No más contenido generado por IA: la curiosa extensión que devuelve la web al año 2022

Una extensión para Google Chrome o Mozilla elimina toda la información generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición masiva de contenido creado con inteligencia artificial ha impulsado el desarrollo de una herramienta que propone un enfoque extremo para recuperar la navegación previa a esta era. Se trata de Slop Evader, una extensión creada por la investigadora y artista Tega Brain que filtra y oculta cualquier resultado web publicado después del 30 de noviembre de 2022, la fecha en que se abrió al público ChatGPT.

Esta extensión se encuentra disponible para Firefox y Chrome, la herramienta modifica las búsquedas en Google para limitar lo que el usuario ve a información generada antes de esa fecha.

La propuesta busca ofrecer una navegación libre de artículos automatizados, imágenes sintéticas, reseñas generadas por IA o anuncios ficticios, elementos que en los últimos años han inundado redes sociales y motores de búsqueda. Su lanzamiento responde a una preocupación creciente por la dificultad para diferenciar lo auténtico de lo artificial en internet.

Extensión de buscadores de internet elimina la información generada por IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un filtro total para evitar el contenido sintético reciente

Slop Evader opera mediante un sistema de filtros aplicados directamente sobre las consultas realizadas en Google. La extensión restringe los resultados a fechas anteriores al 30 de noviembre de 2022, lo que impide que la mayoría del contenido generado con ayuda de modelos avanzados aparezca en pantalla. Esto excluye desde publicaciones recientes en portales de noticias hasta sitios web legítimos creados después de esa fecha.

El enfoque deliberadamente restrictivo busca recrear la experiencia de navegación previa al auge de herramientas de IA capaces de producir textos, imágenes y videos con escaso esfuerzo humano. Según su creadora, el objetivo es permitir que el usuario “descanse” de la sobrecarga informativa actual y vuelva a un entorno donde predominaban contenidos elaborados de manera tradicional.

Un síntoma del cansancio digital frente al contenido sintético

El surgimiento de la extensión está directamente relacionado con la transformación acelerada que han provocado los modelos generativos. La llegada de herramientas capaces de crear imágenes hiperrealistas, videos completos, textos extensos o voces indistinguibles de una humana ha dificultado la capacidad de las personas para identificar la procedencia de lo que consumen.

Slop Evader elimina toda la publicación hecha por la IA después del 2022.

Según Brain, desarrolladora de Slop Evader, esta situación genera una fatiga informativa que obliga al usuario a operar con un nivel constante de desconfianza. Actividades rutinarias como revisar reseñas de productos, buscar un departamento o leer comentarios en redes se han vuelto más complejas debido a la presencia de perfiles falsos, anuncios fabricados y contenidos creados para manipular o captar clics.

En este contexto, la extensión actúa como una forma de protesta técnica y cultural, al plantear qué tan distinta sería la web sin ese volumen de material sintético que hoy ocupa un gran espacio en línea.

Consecuencias del filtrado: menos ruido, pero también menos actualidad

Si bien Slop Evader ayuda a evitar la exposición a contenido generado por IA, su funcionamiento implica sacrificar gran parte de la información reciente disponible en la red. Al bloquear automáticamente todo lo publicado después de noviembre de 2022, el usuario pierde acceso a noticias actuales, reportes de última hora, actualizaciones tecnológicas y cualquier plataforma nueva creada en los últimos dos años.

Esta limitación, sin embargo, es intencional. El proyecto no busca ser una solución práctica, sino un recordatorio de cómo la introducción de contenido sintético ha modificado de manera profunda la experiencia digital contemporánea. Al renunciar a la información moderna, la extensión obliga a reflexionar sobre cuánto depende la navegación actual de elementos generados de forma automática.

La extensión está hecha para los usuarios que están cansados de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponibilidad y compatibilidad de la herramienta

Slop Evader está disponible para descarga gratuita en los principales repositorios de extensiones. Los usuarios pueden instalarla desde la Chrome Web Store para navegadores basados en Chromium o desde la plataforma de complementos de Mozilla para Firefox. Una vez instalada, la herramienta comienza a operar automáticamente, sin necesidad de configuraciones adicionales.

Aunque su objetivo principal es académico y reflexivo, puede utilizarse en cualquier contexto de navegación. Su funcionamiento depende exclusivamente del filtro temporal aplicado en Google, por lo que es compatible con casi todos los sitios que dependen del motor de búsqueda.