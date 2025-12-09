Tecno

Casi el 100% del público no detecta canciones generadas por IA según una encuesta global

El público apenas distingue entre canciones hechas por humanos o algoritmos, mientras músicos y ejecutivos alertan sobre el riesgo de homogeneización y la pérdida de valor autoral en la era digital

Guardar
La inteligencia artificial irrumpe en
La inteligencia artificial irrumpe en la música y desafía la autenticidad artística - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ocupa un espacio cada vez mayor en la industria musical. El mundo ha sido testigo de cómo varios “artistas” generados por IA han empezado a figurar en las listas de éxitos más reconocidas.

No se trata solo de proyectos experimentales: Xania Monet, un acto musical creado con IA, debutó recientemente en una lista de reproducción de Billboard; otro grupo virtual, Breaking Rust, ha liderado el ranking de ventas digitales en la categoría country.

Cuál es el problema de la IA en la industria musical

Pero estos fenómenos no surgen de la nada: el sistema de IA aprende y produce música a partir de obras creadas por músicos humanos, accediendo a sus voces, estilos y estructuras sin la intervención del propio creador original.

Negativa reacción de artistas y
Negativa reacción de artistas y plataformas ante la irrupción musical de la inteligencia artificial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento de la IA en la música trae consigo una problemática central. El público, según una encuesta de Ipsos para Deezer, se muestra incapaz de distinguir entre una canción compuesta por un humano y una generada por algoritmos. El 97 % de los consultados no nota la diferencia. Así, la IA tiene el potencial de desplazar a los artistas reales en radio, servicios de streaming y hasta en espectáculos en vivo.

Su capacidad para producir sin cesar y sin limitaciones legales o personales la convierte en una opción atractiva para algunos ejecutivos de la industria, ya que un músico digital nunca se toma un descanso y jamás discute su contrato.

Preocupaciones de músicos y expertos por el futuro creativo de la música y la IA

La principal inquietud que surge frente a este avance es la posible desaparición de la autenticidad artística en la música popular. Como advierte el periodista Christopher John Farley en su artículo para Time y coinciden voces como la de Paul McCartney o Nick Cave, la diferencia esencial entre la música humana y la creada por IA no solo radica en el origen, sino en la experiencia y la emoción. Si domina el mercado musical, sostienen, el valor de la autenticidad y la autoría perderá sentido.

Con la expansión de la IA, existe un riesgo de homogeneización. La música sigue tendencias: si lo que predomina son las composiciones calculadas por algoritmos, las nuevas generaciones de músicos podrían verse tentadas a imitar patrones y fórmulas robóticas, vaciando la creatividad de contenido humano y limitándose a una estructura indicada por una máquina.

El público apenas distingue entre
El público apenas distingue entre canciones hechas por humanos o algoritmos, mientras músicos y ejecutivos alertan sobre el riesgo de homogeneización y la pérdida de valor autoral en la era digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado sería una industria dominada por obras eficaces pero faltas de profundidad y singularidad. Sam Fender, Kate Bush, Hans Zimmer y Pet Shop Boys figuran entre los artistas que ya se han manifestado en contra del uso de sus obras como entrenamiento para IA.

La reacción defensiva de la industria se ha hecho visible en varias campañas y protestas. Paul McCartney ha publicado una canción “silenciosa” como parte del álbum “Is This What We Want?”, un proyecto colectivo con el objetivo de reclamar al gobierno británico límites claros al uso de música protegida para entrenar algoritmos de IA.

Figuras como Ed Newton-Rex han liderado peticiones, advirtiendo sobre el predominio de los intereses tecnológicos frente a los derechos de los creadores. Numerosos ejecutivos de medios, como Tom Poleman de iHeartMedia, han afirmado que las plataformas deben diferenciar entre productos digitales y música humana.

La diferencia entre IA y creatividad humana con tecnología

El caso de Gorillaz ilustra con claridad la distinción entre el arte impulsado por talento humano y la mera simulación artificial. La banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett utiliza tecnologías digitales para dar vida a un universo animado de personajes, pero la composición, producción y dirección artística permanecen firmemente en manos humanas.

Mientras bandas virtuales y algoritmos
Mientras bandas virtuales y algoritmos generan éxitos, proyectos como Gorillaz exhiben cómo la tecnología potencia, pero no sustituye, la sensibilidad artística y el valor de lo humano (Foto: Archivo)

La música de Gorillaz fusiona géneros, explora identidades visuales y conceptuales, y depende de la energía y la sensibilidad de sus músicos y colaboradores reales.

La diferencia fundamental radica en el control creativo. Mientras una banda de IA recurre a algoritmos para generar canciones que imitan estilos existentes, proyectos como Gorillaz demuestran que la tecnología puede ser una herramienta para ampliar horizontes expresivos sin renunciar a la autenticidad.

Los avatares de la banda no sustituyen el talento individual, sino que lo representan y lo proyectan, abriendo nuevas formas de narrativa y performance. En cada grabación de Gorillaz intervienen decisiones, colaboraciones y debates netamente humanos; cada directo transmite la emoción y la imperfección propia de la interpretación viva.

El debate sobre la IA en la música no se agota en la disputa entre pasado y futuro. Los músicos, las audiencias y la industria en conjunto afrontan hoy la responsabilidad de definir las reglas de convivencia entre tecnología e inspiración.

Temas Relacionados

MúsicaIAPlataformasBillboardLo último en tecnología

Últimas Noticias

Descubre los mejores trucos para evitar estafas en Airbnb y Booking en diciembre de 2025

Los fraudes más habituales al buscar un alojamiento para las vacaciones incluyen anuncios falsos y suplantación de identidad

Descubre los mejores trucos para

¿Inteligencia o amabilidad? Jeff Bezos revela cuál es la cualidad perfecta para ser el mejor líder

El exCEO de Amazon defendió que la innovación tecnológica siempre debe ir acompañada por valores y ética profesional

¿Inteligencia o amabilidad? Jeff Bezos

Influencers bajo la lupa: 3 de cada 5 no verifica la información que comparte en redes sociales

Un estudio de la ONU muestra que la popularidad de los ‘Me gusta’ pesa más que la veracidad, un hecho que debilita la credibilidad y puede tener consecuencias legales para los creadores de contenido

Influencers bajo la lupa: 3

La jugada arriesgada de Netflix: ¿vale la pena sumar a Warner Bros. Discovery a su catálogo?

El gigante del streaming evalúa adquirir Warner Bros. Discovery, pero la operación podría implicar más desafíos que ventajas: riesgos tecnológicos, tensiones laborales y presiones políticas inesperadas amenazan con enturbiar la apuesta

La jugada arriesgada de Netflix:

Robotaxis de Amazon dejarán de ser gratuitos en 2026: estos son los planes para Zoox

Las Vegas en Estados Unidos será la primera ciudad en la que la empresa lanzará planes de pago, para luego expandirlos a otras zonas

Robotaxis de Amazon dejarán de
DEPORTES
La tenista que desafió a

La tenista que desafió a los críticos al operarse los senos abrió una cuenta de OnlyFans: “Siempre con estilo”

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

TELESHOW
Se conocieron las primeras fotos

Se conocieron las primeras fotos de Cecilia Roth en el papel de Moria Casán

Justina Bustos reveló el nombre y el sexo de su primera hija: “Ya no falta nada”

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky dijo que en los

Zelensky dijo que en los próximos días presentará a Estados Unidos su actualización del plan de paz para Ucrania

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de Estados Unidos realizaron un sobrevuelo dentro del espacio aéreo de Venezuela

“Vivir bien, morir bien y despedirse con la palabra ‘gracias’”: reeditan los conmovedores ensayos de Oliver Sacks

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto