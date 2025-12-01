Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp y liberar espacio en el teléfono

WhatsApp es una de las plataformas que más ocupan recursos de la memoria de un dispositivo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo)

La gestión eficiente del almacenamiento en teléfonos es clave para quienes utilizan WhatsApp de manera intensiva, porque la acumulación de archivos multimedia y respaldos automáticos puede comprometer tanto el rendimiento del dispositivo como la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones.

Algunos usuarios no saben que WhatsApp almacena fotos, videos y documentos en carpetas específicas dentro del sistema de archivos del celular, lo que llega a ocasionar una reducción progresiva del espacio disponible de almacenamiento.

Aunque la app de Meta no ofrece una papelera visible en su interfaz, existe un truco poco conocido que permite acceder a una especie de “papelera oculta” y liberar espacio sin perder chats ni datos importantes.

Cómo liberar espacio desde la papelera oculta de WhatsApp

WhatsApp no cuenta con una papelera visible en su interfaz. (Foto: Europa Press)

Para los usuarios que buscan optimizar la memoria sin afectar el contenido de sus conversaciones, el proceso comienza al abrir el administrador de archivos del celular e ir a la sección de “Almacenamiento interno”. Desde allí, hay que seguir la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En este apartado se encuentran carpetas que contienen los archivos multimedia recibidos o enviados a través de la aplicación. Estos elementos pueden seleccionarse y eliminarse de forma definitiva, lo que permite vaciar esa “papelera oculta” que permanece fuera del alcance de la mayoría de personas.

Borrar estos archivos resulta muy útil, porque libera espacio sin afectar los mensajes de texto ni los historiales de chat, que permanecen intactos. De este modo, los archivos multimedia innecesarios desaparecen del almacenamiento del dispositivo, mientras que la información que se necesita se conserva.

Por qué es clave borrar las copias de seguridad desactualizadas

Borrar copias de seguridad antiguas en la carpeta 'Databases' de WhatsApp libera varios cientos de megabytes sin afectar los chats actuales. (Foto: Europa Press)

Otra alternativa eficaz para liberar espacio es borrar los archivos de copia de seguridad que WhatsApp guarda en la carpeta “Databases”. Estos archivos integran respaldos automáticos de las conversaciones y, con el tiempo, pueden acumularse varias versiones antiguas que ya no resultan útiles.

Borrar las copias de seguridad más antiguas no afecta el contenido actual de la aplicación, así que representa una forma segura de recuperar espacio adicional.

La carpeta “Databases” suele encontrarse en la misma ruta interna de almacenamiento y, al eliminar los archivos innecesarios, es posible ganar varios cientos de megabytes (MB) de espacio en el teléfono.

Cómo vaciar conversaciones en WhatsApp que no se necesitan

Hay que revisar la información a eliminar para evitar pérdidas irreversibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función relevante que ofrece la app de Meta es la posibilidad de vaciar todos los chats desde la propia aplicación sin necesidad de borrar los contactos.

Para acceder a esta opción, solo se debe ingresar a un chat, seleccionar la función “vaciar chat” y así eliminar mensajes y archivos adjuntos, manteniendo el hilo de las conversaciones activas.

Esta opción permite limpiar el contenido acumulado sin perder información importante ni contactos. Realizar cada cierto tiempo este tipo de limpieza digital es clave para mantener el celular ágil y evitar problemas derivados de la falta de espacio.

Qué pasa si se satura la memoria del teléfono y se pierde mucho almacenamiento

La acumulación de archivos innecesarios provoca múltiples problemas en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la acumulación de archivos en la memoria interna no se limita únicamente a la experiencia de uso de WhatsApp. Cuando la memoria disponible se reduce, el sistema operativo funciona con mayor lentitud, las apps pueden cerrarse de forma inesperada y la instalación de nuevas actualizaciones se complica.

Por este motivo, la gestión del almacenamiento debe ser una práctica esencial para quienes utilizan aplicaciones de mensajería de manera intensiva durante su día.

Pese a que WhatsApp no dispone de una papelera tradicional como la que existe en otros sistemas operativos, los pasos mencionados permiten controlar de manera más eficiente el almacenamiento ocupado por la app.

Dedicar solo unos minutos a limpiar la papelera oculta puede mejorar notablemente el funcionamiento del dispositivo y prevenir posibles bloqueos o lentitud inesperada.