Tecno

Aumentan los ataques a gestores de contraseñas: estas son las 3 amenazas latentes

Los administradores de contraseñas se han convertido en un objetivo prioritario para campañas de ‘phishing’ y robos de datos

Guardar
Gestores de contraseñas se han
Gestores de contraseñas se han visto afectados por los ataques de hackers. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los gestores de contraseñas atraviesan un momento crítico. Aunque se han convertido en una pieza central para la vida digital, los ataques contra estas herramientas se han intensificado y hoy representan un riesgo directo para las cuentas personales y corporativas.

Investigadores de ESET alertan que los ciberdelincuentes están diversificando sus métodos para comprometer estos servicios, desde campañas de ‘phishing’ hasta aplicaciones falsas que imitan a las originales. La advertencia principal es clara: ya no basta con utilizar un gestor, también es necesario protegerlo activamente.

El aumento de amenazas coincide con un panorama de mayor complejidad digital. La cantidad de servicios que exigen registro crece año tras año, y con ello, también lo hace el número de contraseñas que cada persona debe manejar.

El uso de gestores de
El uso de gestores de contraseña ha provocado que haya más ataques a los usuarios. (Google)

Un informe de NordPass publicado en 2024 señala que el usuario promedio gestiona hoy un 68 % más de claves que hace cuatro años, alcanzando una media de 168 por persona. Este volumen no solo incrementa la probabilidad de olvidos o repeticiones, sino que también eleva los riesgos cuando estas contraseñas son débiles o se reutilizan en múltiples plataformas.

En este contexto, los gestores de contraseñas surgieron como una solución para generar y almacenar claves robustas y únicas, reduciendo la dependencia de la memoria y mejorando la seguridad general. Sin embargo, su papel central los ha convertido en un objetivo de alto valor para los atacantes. La posibilidad de acceder a todas las contraseñas de un usuario desde un único punto hace que los ciberdelincuentes concentren esfuerzos en vulnerar estos sistemas, ya sea de manera directa o a través de técnicas que buscan engañar al usuario.

En ese sentido, los especialistas han identificado seis riesgos clave que están ganando terreno. El primero y más crítico es el robo de la contraseña maestra. Esta clave es la puerta de acceso a toda la bóveda digital, por lo que su compromiso puede dar control total a un atacante. Los riesgos incluyen ataques de fuerza bruta, fallos en el software o páginas falsas diseñadas para capturar datos.

Gestor de contraseñas. (Google)
Gestor de contraseñas. (Google)

El segundo riesgo está vinculado al ‘phishing’ y a la publicidad maliciosa. Los expertos han detectado anuncios en buscadores que redirigen a réplicas exactas de gestores conocidos. Estos sitios falsos solicitan la contraseña maestra y el correo del usuario, capturando ambos datos sin levantar sospechas.

El tercer peligro proviene del ‘malware’ especializado. Los criminales están desarrollando herramientas capaces de extraer información directamente del navegador o del gestor. Un ejemplo reciente es la operación norcoreana ‘DeceptiveDevelopment’, en la que se utilizó el ‘malware’ InvisibleFerret para robar datos de servicios como 1Password o Dashlane, enviándolos a través de canales como Telegram o servidores FTP.

El cuarto riesgo se relaciona con las brechas en proveedores. Incluso las empresas más consolidadas han enfrentado incidentes. LastPass sufrió dos compromisos importantes en 2022 que derivaron en el robo de código fuente, documentación interna y copias cifradas de bóvedas de clientes. Estos ataques se vincularon posteriormente con robos millonarios en criptomonedas.

Gestor de contraseñas se han
Gestor de contraseñas se han convertido en el objetivo de ciberdelincuentes. (Google)

Además, ESET advierte sobre vulnerabilidades en el software de los gestores (quinto riesgo), que pueden abrir la puerta a la extracción de credenciales o códigos de autenticación en dos pasos. A esto se suma la sincronización entre múltiples dispositivos, que amplía la superficie de ataque. Finalmente, el sexto riesgo incluye la presencia de aplicaciones falsas en tiendas oficiales, creadas para robar la contraseña maestra o instalar ‘malware’ en el equipo.

Frente a este escenario, los especialistas recomiendan adoptar medidas adicionales de protección. La primera es crear una contraseña maestra larga, única y difícil de predecir, idealmente formada por varias palabras unidas. También es esencial habilitar la autenticación multifactor (2FA), mantener todos los dispositivos y aplicaciones actualizados, y descargar software únicamente desde tiendas oficiales verificando siempre el nombre del desarrollador.

Temas Relacionados

ContraseñasMalwareCiberseguridadLo último en tecnologíaGestores de contraseñas

Últimas Noticias

Google regresa con sus gafas inteligentes en 2026: tendrán IA, asistente de voz y más

La empresa lanzará dos modelos: uno sin pantalla para audio y otro con pantalla monocular de microLEDs

Google regresa con sus gafas

Adobe y YouTube lanzan un espacio exclusivo en Premiere móvil para crear y publicar Shorts más rápido

La integración permite publicar videos verticales de alta calidad desde la app de iOS, con plantillas, efectos y exportación automática en segundos

Adobe y YouTube lanzan un

En qué fecha se debe armar el árbol de Navidad en casa, según la IA

Las tradiciones de cada país, el significado espiritual atribuido a la celebración y la disponibilidad de tiempo influyen en la elección del momento más apropiado para instalar la decoración central de las fiestas

En qué fecha se debe

Geoffrey Hinton, padrino de la IA, dice que Google le “ganara” a OpenAI

El lanzamiento de Gemini 3 y el modelo Nano Banana Pro han permitido que la empresa demuestre el avance al que puede llegar

Geoffrey Hinton, padrino de la

El término “slop”, que representa el caos digital, fue elegido como palabra del año 2025 por The Economist

La publicación británica destacó la expresión como reflejo de la saturación de materiales generados por inteligencia artificial, fenómeno que transformó la experiencia digital e impactó la confianza en la información en línea

El término “slop”, que representa
DEPORTES
Sismo en la Fórmula 1:

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

River Plate ofertó por un mediocampista que juega en Brasil y por una de las nuevas promesas de la selección argentina

Alpine ganó el campeonato que nadie quiere en la Fórmula 1: el piloto que lideró el ranking de “destructores” y el puesto de Colapinto

Crisis en el Real Madrid: el ultimátum a Xabi Alonso en medio de una interna en el vestuario que dejó “sin poder” al entrenador

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

TELESHOW
El particular gesto de la

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

La profunda emoción de Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro: “Gracias Argentina por brindarme un hogar”

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

Gimena Accardi contó cómo atraviesa el duelo a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: “Estoy un poco asexuada”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Trump habló

El Gobierno de Trump habló sobre las denuncias de fraude electoral en Honduras

Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés

La Scala de Milán levanta el telón con la polémica “Lady Macbeth” de Shostakóvich

Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos

El gobernador de San Pablo apoyó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro