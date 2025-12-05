Tecno

El transporte público cambia 100%: esta app permite consultar en tiempo real los horarios para no perder tiempo

Esta función de la aplicación móvil Yango ya fue implementada en Emiratos Árabes Unidos y Perú

Guardar
Esta invocación es útil para
Esta invocación es útil para las personas que se desplazan entre municipios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En países como Emiratos Árabes Unidos y Perú, existe una aplicación móvil llamada Yango que permite consultar los horarios del transporte público en tiempo real.

Este sistema ahora llega a varios municipios de la costa colombiana. Mark Bitton, country manager de Yango Colombia, explicó a Infobae Tecno que los ciudadanos de Sabana Grande, Malambo y Soledad podrán visualizar en tiempo real las rutas intermunicipales que conectan con Barranquilla.

Esta innovación puede llegar ser útil en una región donde las temperaturas pueden alcanzar los cuarenta grados Celsius.

Esta innovación es útil en
Esta innovación es útil en una zona donde las temperaturas pueden subir hasta los cuarenta grados Celsius. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a la plataforma, los usuarios ya no tendrán que caminar hasta veinte minutos bajo el calor sin saber si el bus llegará, optimizando su tiempo y haciendo el transporte público más eficiente, explica el ejecutivo.

Además, la mayoría de los servicios que muestran en tiempo real los horarios del transporte público solo funcionan dentro de una misma ciudad o municipio, y no abarcan los trayectos que conectan distintas localidades.

“Nos enorgullece mucho este proyecto porque ya comenzamos el desarrollo tecnológico para que esté plenamente funcional en 2026”, detalló Bitton.

Infobae tuvo conocimiento de esta iniciativa durante una jornada de recolección de basura en Bogotá, organizada por la propia plataforma con el apoyo de la Defensoría del Espacio Público de la capital colombiana.

“Más de sesenta personas del equipo de Yango están en las calles de distintos puntos, junto con la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, pintando, recogiendo basura, reciclando y contribuyendo”.

Yango es una plataforma móvil
Yango es una plataforma móvil que ofrece divesos servicios en diferentes países. REUTERS/John Sibley/File Photo

Para qué sirve tener información de los horarios del transporte público

Contar con información en tiempo real sobre los horarios del transporte público es beneficioso tanto para los usuarios como para las entidades encargadas de su gestión en las ciudades.

Bitton señala que, en el caso de los usuarios, esta herramienta les permite optimizar su tiempo y planificar mejor sus desplazamientos.

Por ejemplo, en Lima, Perú, todas las rutas de buses pueden consultarse en tiempo real a través de Yango, facilitando la movilidad y ahorrando tiempo a miles de personas.

Para los usuarios, esta herramienta
Para los usuarios, esta herramienta les ayuda a gestionar mejor su tiempo y organizar sus trayectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las organizaciones responsables de gestionar el transporte, disponer de estos datos ayuda a definir frecuencias más eficientes y a comprender mejor los patrones de movilidad.

Analizar la información permite identificar zonas donde la demanda es mayor o menor, ajustar rutas y horarios, y evitar recorridos poco útiles. Esta capacidad de análisis también permite escalar y mejorar la operación en toda la región.

“El gran desafío actual es el tráfico, que ya no afecta solo al centro de las ciudades, sino también a las zonas periféricas. El acceso a datos en tiempo real permite tomar decisiones más acertadas y contribuir al desarrollo de una movilidad urbana más eficiente”, explica el ejecutivo.

Analizar estos datos permite detectar
Analizar estos datos permite detectar zonas con alta o baja demanda, ajustar rutas y horarios, y evitar recorridos innecesarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver información de los horarios del transporte público en tiempo real

Además de Yango, hay otras plataformas que permiten a los usuarios consultar los horarios del transporte público en tiempo real en distintos países.

Una de ellas es Google Maps, que ofrece información actualizada sobre llegadas, salidas y rutas de autobuses, trenes y metro en muchas ciudades alrededor del mundo, facilitando la planificación de los desplazamientos diarios.

Asimismo, existe Citymapper, una aplicación que integra datos de diversos sistemas de transporte público y proporciona horarios en tiempo real, opciones de rutas alternativas, alertas de servicio y estimaciones precisas de llegada.

Los usuarios pueden consultar rutas
Los usuarios pueden consultar rutas en tiempo real del transporte público en esta plataforma. (Google Maps)

Moovit ofrece información en tiempo real sobre buses, trenes, metro y tranvías en cientos de ciudades alrededor del mundo. Permite planificar rutas, recibir notificaciones sobre demoras y cambios en el servicio, y compartir la ubicación en vivo del transporte. Integra publicidad.

Por su parte, Transit muestra horarios en tiempo real, tiempos de llegada actualizados y la ubicación de vehículos en movimiento. También incluye funciones como recordatorios de viaje y alertas sobre interrupciones o cambios en las rutas habituales.

Estas herramientas se han convertido en aliados fundamentales para quienes buscan moverse por la ciudad de forma eficiente y organizada.

Temas Relacionados

YangoEmiratos Árabes UnidosTransporte públicoAplicación móvilTecnologíaColombia-Noticias

Últimas Noticias

La IA ya es clave en la defensa digital argentina: 50% de las empresas ya usa agentes especializados

El uso de agentes con inteligencia artificial para proteger datos y sistemas ya es una realidad, marcando un cambio estratégico frente al crecimiento de ataques como malware y phishing

La IA ya es clave

Edita en WhatsApp tus estados con Meta IA: borra personas, ajusta color y mucho más

El uso de inteligencia artificial para agregar elementos se puede usar sin salir de la aplicación móvil

Edita en WhatsApp tus estados

La tecnología se apodera del Mundial de Fútbol: hiperconectividad en los estadios y espectadores

El despliegue de alianzas estratégicas y soluciones digitales permitirá nuevas formas de interacción y servicios personalizados para los asistentes y televidentes

La tecnología se apodera del

Bob Esponja llega a Waze: cómo ajustar la voz y personalizar rutas con el personaje

Esta nueva voz está disponible en varios idiomas, incluidos inglés, español y portugués

Bob Esponja llega a Waze:

Elon Musk afirma que los conductores de autos Tesla pueden chatear mientras conducen

La polémica por la última función de los autos eléctricos reaviva el debate sobre los límites de la innovación tecnológica

Elon Musk afirma que los
DEPORTES
Se conoció el informe final

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López partió rumbo a

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump, Mark Carney y

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos