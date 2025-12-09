Casi el 100% del público no detecta canciones generadas por IA según una encuesta global

La inteligencia artificial irrumpe en la música y desafía la autenticidad artística - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ocupa un espacio cada vez mayor en la industria musical. El mundo ha sido testigo de cómo varios “artistas” generados por IA han empezado a figurar en las listas de éxitos más reconocidas.

No se trata solo de proyectos experimentales: Xania Monet, un acto musical creado con IA, debutó recientemente en una lista de reproducción de Billboard; otro grupo virtual, Breaking Rust, ha liderado el ranking de ventas digitales en la categoría country.

Cuál es el problema de la IA en la industria musical

Pero estos fenómenos no surgen de la nada: el sistema de IA aprende y produce música a partir de obras creadas por músicos humanos, accediendo a sus voces, estilos y estructuras sin la intervención del propio creador original.

El funcionamiento de la IA en la música trae consigo una problemática central. El público, según una encuesta de Ipsos para Deezer, se muestra incapaz de distinguir entre una canción compuesta por un humano y una generada por algoritmos. El 97 % de los consultados no nota la diferencia. Así, la IA tiene el potencial de desplazar a los artistas reales en radio, servicios de streaming y hasta en espectáculos en vivo.

Su capacidad para producir sin cesar y sin limitaciones legales o personales la convierte en una opción atractiva para algunos ejecutivos de la industria, ya que un músico digital nunca se toma un descanso y jamás discute su contrato.

Preocupaciones de músicos y expertos por el futuro creativo de la música y la IA

La principal inquietud que surge frente a este avance es la posible desaparición de la autenticidad artística en la música popular. Como advierte el periodista Christopher John Farley en su artículo para Time y coinciden voces como la de Paul McCartney o Nick Cave, la diferencia esencial entre la música humana y la creada por IA no solo radica en el origen, sino en la experiencia y la emoción. Si domina el mercado musical, sostienen, el valor de la autenticidad y la autoría perderá sentido.

Con la expansión de la IA, existe un riesgo de homogeneización. La música sigue tendencias: si lo que predomina son las composiciones calculadas por algoritmos, las nuevas generaciones de músicos podrían verse tentadas a imitar patrones y fórmulas robóticas, vaciando la creatividad de contenido humano y limitándose a una estructura indicada por una máquina.

El resultado sería una industria dominada por obras eficaces pero faltas de profundidad y singularidad. Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys figuran entre los artistas que ya se han manifestado en contra del uso de sus obras como entrenamiento para IA.

La reacción defensiva de la industria se ha hecho visible en varias campañas y protestas. Paul McCartney ha publicado una canción “silenciosa” como parte del álbum “Is This What We Want?”, un proyecto colectivo con el objetivo de reclamar al gobierno británico límites claros al uso de música protegida para entrenar algoritmos de IA.

Figuras como Ed Newton-Rex han liderado peticiones, advirtiendo sobre el predominio de los intereses tecnológicos frente a los derechos de los creadores. Numerosos ejecutivos de medios, como Tom Poleman de iHeartMedia, han afirmado que las plataformas deben diferenciar entre productos digitales y música humana.

La diferencia entre IA y creatividad humana con tecnología

El caso de Gorillaz ilustra con claridad la distinción entre el arte impulsado por talento humano y la mera simulación artificial. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett utiliza tecnologías digitales para dar vida a un universo animado de personajes, pero la composición, producción y dirección artística permanecen firmemente en manos humanas.

La música de Gorillaz fusiona géneros, explora identidades visuales y conceptuales, y depende de la energía y la sensibilidad de sus músicos y colaboradores reales.

La diferencia fundamental radica en el control creativo. Mientras una banda de IA recurre a algoritmos para generar canciones que imitan estilos existentes, proyectos como Gorillaz demuestran que la tecnología puede ser una herramienta para ampliar horizontes expresivos sin renunciar a la autenticidad.

Los avatares de la banda no sustituyen el talento individual, sino que lo representan y lo proyectan, abriendo nuevas formas de narrativa y performance. En cada grabación de Gorillaz intervienen decisiones, colaboraciones y debates netamente humanos; cada directo transmite la emoción y la imperfección propia de la interpretación viva.

El debate sobre la IA en la música no se agota en la disputa entre pasado y futuro. Los músicos, las audiencias y la industria en conjunto afrontan hoy la responsabilidad de definir las reglas de convivencia entre tecnología e inspiración.