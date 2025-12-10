Cómo vaciar la papelera oculta de WhatsApp en un teléfono Android

La opción para liberar almacenamiento no está integrada en la interfaz de WhatsApp. (Foto: Europa Press)

Es un hecho que la aplicación de WhatsApp almacena grandes volúmenes de archivos multimedia y copias de seguridad, lo que puede saturar la memoria en celulares Android con capacidad de almacenamiento limitada.

Cuando la memoria interna llega a su límite, el usuario enfrenta dificultades para recibir actualizaciones, instalar aplicaciones nuevas o mantener el rendimiento del sistema operativo.

Pese a que la aplicación de WhatsApp no ofrece una opción visible para la gestión avanzada de archivos, existe una forma menos conocida de liberar espacio sin comprometer los mensajes ni los datos importantes. Esta “papelera oculta” se encuentra fuera de la app y se accede a través del administrador de archivos del teléfono.

Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp en Android

Es una herramienta que está habilitada en el gestor de archivos del celular Android. (Foto: Europa Press)

El proceso para encontrar la papelera “oculta oculta” consiste en localizar mediante el administrador de archivos la ruta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Allí, aparecen carpetas específicas donde se agrupan imágenes, videos, documentos y notas de voz.

Al ingresar al administrador de archivos del dispositivo y seguir la ruta indicada, el usuario puede inspeccionar las carpetas por tipo de contenido.

Esta estructura interna permite localizar y eliminar archivos antiguos o redundantes que ya no son útiles y que suelen ocupar gran parte del almacenamiento, provocando bloqueos y ralentizaciones.

Qué archivos se pueden eliminar sin poner en riesgo los chats de WhatsApp

Las carpetas internas de WhatsApp contienen archivos multimedia de conversaciones actuales y pasadas. El usuario puede borrar imágenes, videos y documentos directamente desde las carpetas del almacenamiento, sin afectar los mensajes de texto ni el historial de chat.

La eliminación manual de fotos, videos y documentos preserva los mensajes de texto y el historial de conversaciones dentro de la aplicación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El proceso solo elimina contenido multimedia almacenado y no compromete la integridad de las conversaciones ni la configuración de la cuenta.

Esta limpieza resulta útil para quienes buscan liberar espacio sin perder información relevante. El procedimiento permite que el teléfono recupere capacidad de almacenamiento, sin la necesidad de restablecer configuraciones o reinstalar la aplicación.

Cómo gestionar las copias de seguridad almacenadas por la app de Meta

Sumado al contenido multimedia, WhatsApp guarda copias de seguridad automáticas en una carpeta llamada “Databases”, ubicada al lado de las carpetas de medios. Estas copias incluyen respaldos de conversaciones que, con el tiempo, dejan de ser necesarios y ocupan una cantidad considerable de megabytes.

Para optimizar el uso del almacenamiento, se debe eliminar copias de seguridad antiguas y mantener solamente la más reciente.

WhatsApp puede guardar copias de seguridad antiguas que no son necesarias para los usuarios. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta acción puede liberar varios cientos de megabytes en muchos modelos de teléfonos Android, favoreciendo la estabilidad del sistema y la disponibilidad de espacio para nuevas actualizaciones.

Cuáles son las funciones internas de WhatsApp para liberar espacio en el teléfono

La aplicación de WhatsApp dispone de una herramienta para vaciar chats, accesible dentro de cada conversación. Esta función permite eliminar mensajes antiguos y archivos adjuntos, mientras se conserva la lista de contactos y el historial principal.

Vaciar chat permite al usuario mantener solo la información esencial y eliminar contenidos que ya no aportan valor, todo sin salir de la app.

La revisión periódica del almacenamiento y la supresión de archivos innecesarios contribuyen a un funcionamiento óptimo del dispositivo y la app. (Foto: Europa Press)

Esta alternativa complementa la limpieza realizada desde el administrador de archivos, facilitando el control sobre los mensajes y archivos más pesados y asegurando una experiencia de uso más fluida.

Por qué es clave mantener libre el espacio de almacenamiento del teléfono

Realizar una revisión periódica de las carpetas internas y las copias de seguridad ayuda a evitar bloqueos por falta de espacio y prolonga la vida útil del dispositivo.

Asimismo, liberar espacio previene errores durante la instalación de nuevos programas, la recepción y descarga de archivos y la actualización de software.

Por este motivo, eliminar contenido obsoleto asegura que el teléfono esté siempre preparado para responder al uso cotidiano y a nuevas exigencias de almacenamiento.