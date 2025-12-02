OpenAI declara “código rojo” para mejorar ChatGPT ante la presión de Google y rivales

OpenAI enfrenta retos financieros y depende de inversiones millonarias en centros de datos, a diferencia de Google, que cuenta con mayor respaldoREUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI declaró una alerta interna de “código rojo” para priorizar mejoras en ChatGPT, en respuesta a la creciente presión competitiva ejercida por Google y otros rivales en el sector de inteligencia artificial, según un memorando interno citado por The Wall Street Journal. La decisión, comunicada el lunes por el director ejecutivo Sam Altman a los empleados, implica el aplazamiento de otros proyectos y una reorganización de recursos para fortalecer la posición de la empresa en el mercado global de IA.

Competencia creciente y avances de Google

La medida adoptada por OpenAI surge en un contexto de competencia cada vez más intensa. Altman señaló en el memorando que la compañía enfrenta una presión significativa de sus rivales, especialmente después de que Google lanzara una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial Gemini el mes pasado.

Este avance permitió a Google superar a OpenAI en pruebas de referencia de la industria y provocó un aumento en el valor de sus acciones. Además, la base de usuarios de Gemini creció de 450 millones en julio a 650 millones en octubre, impulsada por la introducción de un generador de imágenes llamado Nano Banana, según datos recogidos por The Wall Street Journal. OpenAI también percibe una amenaza creciente por parte de Anthropic, una startup que ha ganado popularidad entre clientes empresariales.

Detalles del memorando y objetivos de mejora

En el memorando revisado por el sitio financiero, Sam Altman indicó que OpenAI debe mejorar la experiencia diaria de los usuarios de ChatGPT. Entre los objetivos prioritarios figuran el perfeccionamiento de las funciones de personalización, el aumento de la velocidad y la confiabilidad del chatbot, así como la ampliación de la variedad de preguntas que puede responder.

Altman afirmó que la empresa planea lanzar la próxima semana un nuevo modelo de razonamiento que, según sus estimaciones, supera al último modelo Gemini de Google y mantiene a OpenAI en una posición destacada en otros ámbitos de la investigación en IA.

Nick Turley, jefe de ChatGPT, comunicó el lunes por la noche a través de X que el enfoque actual de la compañía es hacer que el chatbot sea “aún más intuitivo y personal”, en línea con la estrategia delineada por Altman, según recogió The Wall Street Journal.

Reorganización interna y postergación de proyectos

El memorando de Sam Altman detalla la reorganización interna y el aplazamiento de proyectos para enfocar recursos en ChatGPT. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Como parte de la respuesta a la alerta de “código rojo”, OpenAI decidió posponer el desarrollo de otras iniciativas, entre ellas proyectos de publicidad, agentes de inteligencia artificial para los sectores de salud y compras, y un asistente personal denominado Pulse. Altman alentó la transferencia temporal de equipos y estableció la realización de reuniones diarias para los responsables de las mejoras en ChatGPT, de acuerdo con el memorando citado por WSJ.

Contexto financiero y comparaciones con rivales

OpenAI enfrenta retos financieros considerables. La empresa ha comprometido inversiones de cientos de miles de millones de dólares en centros de datos y, a diferencia de competidores como Google, debe recaudar fondos de manera casi constante para sostener sus operaciones.

Altman ha logrado disipar algunas preocupaciones sobre la situación financiera de la empresa gracias al crecimiento sostenido de la base de usuarios de ChatGPT, que supera los 800 millones de usuarios semanales, y al liderazgo de OpenAI en investigación avanzada de inteligencia artificial.

El sistema de códigos de colores de OpenAI, con alertas como 'código naranja' y 'código rojo', marca la urgencia en la mejora de ChatGPT (REUTERS/Dado) Ruvic/Illustration/File Photo

El memorando interno también reveló que OpenAI utiliza un sistema de códigos de colores para indicar el nivel de urgencia en la resolución de problemas. Antes de la actual alerta de “código rojo”, la compañía había declarado un “código naranja” en sus esfuerzos por mejorar ChatGPT. Según personas familiarizadas con el proceso citadas por The Wall Street Journal, los códigos amarillo, naranja y rojo corresponden a distintos grados de prioridad y urgencia dentro de la organización.

El futuro de OpenAI está estrechamente vinculado a empresas tecnológicas como Nvidia, Microsoft y Oracle, que desempeñan un papel relevante en el ecosistema de inteligencia artificial y en la infraestructura necesaria para el desarrollo de modelos avanzados. Aunque OpenAI sigue siendo una empresa privada, los movimientos en su estrategia y desempeño financiero han tenido repercusiones en el mercado bursátil en las últimas semanas.

OpenAI se encuentra en una fase de máxima exigencia interna, apostando por reforzar ChatGPT y mantener su liderazgo en el competitivo sector de la inteligencia artificial.