Cómo configurar correctamente una PS5 en Navidad: paso a paso

Configura tu consola, conecta accesorios, realiza transferencias de datos y navega por PlayStation Store con facilidad, asegurando el acceso a modos multijugador y ventajas exclusivas para la temporada festiva

Cómo preparar tu nueva PlayStation
Cómo preparar tu nueva PlayStation 5 y comenzar a jugar en Navidad sin complicaciones - REUTERS/Andrew Kelly

La llegada de la Navidad marca la temporada perfecta para estrenar una PlayStation 5. Si la consola es el regalo estrella de estas fiestas, realizar una correcta configuración inicial asegura una experiencia fluida desde el primer momento. A continuación, se detalla el proceso para instalar y dejar lista cualquier modelo de PS5 para jugar.

Cómo instalar la base de la PS5

El primer paso es identificar el modelo de PS5 recibido. Las instrucciones para instalar la base y los pies varían según el modelo, por lo que conviene revisar el grupo al que pertenece: CFI-2000 (delgado), CFI-7000 (Pro) o CFI-1000 (estándar).

Empieza la aventura digital preparando
Empieza la aventura digital preparando cada detalle de la consola, aprovechando servicios online, transferencia de datos y suscripciones, y sumérgete en el catálogo de videojuegos sin obstáculos durante las fiestas - SONY

Para los modelos más recientes (CFI-2000 y CFI-7000), coloca la consola sobre una superficie plana protegida con un paño suave. Inserta los pies del soporte horizontal en las ranuras específicas y verifica que queden bien fijados antes de usar la consola. En caso de preferir la posición vertical, será necesario adquirir un soporte especial, ya que no viene incluido de serie.

Si el equipo es el modelo estándar (CFI-1000), la base se instala de acuerdo con la orientación deseada. Para una posición vertical, alinea el gancho y la ranura de la base (hasta escuchar un clic), quita la tapa del orificio destinado al tornillo y ajústala a la consola, apretando el tornillo manualmente o con una moneda.

Para la posición horizontal, la base se coloca directamente en el área marcada de la carcasa, presionando firmemente para asegurar su adherencia.

Cómo conectar la PlayStation al Smart TV

A continuación, conecta la consola a una pantalla compatible utilizando el cable HDMI incluido. Inserta un extremo en el puerto HDMI OUT en la parte trasera de la PS5 y el otro en la entrada HDMI del televisor o monitor. Después, conecta el cable de alimentación al puerto AC IN, conéctalo a una toma de corriente y asegúrate de que todo está bien colocado.

Desde la ubicación física del
Desde la ubicación física del equipo hasta la vinculación con cuentas, la descarga de títulos o el acceso a juegos en la nube, tu experiencia de gaming arrancará con las mejores condiciones esta Navidad

Una vez encendida por primera vez, la consola solicitará pasos esenciales: conexión del control, selección del idioma, configuración de pantalla, aceptación del acuerdo de usuario y ajustes de reposo. Siguiendo las instrucciones en pantalla, se completa la preparación básica.

Cómo habilitar la conexión a internet y actualización de software de la consola

Para habilitar funciones online, es fundamental conectar la PS5 a Internet. Ve al menú Configuración > Red > Configurar conexión a Internet, selecciona el tipo de conexión y proporciona los datos de seguridad de la red doméstica.

Si el sistema requiere una actualización del software, una notificación lo indicará. Dirígete a Configuración > Sistema > Software del sistema y sigue los pasos para instalar cualquier versión reciente disponible.

En caso de inconvenientes durante la descarga, existe la opción de realizar la actualización manual con una unidad USB conectada a la consola.

Cómo acceder a PlayStation Network y transferir datos

Navidad con PlayStation 5: recomendaciones
Navidad con PlayStation 5: recomendaciones clave para instalar, actualizar y empezar tu primera partida - PLAYSTATION

Cuando la actualización de software esté completa, inicia sesión con los datos de una cuenta existente de PlayStation Network o crea una nueva. Si ya utilizas la aplicación PlayStation App, puedes iniciar sesión directamente con el móvil escaneando el código en pantalla.

Si tienes una PS4 o una PS5 anterior, existe la opción de transferir juegos y datos mediante el almacenamiento ampliado, la nube de PlayStation Plus o la función de transferencia directa. Antes de transferir juegos de PS4, es recomendable comprobar la compatibilidad con PS5 en la guía oficial de PlayStation.

Cómo se compran y descargan juegos para PlayStation

En la pantalla principal, accede a PlayStation Store para explorar, comprar y descargar juegos. Basta con buscar el título deseado, seleccionar “Comprar”, confirmar y descargar.

Los juegos adquiridos se ubican en la sección de Juegos y en la biblioteca digital. Para jugar un título físico, introduce el disco en la consola; este se instalará automáticamente y aparecerá en la sección de Juegos lista para iniciar.

Para acceso multijugador y ventajas extra, suscríbete al servicio PlayStation Plus. Esto permite jugar en línea con amigos, acceder a un catálogo de juegos gratuitos y disfrutar de ofertas y descuentos exclusivos.

Realizar una configuración adecuada de la PS5 en Navidad garantiza que la experiencia de juego comience sin contratiempos y permite aprovechar al máximo todas las funciones que ofrece la consola desde el primer encendido.

