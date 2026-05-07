El DJ de Spotify se vuelve políglota: 4 nuevos idiomas, incluido portugués brasileño, llegan a la IA

El DJ de Spotify ahora entiende portugués brasileño, francés, alemán e italiano. REUTERS/Brendan McDermid

Ahora el DJ de Spotify habla más idiomas, incluyendo portugués brasileño, francés, alemán e italiano. Si usas Spotify Premium, puedes escuchar recomendaciones y comentarios en tu propio idioma.

El DJ te acompaña con música adaptada a tus gustos y te sugiere canciones nuevas, mezclando tus clásicos favoritos con descubrimientos recientes. Además, puedes pedirle que cambie el estilo de la sesión según tu humor o el momento del día.

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Cada idioma tiene su propia voz, pensada para sonar natural y conectar más con quienes escuchan.

Cambiar el idioma es sencillo: solo eliges tu preferido en el menú de la función DJ. Así, Spotify hace que encontrar y disfrutar música se vuelva una experiencia más cómoda y personal, sin importar dónde estés o qué idioma hables.

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Te sugiere música según tus preferencias y combina clásicos con novedades. (Spotify)

Qué puede hacer el DJ de Spotify

El DJ de Spotify es una función basada en inteligencia artificial que personaliza la experiencia musical de cada usuario, actuando como un presentador virtual que selecciona y comenta canciones según tus gustos y hábitos de escucha.

Por ejemplo, puede armar una lista mezclando tus temas favoritos, canciones que no escuchabas hace tiempo y nuevas propuestas que se ajustan a tu perfil musical.

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Si tienes ganas de escuchar algo diferente, solo debes pedirle al DJ que cambie la selección: puede pasar de una sesión relajante para estudiar a una lista llena de energía para entrenar.

Cada idioma cuenta con una voz propia para conectar mejor con los oyentes. (Spotify)

Además, el DJ no solo reproduce música, también ofrece comentarios y datos curiosos sobre los artistas o los discos que suenan, enriqueciendo la experiencia.

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Si organizas una cena o una fiesta, puedes pedirle al DJ que adapte la música al ambiente, armando una sesión acorde al momento. Incluso es posible interactuar con el DJ por voz o texto para afinar aún más las recomendaciones.

Con sus nuevas opciones de idioma, el DJ puede hablarte en portugués brasileño, francés, alemán o italiano, haciendo que la experiencia sea aún más cercana y personalizada para usuarios de todo el mundo.

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Puedes pedir al DJ que adapte la música para cenas, fiestas o cualquier ocasión. (Spotify)

Qué nuevas funciones ha agregado Spotify

Spotify ha incorporado varias funciones innovadoras para mejorar la experiencia de sus usuarios Premium:

SongDNA y About the Song.

Permiten conocer la historia detrás de cada canción, mostrando compositores, productores, muestras utilizadas e influencias.

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Estas tarjetas informativas, integradas en la pantalla de reproducción, facilitan explorar colaboradores, versiones y el significado del tema. Actualmente, están en fase beta y pronto llegarán a más regiones y dispositivos.

SongDNA y About the Song revelan quién compuso, produjo y qué influencias tiene cada tema. (Spotify)

Chats individuales y grupales.

Ahora es posible conversar dentro de la app con hasta 10 personas, compartir canciones y audiolibros directamente, y crear comunidades musicales o literarias sin depender de otras plataformas de mensajería.

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Integración con IA y ChatGPT.

Puedes pedir recomendaciones o listas personalizadas mencionando Spotify en ChatGPT y recibir respuestas adaptadas a tu estado de ánimo o necesidades musicales.

Eliminación de canciones del perfil de gustos.

Es posible excluir canciones, como las infantiles o sonidos para dormir, para que no influyan en futuras recomendaciones personalizadas.

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Puedes solicitar listas o recomendaciones personalizadas a través de ChatGPT mencionando Spotify. (Spotify)

Mejoras en calidad de audio y funciones de mezcla.

Spotify Premium ofrece calidad FLAC (24 bits/44,1 kHz) y la función Mix, que permite transiciones suaves, ajustes de ecualizador y volumen para una experiencia continua.

Smart Reorder.

Esta herramienta reorganiza automáticamente las listas de reproducción según BPM y tono, garantizando una secuencia musical coherente.

Rankings semanales de audiolibros.

Se han añadido listas que muestran los audiolibros más populares por semana y por género, facilitando el descubrimiento de novedades y tendencias.

Spotify suma una pestaña Fitness con rutinas de ejercicio y meditación en su web y app. (Spotify)

Resumen de hábitos de escucha semanal.

Cada semana se genera un resumen personalizado con estadísticas de escucha y una imagen lista para compartir en redes sociales.

Rutinas de ejercicio y meditación.

Spotify incorpora una nueva sección llamada Fitness en su sitio web y app, donde ofrece rutinas de ejercicio y meditación para todos los usuarios, tanto gratuitos como suscriptores.