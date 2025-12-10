Sam Altman reveló su dependencia de la IA: “No puedo imaginar haber criado a un recién nacido sin ChatGPT”

El director ejecutivo de OpenAI afirma que ChatGPT ha evolucionado de un simple chatbot a una plataforma multifuncional de inteligencia artificial (Captura video)

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y creador de ChatGPT, compartió en The Tonight Show con Jimmy Fallon su perspectiva sobre la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Altman explicó que ChatGPT ha evolucionado en tres años de ser un asistente conversacional básico a convertirse en una herramienta multifuncional que él mismo utiliza a diario, incluso en la crianza de su hijo.

Al describir la evolución de ChatGPT, Altman señaló que la plataforma comenzó como un chatbot de inteligencia artificial al que se le podía hacer una pregunta y obtenías una respuesta. “Es como un chatbot de inteligencia artificial. Le haces una pregunta y te dice qué hacer”, afirmó. Según Altman, la herramienta ha superado el uso tradicional de los motores de búsqueda y ahora permite a los usuarios aprender cualquier cosa, resolver dudas de salud, optimizar su trabajo y recibir consejos personalizados sobre la vida diaria. “No he encontrado nada que no pueda aprender”, subrayó, destacando el carácter generalista y adaptable de la tecnología.

En relación con el uso cotidiano, relató que muchas personas le han contado cómo han resuelto problemas médicos gracias a ChatGPT. “La cantidad de gente que nos contacta y nos dice: ‘Tenía una condición de salud extraña, no sabía qué pasaba. Puse mis síntomas en ChatGPT, me indicó qué prueba pedirle al médico, la hice y ahora estoy curado’. Eso sucede mucho”, compartió. Además, resaltó que la plataforma se ha convertido en una especie de consejero de vida, capaz de ayudar en la toma de decisiones personales y familiares.

La experiencia personal de Altman como padre también ha estado marcada por el uso de ChatGPT. Durante la conversación con Fallon, confesó: “No puedo imaginar haber criado a un recién nacido sin ChatGPT”. Explicó que ha recurrido a la inteligencia artificial para resolver dudas sobre el desarrollo de su hijo y para obtener respuestas personalizadas a inquietudes propias de la paternidad. “Me siento un poco mal porque tenemos esta inteligencia de nivel genio esperando para desentrañar los misterios de la humanidad, y yo le pregunto por qué mi hijo deja caer la pizza al suelo y se ríe”, bromeó. Aunque reconoció que generaciones anteriores criaron hijos sin estas herramientas, admitió haber dependido mucho de ChatGPT en su vida familiar.

ChatGPT permite a los usuarios aprender cualquier cosa, resolver dudas de salud y optimizar su trabajo diario, según Altman (Captura video)

Más allá de su experiencia personal, defendió en The Tonight Show el papel democratizador de la inteligencia artificial. Comparó el impacto de la IA con el del iPhone, argumentando que tanto las personas más poderosas como quienes tienen menos recursos pueden acceder a la misma tecnología. “Creo que una de las grandes ventajas de la tecnología es que actúa como una fuerza igualadora en muchos sentidos”, afirmó. Altman subrayó que, aunque existen desafíos, la IA puede ofrecer acceso a información y servicios de calidad a quienes antes no los tenían, siempre que se gestione de manera responsable.

No obstante, Altman también advirtió sobre los riesgos y desafíos asociados a la rápida adopción de la inteligencia artificial. “Una de las cosas que me preocupa es la velocidad del cambio que está ocurriendo en el mundo ahora mismo. Esta es una tecnología de tres años. Ninguna otra tecnología ha sido adoptada tan rápido”, señaló. Explicó que la misma herramienta capaz de ayudar a curar enfermedades puede emplearse de forma negativa y que el ritmo de transformación del mercado laboral podría ser muy acelerado. “No tengo dudas de que encontraremos nuevos trabajos, y espero que sean mejores, pero la velocidad con la que esto sucede exige que la integración sea responsable y que la sociedad tenga tiempo para adaptarse”, advirtió.

En cuanto al futuro de la inteligencia artificial, se mostró optimista sobre los avances que se avecinan. Destacó que los modelos actuales ya generan información propia y que, en el último año, han superado a los mejores matemáticos en competencias complejas. “Espero que el próximo año estos modelos empiecen a hacer pequeños pero importantes descubrimientos científicos, y en cinco años, espero que estén curando enfermedades”, proyectó.

Sam Altman concluyó la entrevista expresando su deseo de que la humanidad mantenga su impulso por avanzar y crear, incluso en una era marcada por la inteligencia artificial.