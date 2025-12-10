Activa el ‘modo emergencia’ en tu smartphone y recibe información sobre temblores y terremotos en tu zona

Así funcionan las alertas sísmicas en smartphones y su impacto en la gestión de riesgos- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió varias regiones de Colombia la madrugada del miércoles 10 de diciembre de 2025, poniendo a prueba los avances tecnológicos en sistemas de alerta sísmica para dispositivos móviles.

El movimiento, registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en el municipio de La Mesa de Los Santos, Santander, a las 03:27 de la madrugada, y se percibió también en ciudades como Bogotá, Bucaramanga y Tunja. De acuerdo con el reporte del SGC, la profundidad calculada fue de 150 kilómetros, lo que permitió que la onda expansiva se sintiera en un extenso radio geográfico.

Qué es el ‘modo emergencia’

El smartphone se ha convertido en una herramienta clave para la gestión de emergencias, permitiendo activar el ‘modo emergencia’ y recibir información en tiempo real sobre temblores y terremotos en el entorno.

El teléfono inteligente se consolida como aliado tecnológico ante desastres: así se configuran sus funciones de emergencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de alertas sísmicas y de crisis aprovecha las funciones de los dispositivos móviles recientes, con especial foco en Android 12 y versiones posteriores.

1. Obtén la app de Seguridad personal

Descargar o verificar la presencia de la app de Seguridad personal en el teléfono.

Esta app suele visualizarse como “Seguridad” en el listado de aplicaciones.

Si el dispositivo carece de la app, el usuario puede acceder a funcionalidades básicas con una cuenta de Google.

2. Regístrate y gestiona la información de emergencia

En la app de Seguridad personal, ingresar con la cuenta de Google .

Acceder a la sección “Tu información” para agregar datos personales y médicos relevantes, como tipo de sangre, alergias y medicamentos.

Añadir contactos de emergencia , seleccionando personas de la agenda para recibir avisos automáticos en situaciones críticas.

Definir si la información de emergencia será visible incluso con el teléfono bloqueado para facilitar su acceso a terceros en caso de necesidad.

3. Activación y configuración de Emergencia SOS

En los teléfonos compatibles, acceder a Configuración.

Entrar en “Seguridad y emergencia” y seleccionar “Emergencia SOS” .

Comenzar el proceso de configuración y asociar el número de servicios de emergencia local.

Autorizar la compartición de ubicación y la activación de avisos para los contactos elegidos.

Opcionalmente, habilitar la grabación automática de video de emergencia , que puede compartirse tras crear una copia de respaldo en el dispositivo.

Definir si las acciones de emergencia deben requerir confirmación o ejecutarse de manera automática tras una cuenta regresiva.

4. Cómo activar alertas y pruebas de emergencia específicas

Android 12 incorpora funciones para emergencias y alertas de terremotos localizadas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El usuario dispone de opciones para activar o desactivar alertas específicas desde el apartado “Notificaciones/Alertas de emergencia inalámbricas” en configuración.

Es posible establecer la frecuencia y los tipos de alertas que se desean recibir , incluyendo notificaciones mensuales de prueba.

Para acceder a las “Opciones para desarrolladores” y modificar pruebas mensuales, se deben seguir instrucciones de seguridad adicionales.

5. Cómo iniciar el modo Emergencia SOS

Durante una emergencia, se puede iniciar Emergencia SOS presionando el botón de encendido varias veces o usando una opción especificada en pantalla.

El teléfono puede ejecutar llamadas automáticas, compartir ubicación y enviar grabaciones , aparte de avisar a los contactos designados.

Si no hay cobertura de red móvil o no se instala una SIM, solo es posible realizar llamadas básicas de emergencia, quedando limitadas otras funciones.

6. Cómo compartir tu ubicación y estado durante una emergencia

El usuario puede compartir su ubicación en tiempo real con los contactos de emergencia a través de la app, lo que incluye datos como nombre, actividad actual y duración de la batería .

En caso de optar por una verificación de seguridad, se puede programar la duración y el destino de los avisos.

El sistema permite confirmar el estado “Estoy bien”, compartir la posición o solicitar ayuda automáticamente si no se recibe respuesta tras una cuenta regresiva.

El sistema de alertas sísmicas y SOS de Android: pasos para configurarlo y salvar vidas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

7. Qué ocurre con los datos enviados durante la emergencia

Los datos de emergencia enviados mediante servicios como ELS (Servicio de localización de emergencia) llegan directamente a los equipos de socorro y no se utilizan para identificar al usuario en otras aplicaciones .

Todos los permisos y opciones de compartir información pueden personalizarse y revocarse en la app de Seguridad.

La información recopilada para estudios estadísticos o diagnósticos no permite la identificación personal del usuario.

El aprovechamiento integral del ‘modo emergencia’ y de las funciones incluidas en los smartphones recientes posibilita una respuesta ágil y eficiente ante riesgos sísmicos, ampliando la protección personal y el alcance de los servicios de ayuda.