Xiaomi corrige fallos en tres de sus equipos más populares y libera una actualización urgente

Xiaomi lanza importante actualización para tres de sus productos más vendidos. (Foto: Imagen ilustrativa)

Xiaomi inició el despliegue de una actualización correctiva dirigida a tres de sus dispositivos más vendidos, con el objetivo de resolver fallos de rendimiento y funcionamiento reportados de manera reiterada por los usuarios. El paquete de parches, que ya comenzó a distribuirse de forma escalonada según la región, busca estabilizar HyperOS y mejorar la experiencia general sin añadir nuevas funciones.

La compañía confirmó que esta intervención prioriza la optimización interna del sistema, con énfasis en la gestión de memoria y el comportamiento de los procesos en segundo plano.

La decisión responde a la acumulación de reportes enviados en los últimos meses, principalmente relacionados con bloqueos inesperados, lentitud, cierres de aplicaciones y errores en el uso de tecnologías integradas como NFC.

A través de HyperOS 3, Xiaomi busca corregir errores en sus dispositivos. (Foto: Xiaomi)

Tres dispositivos reciben correcciones críticas

Los equipos incluidos en este despliegue son el POCO F7 Pro, la Xiaomi Pad 7 y el Xiaomi 15T, cada uno con un conjunto de problemas específicos que afectaban tareas cotidianas de los usuarios. La empresa indicó que estos modelos fueron priorizados por la frecuencia y severidad de los fallos analizados.

En el caso del POCO F7 Pro, la actualización se centra en mejorar el rendimiento general del sistema. Usuarios habían reportado congelamientos espontáneos, picos de lag y una sensación de lentitud al navegar por el dispositivo pese a su capacidad técnica. Las optimizaciones aplicadas buscan corregir estas interrupciones, ajustando los servicios internos de HyperOS para garantizar una respuesta más fluida y estable.

La Xiaomi Pad 7, por su parte, recibía quejas vinculadas a cierres inesperados de aplicaciones esenciales para la productividad. Entre ellos destacaban fallas en Google Play Store y en el Explorador de Archivos, que podían interrumpir descargas o impedir la correcta gestión de documentos. El nuevo parche corrige estos cierres forzosos y restaura la estabilidad para quienes usan la tableta como herramienta de trabajo o estudio.

Xiaomi Pad 7 presenta problemas de cierra insperado de aplicaciones.

El tercer dispositivo incluido, el Xiaomi 15T, presentaba uno de los fallos más sensibles: problemas con la lectura y escritura mediante NFC. Este error comprometía funciones como pagos móviles y acceso mediante llaves digitales, afectando a usuarios que dependen del dispositivo para transacciones diarias. Con la actualización, la compañía asegura que el módulo NFC recupera su operatividad plena, permitiendo nuevamente un uso confiable en terminales de pago y sistemas compatibles.

Un ajuste profundo en HyperOS

Más allá de los problemas particulares, Xiaomi reconoció que el objetivo principal de esta actualización es fortalecer la base de HyperOS, su capa de software más reciente y una de las apuestas clave para su ecosistema de dispositivos. La empresa afirmó que la prioridad actual es “sanar” el sistema antes que implementar nuevas funciones, enfocándose en eliminar comportamientos erráticos y garantizar estabilidad.

Estas mejoras incluyen ajustes en cómo el sistema administra la memoria, cómo se organizan los servicios internos y cómo se comportan los procesos en segundo plano. Este trabajo técnico, aunque invisible para el usuario, puede repercutir de manera notable en la fluidez general, especialmente en modelos que dependen de una optimización eficiente para mantener un rendimiento competitivo.

Xiaomi anuncia qué celulares recibirán HyperOS 3. (Foto: Xiaomi)

Xiaomi también comunicó que esta estrategia de mantenimiento se extenderá a otros dispositivos en los próximos meses, a medida que se recopile información sobre fallos adicionales en distintos mercados. La empresa mantiene un programa de seguimiento continuo sobre HyperOS y confirmó que más modelos recibirán parches similares.

Distribución por regiones

El despliegue ya inició y se realizará de forma progresiva. Esto significa que algunos usuarios podrían recibir la actualización en los próximos días, mientras que otros deberán esperar un poco más dependiendo de su país y la variante del dispositivo. La compañía recomienda verificar periódicamente el menú de actualización del sistema para confirmar la disponibilidad del nuevo parche.

Xiaomi enfatizó que mantener el sistema al día es crucial para garantizar el funcionamiento adecuado del dispositivo, especialmente en casos donde las correcciones solucionan fallos que pueden afectar funciones esenciales.