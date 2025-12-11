Tecno

Cómo usar la inteligencia artificial para potenciar el desempeño laboral sin poner en riesgo tu empleo

La adopción de la inteligencia artificial avanza con fuerza en el mercado laboral y obliga a los trabajadores a incorporar nuevas habilidades para mantenerse competitivos

Guardar
La IA cada vez más
La IA cada vez más se integra al sector laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral con una velocidad inédita, y lejos de representar únicamente una amenaza, se perfila como una herramienta capaz de impulsar nuevas oportunidades profesionales.

Los últimos informes internacionales coinciden que quienes aprendan a usarla no solo protegerán sus puestos de trabajo, sino que podrán acceder a roles que hace pocos años no existían. En un contexto donde la automatización avanza sobre tareas repetitivas, la clave estará en combinar tecnología con habilidades humanas y formación continua.

El Informe sobre el Futuro del Empleo 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, proyecta un escenario de fuerte reconfiguración laboral. De aquí al 2030, se prevé la desaparición de 92 millones de empleos a nivel global, pero también la creación de 170 millones de nuevos puestos vinculados a la economía digital. En términos netos, surgirán 78 millones de oportunidades profesionales adicionales, impulsadas principalmente por la expansión de la inteligencia artificial.

La automatización viene reemplazando a
La automatización viene reemplazando a los empleados que cumplen tareas repetitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia es reconocida por trabajadores de distintos países. El estudio Habilidades del Futuro, impulsado por Banco Santander y basado en las opiniones de más de 15.000 personas de Europa y América, revela que el 70% de los encuestados considera que la IA generará profesiones completamente nuevas. Además, un 61% identifica a la inteligencia artificial y la ciencia de datos como las áreas con mayor crecimiento en los próximos cinco años.

A medida que la automatización reemplaza tareas rutinarias, las empresas buscan perfiles capaces de supervisar, diseñar y colaborar con sistemas inteligentes. Surgen especialidades como entrenadores de modelos lingüísticos, coordinadores de ética en IA, analistas de datos en tiempo real y diseñadores de experiencias digitales. Son trabajos que requieren capacidades técnicas, pero que dependen también del pensamiento crítico, la creatividad, la empatía, la solución de problemas y la toma de decisiones: habilidades humanas que las máquinas no pueden replicar.

La tecnológica y divulgadora Silvia Leal sostiene que la IA no sustituirá a las personas, sino a quienes no sepan utilizarla. Esta visión coincide con la de los empleadores consultados por el Foro Económico Mundial: el 41% planea reducir parte de su plantilla debido a la automatización, pero el 77% quiere capacitar a sus trabajadores en inteligencia artificial para que se adapten a los cambios. Formarse, entonces, aparece como una condición indispensable para mantenerse vigente.

La mayoría de empresas del
La mayoría de empresas del mundo reducirá su plantilla por la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto ya se refleja en sectores expuestos a la automatización. De acuerdo con el Barómetro Global de la IA en el Empleo 2025, elaborado por PwC, estas industrias triplicaron su productividad desde 2022. Además, los roles más vinculados a tecnologías inteligentes han experimentado una evolución de habilidades un 66% más acelerada que el resto. El entorno laboral se mueve rápido, y los profesionales lo reconocen: ocho de cada diez sienten la necesidad de actualizarse de manera permanente.

A pesar de ello, la capacitación presenta obstáculos. El estudio Habilidades del Futuro indica que el 44% de los trabajadores identifica el costo económico como la principal barrera, y un 31% menciona la falta de tiempo. Frente a esto, plataformas de formación accesibles se han convertido en un recurso decisivo. Iniciativas como Santander Open Academy ofrecen cursos gratuitos sobre IA aplicada al trabajo cotidiano, un modelo que busca reducir la brecha de acceso y facilitar la actualización profesional en escala.

La inteligencia artificial también está cambiando la forma en que las personas buscan empleo. Herramientas basadas en IA, como los sistemas de recomendación de LinkedIn, ayudan a identificar ofertas compatibles con las habilidades del usuario.

Otras soluciones, como los generadores automáticos de currículums o las plataformas que simulan entrevistas laborales, permiten prepararse de manera más precisa para los procesos de selección. Estas tecnologías brindan retroalimentación inmediata, sugerencias de mejora y análisis de desempeño, facilitando la adaptación del candidato a las exigencias del mercado.

Cursos y diferentes talentos no
Cursos y diferentes talentos no pueden ser reemplazados por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, la formación constante dejó de ser una ventaja competitiva para convertirse en una necesidad. Dominar las funciones básicas de la IA, entender cómo aplicarla al trabajo diario y fortalecer las habilidades humanas serán elementos determinantes para asegurar la empleabilidad en los próximos años. Mientras la tecnología redefine tareas y procesos, las capacidades analíticas, la creatividad y el pensamiento crítico seguirán dependiendo exclusivamente de las personas.

La inteligencia artificial no es un reemplazo inevitable, sino una herramienta en expansión. Quienes aprendan a integrarla, comprenderla y trabajar con ella estarán mejor posicionados en un escenario laboral donde el cambio es la única constante.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTrabajoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Xbox Game Pass cierra 2025 con Mortal Kombat 1 ya está disponible en nube, PC y consola

Acceso sin restricciones, personajes icónicos y contenido descargable sitúan a este título como uno de los mayores atractivos del servicio

Xbox Game Pass cierra 2025

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

La histórica alianza permitirá a los usuarios dar vida a sus personajes favoritos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, con la promesa de ver sus creaciones en Disney+ a partir del próximo año

Disney y OpenAI revolucionan el

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

Los creativos tendrán la oportunidad de combinar figuras icónicas en nuevas historias animadas, resultado de la histórica alianza entre Disney y OpenAI

Más de 200 personajes de

Protección de datos sensibles: el valor del entrenamiento local de modelos de inteligencia artificial

Voceros del sector tecnológico destacan que entrenar y desplegar modelos de inteligencia artificial en equipos propios reduce fugas de información y optimiza la seguridad

Protección de datos sensibles: el

Adiós CapCut: Google Fotos añade funciones para editar videos de manera sencilla

La aplicación ahora permite combinar, recortar y reorganizar varios videos en un solo proyecto

Adiós CapCut: Google Fotos añade
DEPORTES
Histórica suspensión por 20 años

Histórica suspensión por 20 años a un tenista acusado de corrupción y arreglo de partidos: “Sindicato criminal”

Qué declaró el hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertos durante un temporal en Bahía Blanca

La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

Supo competir en los Juegos Olímpicos y ahora es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI: “El Pablo Escobar moderno”

Las reacciones de Messi durante la final de la MLS que filmaron con la “Ref Cam” que llevó el árbitro

TELESHOW
Eugenia Tobal se refirió a

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

Así es la miniserie de los 4 ex Gran Hermano que desató críticas, memes y polémica

The New York Times eligió dos producciones argentinas entre sus series favoritas del 2025

El día libre de Shakira en medio de sus shows en Buenos Aires: cine con sus hijos y el saludo a los fans

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo