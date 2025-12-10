Tecno

Sam Altman reveló su dependencia de la IA: “No puedo imaginar haber criado a un recién nacido sin ChatGPT”

El director ejecutivo de OpenAI compartió en The Tonight Show, con Jimmy Fallon, cómo la inteligencia artificial se volvió esencial en su vida familiar y profesional

Guardar
El director ejecutivo de OpenAI
El director ejecutivo de OpenAI afirma que ChatGPT ha evolucionado de un simple chatbot a una plataforma multifuncional de inteligencia artificial (Captura video)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, compartió en The Tonight Show con Jimmy Fallon su perspectiva sobre la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Altman explicó que ChatGPT ha evolucionado en tres años de ser un asistente conversacional básico a convertirse en una herramienta multifuncional que él mismo utiliza a diario, incluso en la crianza de su hijo.

Al describir la evolución de ChatGPT, Altman señaló que la plataforma comenzó como un chatbot de inteligencia artificial al que se le podía hacer una pregunta y obtenías una respuesta. “Es como un chatbot de inteligencia artificial. Le haces una pregunta y te dice qué hacer”, afirmó. Según Altman, la herramienta ha superado el uso tradicional de los motores de búsqueda y ahora permite a los usuarios aprender cualquier cosa, resolver dudas de salud, optimizar su trabajo y recibir consejos personalizados sobre la vida diaria. “No he encontrado nada que no pueda aprender”, subrayó, destacando el carácter generalista y adaptable de la tecnología.

En relación con el uso cotidiano, relató que muchas personas le han contado cómo han resuelto problemas médicos gracias a ChatGPT. “La cantidad de gente que nos contacta y nos dice: ‘Tenía una condición de salud extraña, no sabía qué pasaba. Puse mis síntomas en ChatGPT, me indicó qué prueba pedirle al médico, la hice y ahora estoy curado’. Eso sucede mucho”, compartió. Además, resaltó que la plataforma se ha convertido en una especie de consejero de vida, capaz de ayudar en la toma de decisiones personales y familiares.

La experiencia personal de Altman como padre también ha estado marcada por el uso de ChatGPT. Durante la conversación con Fallon, confesó: “No puedo imaginar haber criado a un recién nacido sin ChatGPT”. Explicó que ha recurrido a la inteligencia artificial para resolver dudas sobre el desarrollo de su hijo y para obtener respuestas personalizadas a inquietudes propias de la paternidad. “Me siento un poco mal porque tenemos esta inteligencia de nivel genio esperando para desentrañar los misterios de la humanidad, y yo le pregunto por qué mi hijo deja caer la pizza al suelo y se ríe”, bromeó. Aunque reconoció que generaciones anteriores criaron hijos sin estas herramientas, admitió haber dependido mucho de ChatGPT en su vida familiar.

ChatGPT permite a los usuarios
ChatGPT permite a los usuarios aprender cualquier cosa, resolver dudas de salud y optimizar su trabajo diario, según Altman (Captura video)

Más allá de su experiencia personal, defendió en The Tonight Show el papel democratizador de la inteligencia artificial. Comparó el impacto de la IA con el del iPhone, argumentando que tanto las personas más poderosas como quienes tienen menos recursos pueden acceder a la misma tecnología. “Creo que una de las grandes ventajas de la tecnología es que actúa como una fuerza igualadora en muchos sentidos”, afirmó. Altman subrayó que, aunque existen desafíos, la IA puede ofrecer acceso a información y servicios de calidad a quienes antes no los tenían, siempre que se gestione de manera responsable.

No obstante, Altman también advirtió sobre los riesgos y desafíos asociados a la rápida adopción de la inteligencia artificial. “Una de las cosas que me preocupa es la velocidad del cambio que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Esta es una tecnología de tres años. Ninguna otra tecnología ha sido adoptada tan rápido”, señaló. Explicó que la misma herramienta capaz de ayudar a curar enfermedades puede emplearse de forma negativa y que el ritmo de transformación del mercado laboral podría ser muy acelerado. “No tengo dudas de que encontraremos nuevos trabajos, y espero que sean mejores, pero la velocidad con la que esto sucede exige que la integración sea responsable y que la sociedad tenga tiempo para adaptarse”, advirtió.

En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, se mostró optimista sobre los avances que se avecinan. Destacó que los modelos actuales ya generan información propia y que, en el último año, han superado a los mejores matemáticos en competencias complejas. “Espero que el próximo año estos modelos empiecen a hacer pequeños pero importantes descubrimientos científicos, y en cinco años, espero que estén curando enfermedades”, proyectó.

Sam Altman concluyó la entrevista expresando su deseo de que la humanidad mantenga su impulso por avanzar y crear, incluso en una era marcada por la inteligencia artificial.

Temas Relacionados

Sam AltmanOpenAIChatGPTInteligencia artificialThe Tonight Show Starring Jimmy FallonImpacto social de la inteligencia artificialNewsroom BUE

Últimas Noticias

El puerto HDMI de tu televisor puede estar espiándote y sabe lo que ves: así se puede desactivar

El monitoreo de contenidos en Smart TV se activa de fábrica y muchos usuarios desconocen su funcionamiento y alcance

El puerto HDMI de tu

La IA que escucha para prevenir delitos: así analizan las cárceles las llamadas de los reclusos

La herramienta utiliza años de grabaciones y transcripciones de prisiones para identificar patrones asociados a actividades ilícitas y alertar a los investigadores

La IA que escucha para

La IA es la nueva amante de las relaciones: 7 de cada 10 personas cree que esta tecnología aumentará las separaciones

De acuerdo con una encuesta realizada por Gleeden, el 55% de los consultados asegura que no le revelaría a su pareja si mantiene conversaciones íntimas o frecuentes con una inteligencia artificial

La IA es la nueva

Microsoft no se olvida de Windows 10 y lanza un parche de seguridad para corregir 60 vulnerabilidades

Uno de los problemas corregidos es un fallo que permitía la ejecución de código malicioso desde sitios web no confiables

Microsoft no se olvida de

El truco para conectar un iPhone a un televisor sin apps o cables

El acceso a esta función depende de la compatibilidad con AirPlay, que ambos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi, la cercanía física y la correcta configuración

El truco para conectar un
DEPORTES
La millonaria indemnización de Red

La millonaria indemnización de Red Bull a Helmut Marko tras su polémica salida y la figura de la F1 que podría reemplazarlo

Los tres motivos que condicionan el futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors

La respuesta de la número 1 del mundo Aryna Sabalenka ante la pregunta sobre la presencia de tenistas trans en el circuito

La escabrosa trama del acoso de un millonario a una figura del Liverpool que terminó con una condena judicial

El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

TELESHOW
El tenso cruce de L-Gante

El tenso cruce de L-Gante con un panelista en vivo por el conflicto con Maxi El Brother: “Te abusaste de la situación”

Mónica Farro contó el motivo por el que renunció a LAM: “Mi último día”

J Rei habló por primera vez del momento más difícil de María Becerra cuando estuvo internada: “Se me frenó el mundo”

Wanda Nara mostró el primer regalo de cumpleaños que la emocionó: “Exploto de amor”

El romántico gesto entre Ian Lucas y Evangelina Anderson al aire de Masterchef: “Venga mi bebé”

INFOBAE AMÉRICA

El consumo de agua contaminada

El consumo de agua contaminada multiplicaría la mortalidad infantil

La concentración de riqueza en la era digital: el 0,001% más rico ya triplica el patrimonio de la mitad del planeta

19 muertos en un derrumbe en la segunda ciudad más grande de Marruecos

Corea del Sur impondrá sanciones a los anuncios falsos generados por la IA

El dictador Daniel Ortega reafirmó su solidaridad con Nicolás Maduro y envió un mensaje a EEUU sobre Venezuela