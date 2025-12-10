Tecno

El puerto HDMI de tu televisor puede estar espiándote y sabe lo que ves: así se puede desactivar

El monitoreo de contenidos en Smart TV se activa de fábrica y muchos usuarios desconocen su funcionamiento y alcance

Guardar
El sistema ACR integrado en
El sistema ACR integrado en los puertos HDMI permite registrar y analizar todo lo que se visualiza en la pantalla del Smart TV. (Imágen ilustrativa Infobae)

Detrás la comodidad y diversidad de servicios que ofrecen los televisores inteligentes, se esconde una función que pone en juego la privacidad de millones de usuarios debido al Reconocimiento Automático de Contenido (ACR) integrado en los puertos HDMI.

Este mecanismo, lejos de ser solo un mito tecnológico, permite identificar y registrar las actividades visuales frente al aparato, generando una base de datos que empresas y anunciantes aprovechan de múltiples formas.

Cómo funciona el espionaje en televisores

Cualquier televisor inteligente actual, especialmente de fabricantes líderes como LG y Samsung, puede llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los contenidos visualizados gracias al ACR.

Según investigaciones de científicos de la Universidad de Londres, California y Carlos III de Madrid, a través del puerto HDMI, el televisor captura varias imágenes por segundo de aquello que se reproduce en pantalla: desde programas tradicionales, videojuegos vía consola o reproductores externos, hasta servicios de streaming.

Empresas y anunciantes utilizan los
Empresas y anunciantes utilizan los datos recopilados por los televisores inteligentes para crear perfiles publicitarios detallados.(Imagen ilustrativa Infobae)

Estas capturas se agrupan y se transfieren cerca de cada quince segundos a bases de datos propietarias o de terceros, donde algoritmos especializados las comparan con amplias bibliotecas de contenido.

El propósito principal radica en crear perfiles publicitarios extremadamente precisos basados en qué, cuándo y cómo consumen medios los hogares. La información recogida no solo registra los títulos y horarios de visualización; el sistema extrae patrones de comportamiento, preferencias de consumo y detalles como ubicación geográfica, tipo de dispositivo y frecuencia de uso.

Todo esto se gestiona y custodia por servidores que, en algunos casos, varían según la región geográfica en cumplimiento (parcial) de las normativas locales de privacidad de datos.

Este monitoreo se encuentra habilitado de fábrica en la mayoría de los equipos, pasando inadvertido para gran parte del público. La raíz de esta práctica remonta al modelo de negocio que han adoptado muchos fabricantes de televisores. Parte importante de los ingresos proviene ya no solo de la venta del dispositivo, sino del comercio de los datos generados tras cada visión.

El monitoreo de contenidos en
El monitoreo de contenidos en Smart TV se activa de fábrica y muchos usuarios desconocen su funcionamiento y alcance. (Imágen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos de estos registros en los televisores

Aparte del rastreo consentido por contrato, el hecho de que los televisores estén conectados constantemente a internet abre vías para que actores maliciosos intenten vulnerar la seguridad de estos aparatos.

Según advertencias del FBI y especialistas en ciberseguridad, los Smart TV pueden funcionar como computadoras completas, potencialmente convertibles en puntos de acceso para hackers que buscan explotar vulnerabilidades, manipular cámaras y micrófonos integrados, y robar información sensible.

Aunque las grandes marcas han aumentado los controles y los ataques directos a televisores han disminuido, persiste el riesgo de que, tras una brecha de datos en los servidores de los fabricantes, la información acabe en mercados ilícitos de compraventa de datos.

La recomendación generalizada es revisar de manera periódica las configuraciones de privacidad, modificar contraseñas predeterminadas, actualizar el software del televisor, limitar la instalación de aplicaciones a tiendas oficiales y, siempre que sea posible, desconectar cámaras y micrófonos no utilizados.

Las brechas de seguridad en
Las brechas de seguridad en los servidores de fabricantes pueden exponer datos personales en mercados ilícitos de compraventa de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar el ACR en el televisor

Desactivar el rastreo del puerto HDMI y el ACR requiere atención y paciencia. Cada fabricante utiliza rutas y nombres distintos para referirse a esta función, pero en líneas generales, estos son los pasos habituales:

  • LG: accede al menú de “Ajustes”, selecciona “General”, luego “Ajustes adicionales” y localiza la opción “Live Plus”, que debes desactivar. También puedes encontrar ajustes de inicio y desactivar la promoción de contenido, así como limitar el seguimiento de anuncios en el submenú de “Publicidad”.
  • Samsung: entra en “Configuración”, selecciona “Privacidad”, desplázate hasta “Términos y condiciones” y revisa la “Política de privacidad”. Allí podrás desmarcar “Servicios de visualización de información” y deshabilitar la “Publicidad basada en intereses”.
  • Vizio: dirígete a “Sistema”, luego a “Reset & Admin” y desactiva la opción “Viewing Data”.
  • Sony: abre “Configuración”, selecciona “Preferencias del sistema”, busca “Interactive TV Settings” o “Samba Interactive TV” y apaga esta función.
  • Roku y Amazon Fire TV incluyen sus propios menús. Roku requiere desmarcar la opción “Usar información para entradas de TV” en la sección de privacidad. Amazon Fire TV permite limitar la recolección de datos en “Configuración” > “Preferencias” > “Ajustes de privacidad”.

Empresas y expertos aconsejan desconectar físicamente la cámara y el micrófono del aparato cuando sea posible. En casos extremos, cubrir la cámara con cinta opaca y apagar por completo el televisor (desenchufándolo) añade una barrera básica contra cualquier posible escucha o vigilancia.

Temas Relacionados

TelevisoresHDMIEspionajeCiberseguridadCasaTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

La IA que escucha para prevenir delitos: así analizan las cárceles las llamadas de los reclusos

La herramienta utiliza años de grabaciones y transcripciones de prisiones para identificar patrones asociados a actividades ilícitas y alertar a los investigadores

La IA que escucha para

La IA es la nueva amante de las relaciones: 7 de cada 10 personas cree que esta tecnología aumentará las separaciones

De acuerdo con una encuesta realizada por Gleeden, el 55% de los consultados asegura que no le revelaría a su pareja si mantiene conversaciones íntimas o frecuentes con una inteligencia artificial

La IA es la nueva

Microsoft no se olvida de Windows 10 y lanza un parche de seguridad para corregir 60 vulnerabilidades

Uno de los problemas corregidos es un fallo que permitía la ejecución de código malicioso desde sitios web no confiables

Microsoft no se olvida de

El truco para conectar un iPhone a un televisor sin apps o cables

El acceso a esta función depende de la compatibilidad con AirPlay, que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, la cercanía física y la correcta configuración

El truco para conectar un

El consejo de Sundar Pichai, CEO de Google, para los jóvenes y el temor a la IA: “El mundo los necesita a todos”

El ejecutivo de Alphabet aseguró que la tecnología no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta que potenciará a quienes aprendan a usarla

El consejo de Sundar Pichai,
DEPORTES
La millonaria indemnización de Red

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

TELESHOW
El tenso cruce de L-Gante

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

INFOBAE AMÉRICA

El consumo de agua contaminada

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Corea del Sur impondrá sanciones a los anuncios falsos generados por la IA

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela