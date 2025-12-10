El puerto HDMI de tu televisor puede estar espiándote y sabe lo que ves: así se puede desactivar

El sistema ACR integrado en los puertos HDMI permite registrar y analizar todo lo que se visualiza en la pantalla del Smart TV. (Imágen ilustrativa Infobae)

Detrás la comodidad y diversidad de servicios que ofrecen los televisores inteligentes, se esconde una función que pone en juego la privacidad de millones de usuarios debido al Reconocimiento Automático de Contenido (ACR) integrado en los puertos HDMI.

Este mecanismo, lejos de ser solo un mito tecnológico, permite identificar y registrar las actividades visuales frente al aparato, generando una base de datos que empresas y anunciantes aprovechan de múltiples formas.

Cómo funciona el espionaje en televisores

Cualquier televisor inteligente actual, especialmente de fabricantes líderes como LG y Samsung, puede llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los contenidos visualizados gracias al ACR.

Según investigaciones de científicos de la Universidad de Londres, California y Carlos III de Madrid, a través del puerto HDMI, el televisor captura varias imágenes por segundo de aquello que se reproduce en pantalla: desde programas tradicionales, videojuegos vía consola o reproductores externos, hasta servicios de streaming.

Empresas y anunciantes utilizan los datos recopilados por los televisores inteligentes para crear perfiles publicitarios detallados.(Imagen ilustrativa Infobae)

Estas capturas se agrupan y se transfieren cerca de cada quince segundos a bases de datos propietarias o de terceros, donde algoritmos especializados las comparan con amplias bibliotecas de contenido.

El propósito principal radica en crear perfiles publicitarios extremadamente precisos basados en qué, cuándo y cómo consumen medios los hogares. La información recogida no solo registra los títulos y horarios de visualización; el sistema extrae patrones de comportamiento, preferencias de consumo y detalles como ubicación geográfica, tipo de dispositivo y frecuencia de uso.

Todo esto se gestiona y custodia por servidores que, en algunos casos, varían según la región geográfica en cumplimiento (parcial) de las normativas locales de privacidad de datos.

Este monitoreo se encuentra habilitado de fábrica en la mayoría de los equipos, pasando inadvertido para gran parte del público. La raíz de esta práctica remonta al modelo de negocio que han adoptado muchos fabricantes de televisores. Parte importante de los ingresos proviene ya no solo de la venta del dispositivo, sino del comercio de los datos generados tras cada visión.

El monitoreo de contenidos en Smart TV se activa de fábrica y muchos usuarios desconocen su funcionamiento y alcance. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de estos registros en los televisores

Aparte del rastreo consentido por contrato, el hecho de que los televisores estén conectados constantemente a internet abre vías para que actores maliciosos intenten vulnerar la seguridad de estos aparatos.

Según advertencias del FBI y especialistas en ciberseguridad, los Smart TV pueden funcionar como computadoras completas, potencialmente convertibles en puntos de acceso para hackers que buscan explotar vulnerabilidades, manipular cámaras y micrófonos integrados, y robar información sensible.

Aunque las grandes marcas han aumentado los controles y los ataques directos a televisores han disminuido, persiste el riesgo de que, tras una brecha de datos en los servidores de los fabricantes, la información acabe en mercados ilícitos de compraventa de datos.

La recomendación generalizada es revisar de manera periódica las configuraciones de privacidad, modificar contraseñas predeterminadas, actualizar el software del televisor, limitar la instalación de aplicaciones a tiendas oficiales y, siempre que sea posible, desconectar cámaras y micrófonos no utilizados.

Las brechas de seguridad en los servidores de fabricantes pueden exponer datos personales en mercados ilícitos de compraventa de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el ACR en el televisor

Desactivar el rastreo del puerto HDMI y el ACR requiere atención y paciencia. Cada fabricante utiliza rutas y nombres distintos para referirse a esta función, pero en líneas generales, estos son los pasos habituales:

LG: accede al menú de “Ajustes”, selecciona “General”, luego “Ajustes adicionales” y localiza la opción “Live Plus”, que debes desactivar. También puedes encontrar ajustes de inicio y desactivar la promoción de contenido, así como limitar el seguimiento de anuncios en el submenú de “Publicidad”.

Samsung: entra en “Configuración”, selecciona “Privacidad”, desplázate hasta “Términos y condiciones” y revisa la “Política de privacidad”. Allí podrás desmarcar “Servicios de visualización de información” y deshabilitar la “Publicidad basada en intereses”.

Vizio: dirígete a “Sistema”, luego a “Reset & Admin” y desactiva la opción “Viewing Data”.

Sony: abre “Configuración”, selecciona “Preferencias del sistema”, busca “Interactive TV Settings” o “Samba Interactive TV” y apaga esta función.

Roku y Amazon Fire TV incluyen sus propios menús. Roku requiere desmarcar la opción “Usar información para entradas de TV” en la sección de privacidad. Amazon Fire TV permite limitar la recolección de datos en “Configuración” > “Preferencias” > “Ajustes de privacidad”.

Empresas y expertos aconsejan desconectar físicamente la cámara y el micrófono del aparato cuando sea posible. En casos extremos, cubrir la cámara con cinta opaca y apagar por completo el televisor (desenchufándolo) añade una barrera básica contra cualquier posible escucha o vigilancia.