Aprende a activar el modo Grinch en WhatsApp para estas festividades de Navidad 2025

Descubre los pasos para personalizar tu aplicación con imágenes originales, fondos temáticos y teclados únicos inspirados en el célebre personaje navideño

El "modo Grinch" revoluciona WhatsApp
El “modo Grinch” revoluciona WhatsApp y ofrece una Navidad alternativa en la app

En plena temporada navideña de 2025, WhatsApp se convierte en un escenario de personalización para quienes desean expresar una visión diferente de la celebración. Inspirado en el Grinch, personaje icónico conocido por su rechazo hacia la Navidad, el “modo Grinch” permite transformar la aplicación en un espacio temático que rompe con las convenciones tradicionales de estas fechas.

Qué es el modo Grinch y por qué es tendencia

El “modo Grinch” hace referencia a una serie de modificaciones visuales y de experiencia en la interfaz de WhatsApp que evocan la estética y la actitud del famoso personaje creado por el Dr. Seuss y llevado a la pantalla grande de manera memorable por Jim Carrey.

La popularidad moderna del Grinch se consolidó a raíz del éxito de la película de 2000 dirigida por Ron Howard, donde la actuación de Carrey y la espectacular transformación visual redefinieron al personaje, otorgándole un lugar central en la cultura pop navideña.

Aprende a activar el modo
Aprende a activar el modo Grinch en WhatsApp para estas festividades de Navidad 2025 (Foto: Meta)

No solo se convirtió en uno de los clásicos más vistos cada diciembre, sino que su imagen se asoció directamente con quienes se resisten al consumo o muestran cierto fastidio ante las festividades.

Paso a paso para activar el modo Grinch en WhatsApp

Para quienes desean adaptar WhatsApp al espíritu del Grinch, los cambios más notorios afectan al ícono, el fondo de pantalla y hasta el teclado del dispositivo. Hay que tener en cuenta que este proceso requiere el uso de aplicaciones de terceros y de imágenes específicas que representen al personaje en distintos formatos.

1. Cambiar el ícono de WhatsApp: El primer paso es modificar el ícono tradicional de la app. Es necesario descargar una herramienta como Nova Launcher, disponible en la tienda oficial de aplicaciones.

  • Tras instalar la app, localiza el ícono de WhatsApp en tu pantalla principal.
  • Mantén presionado el ícono hasta acceder al menú de edición.
  • Selecciona “Editar”, elige el logo y luego “Fotos”.
  • Busca una imagen cuadrada del Grinch obtenida previamente y ajústala al recorte requerido.
  • Confirma los cambios y el ícono de WhatsApp pasará a mostrar el rostro del personaje.

2. Cambiar el fondo de pantalla en los chats: Para ampliar el estilo, es posible personalizar el fondo visible en las conversaciones individuales o grupales.

  • Ingresa a WhatsApp, pulsa el menú de los tres puntos y entra a “Ajustes”.
  • Accede a “Chats” y luego a “Fondo de pantalla”.
  • Elige “Cambiar” y selecciona “Mis fotos”.
  • Escoge una imagen vertical del Grinch y adáptala a la visualización de tu preferencia.
  • Haz clic en “Establecer fondo de pantalla” para aplicar el cambio.
Personaliza tus chats y sorprende
Personaliza tus chats y sorprende a tus contactos con un enfoque alternativo que mezcla crítica creativa y referentes pop - (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Configuración de teclado personalizado: Algunos teclados permiten crear temas propios con imágenes.

  • Abre cualquier chat para desplegar el teclado.
  • Dirígete al ícono de ajustes y navega hasta “Tema” y luego “Mis temas”.
  • Añade una imagen horizontal del Grinch, ajústala en tamaño y brillo, y guarda la configuración.

Es importante destacar que WhatsApp no avala el uso de aplicaciones externas para modificar la interfaz, por lo que cada usuario debe tomar precauciones y asumir la responsabilidad por posibles fallos de seguridad.

Cuál es el significado cultural del Grinch

Personalizar WhatsApp con la imagen del Grinch no es solo un acto estético: representa una actitud crítica, humorística o incluso reflexiva ante el consumismo inherente de la Navidad, un aspecto abordado desde el origen literario del personaje hasta su versión más comercial. El Grinch trascendió la literatura gracias a la película protagonizada por Jim Carrey, que fusionó crítica social, humor y espectáculo visual, convirtiéndose en referencia anual durante diciembre.

Al adoptar el modo Grinch en WhatsApp, los usuarios expresan, de manera lúdica, su derecho a vivir la Navidad a su propio ritmo, ya sea compartiendo fondos temáticos, mostrando íconos diferentes o utilizando teclados personalizados ligados al personaje.

Esta tendencia conecta con la búsqueda de experiencias digitales únicas y con la posibilidad de formar parte de una comunidad virtual que adopta símbolos alternativos en las fiestas.

