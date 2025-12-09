El término “slop”, que representa el caos digital, fue elegido como palabra del año 2025 por The Economist

La proliferación de materiales generados por inteligencia artificial redefine la experiencia en redes sociales y motores de búsqueda (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su revisión anual, The Economist designó a “slop” como la palabra del año 2025, un término que resume el caos digital y la saturación de contenido de baja calidad que predomina en internet. Según el medio británico, esta elección refleja el sentir de una época marcada por la proliferación de materiales generados por inteligencia artificial (IA), que invaden desde redes sociales hasta motores de búsqueda y plataformas de video.

Aunque slop no es un vocablo nuevo, su significado evolucionó para describir la avalancha de información insustancial que caracteriza la experiencia digital contemporánea.

¿Qué es “slop” y por qué fue elegida palabra del año?

The Economist definió slop como el término que mejor representa el estado actual de internet: una mezcla insípida y repetitiva de contenido producido tanto por máquinas como por personas que dejaron de preocuparse por la calidad. El medio señala que slop no es un tecnicismo ni una moda pasajera, sino una palabra honesta y directa, que “no intenta impresionar ni le importa si ofende”.

En el entorno digital, slop se refiere a ese flujo constante de textos, videos y publicaciones que, aunque aparentan ser informativos o entretenidos, carecen de profundidad y originalidad. La elección de este término como palabra del año responde a su capacidad para describir la sensación de vivir en un entorno digital saturado de materiales generados sin esmero, donde la cantidad prima sobre la calidad.

Evolución del término: de los restos a la era digital

El origen de slop se remonta al siglo XV, según el Oxford English Dictionary citado por The Economist. Inicialmente, la palabra hacía referencia al barro, lodo o restos de comida poco nutritivos, tradicionalmente destinados a alimentar a los cerdos.

Con el tiempo, su significado se amplió para abarcar cualquier tipo de desperdicio o basura, y en la actualidad adquirió una connotación digital. En la era de la inteligencia artificial, slop pasó a describir el contenido basura que inunda la red: textos automáticos, videos falsos y publicaciones sin valor real. Esta transformación semántica ilustra cómo el lenguaje evoluciona para adaptarse a los desafíos y contextos de cada época.

La inteligencia artificial como difusor de contenido basura

El auge de la IA generativa fue clave en la expansión del slop digital. Plataformas como Sora, desarrollada por OpenAI, permiten crear videos artificiales en cuestión de segundos, lo que multiplicó la presencia de materiales falsos y superficiales en redes sociales y buscadores.

Asimismo, The Economist describe cómo los slop merchants —creadores y distribuidores de este tipo de contenido— saturan internet con textos y videos irrelevantes. Ejemplos abundan: resultados de búsqueda en Google plagados de páginas recién creadas por IA, hilos en X (antes Twitter) gestionados por cuentas automatizadas en países como Pakistán, Nigeria o Tailandia; e Instagram inundado de clips con voces sintéticas y escenas fabricadas.

Dicha tendencia no se limita a la cantidad. La IA aprendió a alimentarse de su propio slop: “Los modelos de IA ahora se entrenan con salidas de IA. El aprendizaje automático se alimenta de sus propios restos, como una serpiente que devora su propia cola regurgitada”.

Esta retroalimentación genera un universo creciente de basura estadísticamente coherente, pero carente de valor real. La lógica de las plataformas prioriza el volumen y la interacción sobre la veracidad o la profundidad. Frente a este fenómeno, surgieron plataformas como Slop Evader, para evitar la aparición de contenido generado por inteligencia artificial después del 2022.

Impacto en cultura y economía digital

La omnipresencia del slop tiene consecuencias profundas en la cultura digital y la economía en línea. Para los usuarios, la experiencia de navegar por internet se volvió monótona y poco confiable, con materiales que “parecen contenido, pero saben a cartón”, según la descripción de The Economist.

Además, la confianza en la información se ve erosionada y la percepción de valor en la red disminuye. En el ámbito empresarial, la promesa de la IA de aumentar la productividad y liberar tiempo para tareas de mayor valor no se ha cumplido. El medio británico destaca que, pese a las inversiones millonarias en proyectos de transformación digital, el 95% de las iniciativas corporativas de IA no generaron retorno financiero alguno.

El modelo de negocio detrás del slop es deliberado. Plataformas, editores y creadores priorizan la cantidad sobre la calidad, ya que el algoritmo recompensa la producción masiva de materiales mediocres. “Slop no es un error, es el producto”, señaló el informe.

¿Es posible escapar del “slop”?

A pesar del panorama desalentador, existen indicios de reacción entre los usuarios y las plataformas. Algunas investigaciones sugirieron que las personas están aprendiendo a identificar y rechazar el slop, mostrando una mayor disposición a pagar por contenido verificado y creado por humanos.

De acuerdo con el medio, “la credibilidad, en la era del slop, podría volver a estar de moda”. Sin embargo, la transición hacia un entorno digital más saludable no será inmediata. No existen filtros mágicos que separen lo auténtico de lo genérico, y será necesario desarrollar nuevos hábitos y herramientas para valorar la calidad por encima de la cantidad.

Otras palabras con tendencias del año

Junto a slop, se destacan otros términos que marcaron tendencia en 2025. Entre ellos figura neijuan, palabra mandarina que describe la competencia feroz y sin sentido en el mundo empresarial y laboral, y que ha sido adoptada por trabajadores para expresar la sensación de esfuerzo constante sin progreso.

También, el término brain rot (“deterioro mental”), elegido por Oxford Dictionaries en 2024, sigue vigente para describir el efecto del consumo excesivo de basura digital.

La designación de slop como palabra del año por The Economist sintetizó el estado de la cultura digital y analiza la lógica que rige el internet actual: un entorno donde el contenido mediocre se convierte en norma y la rentabilidad desplaza a la identidad cultural.