:

Colombia: registró el mayor número de incidentes, con una media de 3.982 ataques semanales por organización, lo que supuso una suba interanual del 36%. México: experimentó 3.394 ataques semanales y un crecimiento del 16% respecto al año anterior. Brasil: reportó 3.348 ataques semanales sobre cada organización, con un incremento del 14%. Argentina: alcanzó 2.326 ataques semanales, lo que implica un aumento del 10%. Chile: sumó 1.891 ataques semanales, con un leve repunte del 2%.

Colombia encabezó la lista de países más atacados en 2025, con 3.982 incidentes semanales y un crecimiento del 36%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles fueron las principales modalidades de ataque

Ransomware

El ransomware se consolidó como la modalidad de ataque más perjudicial durante 2025. A nivel global, se registraron 727 incidentes en noviembre, lo que representó un salto del 22% interanual. Norteamérica acaparó el 55% de los casos reportados, seguida de Europa (18%), Asia-Pacífico (12%) y Latinoamérica (8%).

Al analisar por industrias, el sector manufacturero, los servicios empresariales y los bienes de consumo sufrieron una afectación considerable. Los grupos de ransomware más activos durante el período fueron Qilin, Clop y Akira, colectivamente responsables de una fracción significativa de los ataques exitosos.

Inteligencia artificial generativa

La adopción masiva de herramientas basadas en GenAI introdujo un nuevo riesgo en el entorno empresarial argentino y regional. Check Point Research identificó que, en noviembre, una de cada 35 solicitudes provenientes de redes corporativas resultó en un episodio de alto riesgo potencial de fuga de datos. El 87% de las organizaciones que implementaron estas tecnologías quedó expuesta a riesgos considerables.

La inteligencia artificial generativa elevó los riesgos de fuga de datos en empresas de América Latina y Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buena parte de las consultas a aplicaciones GenAI incluyeron información sensible como datos de clientes, comunicaciones internas, código propietario e información personal. Este fenómeno respondió, en gran parte, al uso descontrolado de estas herramientas: las empresas utilizaron en promedio 11 aplicaciones de GenAI al mes, con poca o nula supervisión en materia de gobernanza y seguridad.

Esta situación elevó la exposición frente a brechas accidentales y accesos indebidos. Además, incrementó las posibilidades de que los ciberatacantes aprovecharan las capacidades de la IA generativa para diseñar campañas más sofisticadas y difíciles de detectar.

Estos fueron los sectores más atacados

El sector educativo encabezó el ránking global de entidades más atacadas, con un promedio de 4.656 incidentes semanales y una suba del 7%. Le siguieron el sector gubernamental (2.716 ataques, +2%) y las asociaciones y ONGs, que presentaron un aumento notorio del 57%.

En el caso específico de Argentina, las instituciones educativas y organismos públicos se mantuvieron entre los principales objetivos de los ciberdelincuentes. Los sectores de manufactura, servicios empresariales y consumo masivo también resultaron particularmente afectados a lo largo del año.