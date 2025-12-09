Tecno

La forma segura de conectarse a una red WiFi pública cuando no hay otra forma de acceso a internet

Las autoridades advierten que el uso de conexiones abiertas en espacios públicos puede exponer la información privada de los usuarios a ciberataques, así que sugieren extremar precauciones y limitar su uso a actividades no sensibles

Las conexiones públicas suelen estar
Las conexiones públicas suelen estar presentes en restaurantes, aeropuertos u otros espacios concurridos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Navidad y en la temporada de fin de año, es común que se den desplazamientos internacionales, donde la falta de una conexión privada obliga a muchos usuarios a recurrir a redes WiFi públicas en lugares como aeropuertos, cafeterías o centros comerciales.

Pese a que esta alternativa facilita la comunicación y la gestión de trámites urgentes, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advierte que la naturaleza abierta de estas redes constituye su principal vulnerabilidad, exponiendo la actividad digital y los datos personales a potenciales atacantes.

Por este motivo, las autoridades sugieren limitar su uso exclusivamente a tareas no sensibles, y adoptar medidas estrictas de protección para minimizar los riesgos. No obstante, se debe considerar que incluso cuando se siguen las pautas de seguridad, la exposición a amenazas persiste.

Cuáles son los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

Los ataques de 'hombre en
Los ataques de 'hombre en el medio' permiten a ciberdelincuentes interceptar y monitorizar el tráfico de datos en redes WiFi abiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incremento de puntos de acceso gratuitos ha simplificado la vida de quienes requieren conectividad inmediata, pero ha propiciado el surgimiento de nuevas amenazas digitales. Entre los riesgos más destacados se encuentran los ataques de “hombre en el medio” y las “redes trampa”.

En el primer caso, un ciberdelincuente intercepta el tráfico entre el dispositivo y la red, monitorizando toda la información transmitida. El INCIBE lo explica así: “El ciberdelincuente se encuentra en el medio de la conexión que hay entre nuestro dispositivo y la conexión WiFi. De este modo, puede monitorizar todo nuestro tráfico de datos”.

En el segundo caso, el atacante crea una red falsa que simula ser legítima, y los dispositivos con conexión automática pueden vincularse sin que el usuario lo perciba, comprometiendo aún más la seguridad.

Cómo evitar riesgos al conectar el dispositivo a una red WiFi pública

El INCIBE sugiere el uso
El INCIBE sugiere el uso de una red privada virtual (VPN) para cifrar la conexión y proteger los datos transmitidos en WiFi públicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir la vulnerabilidad, el INCIBE sugiere emplear una red privada virtual (VPN), que cifra la conexión y protege los datos personales. Además, se debe evitar el acceso a información bancaria o plataformas que requieran contraseñas, porque un ciberdelincuente hábil podría leer correos, mensajes o incluso robar credenciales bancarias.

Otras medidas esenciales incluyen revisar la configuración del dispositivo antes de conectarse, mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas con los últimos parches de seguridad, y contar con un software antivirus confiable.

Asimismo, el INCIBE sugiere desactivar funciones de compartición, como el intercambio de archivos o impresoras, y eliminar la conexión automática a redes desconocidas para impedir que el dispositivo se conecte inadvertidamente a puntos de acceso peligrosos.

Se debe desactivar funciones para
Se debe desactivar funciones para compartir datos que puedan exponer información a extraños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de todas estas precauciones, el uso de redes WiFi públicas debe considerarse solo cuando no exista otra alternativa, priorizando siempre la protección de la información personal y restringiendo las actividades a aquellas que no impliquen datos sensibles.

Qué datos nunca se debe compartir a través de una red WiFi pública

El uso de redes WiFi públicas puede exponer datos sensibles, aun cuando se adopten medidas de protección. Por este motivo, el INCIBE enfatiza que nunca se deben compartir contraseñas, credenciales bancarias, datos personales (como números de documento o domicilio), tarjetas de crédito ni información confidencial laboral a través de estas conexiones.

Evitar el acceso a información
Evitar el acceso a información bancaria y plataformas con contraseñas reduce el riesgo de robo de credenciales en redes inseguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco es seguro iniciar sesión en servicios que gestionen recursos críticos, realizar compras en línea ni enviar mensajes con datos privados. Se desaconseja sincronizar cuentas personales o profesionales, acceder a plataformas de salud digital o compartir archivos sensibles mediante servicios en la nube.

Las prevenciones son a raíz de que, al conectarse a una red abierta, toda información transmitida corre el riesgo de ser interceptada por extraños. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar vulnerabilidades para interceptar estos datos y emplearlos en fraudes o suplantaciones de identidad.

Limitar el uso a tareas básicas, como la consulta de información pública, es la forma más segura de evitar incidentes de seguridad en estos espacios de conexión.

