El transporte público cambia 100%: esta app permite consultar en tiempo real los horarios para no perder tiempo

En países como Emiratos Árabes Unidos y Perú, existe una aplicación móvil llamada Yango que permite consultar los horarios del transporte público en tiempo real.

Este sistema ahora llega a varios municipios de la costa colombiana. Mark Bitton, country manager de Yango Colombia, explicó a Infobae Tecno que los ciudadanos de Sabana Grande, Malambo y Soledad podrán visualizar en tiempo real las rutas intermunicipales que conectan con Barranquilla.

Esta innovación puede llegar ser útil en una región donde las temperaturas pueden alcanzar los cuarenta grados Celsius.

Esta innovación es útil en una zona donde las temperaturas pueden subir hasta los cuarenta grados Celsius.

Gracias a la plataforma, los usuarios ya no tendrán que caminar hasta veinte minutos bajo el calor sin saber si el bus llegará, optimizando su tiempo y haciendo el transporte público más eficiente, explica el ejecutivo.

Además, la mayoría de los servicios que muestran en tiempo real los horarios del transporte público solo funcionan dentro de una misma ciudad o municipio, y no abarcan los trayectos que conectan distintas localidades.

“Nos enorgullece mucho este proyecto porque ya comenzamos el desarrollo tecnológico para que esté plenamente funcional en 2026”, detalló Bitton.

Infobae tuvo conocimiento de esta iniciativa durante una jornada de recolección de basura en Bogotá, organizada por la propia plataforma con el apoyo de la Defensoría del Espacio Público de la capital colombiana.

“Más de sesenta personas del equipo de Yango están en las calles de distintos puntos, junto con la Defensoría del Espacio Público de Bogotá, pintando, recogiendo basura, reciclando y contribuyendo”.

Para qué sirve tener información de los horarios del transporte público

Contar con información en tiempo real sobre los horarios del transporte público es beneficioso tanto para los usuarios como para las entidades encargadas de su gestión en las ciudades.

Bitton señala que, en el caso de los usuarios, esta herramienta les permite optimizar su tiempo y planificar mejor sus desplazamientos.

Por ejemplo, en Lima, Perú, todas las rutas de buses pueden consultarse en tiempo real a través de Yango, facilitando la movilidad y ahorrando tiempo a miles de personas.

Para los usuarios, esta herramienta les ayuda a gestionar mejor su tiempo y organizar sus trayectos.

Para las organizaciones responsables de gestionar el transporte, disponer de estos datos ayuda a definir frecuencias más eficientes y a comprender mejor los patrones de movilidad.

Analizar la información permite identificar zonas donde la demanda es mayor o menor, ajustar rutas y horarios, y evitar recorridos poco útiles. Esta capacidad de análisis también permite escalar y mejorar la operación en toda la región.

“El gran desafío actual es el tráfico, que ya no afecta solo al centro de las ciudades, sino también a las zonas periféricas. El acceso a datos en tiempo real permite tomar decisiones más acertadas y contribuir al desarrollo de una movilidad urbana más eficiente”, explica el ejecutivo.

Analizar estos datos permite detectar zonas con alta o baja demanda, ajustar rutas y horarios, y evitar recorridos innecesarios.

Cómo ver información de los horarios del transporte público en tiempo real

Además de Yango, hay otras plataformas que permiten a los usuarios consultar los horarios del transporte público en tiempo real en distintos países.

Una de ellas es Google Maps, que ofrece información actualizada sobre llegadas, salidas y rutas de autobuses, trenes y metro en muchas ciudades alrededor del mundo, facilitando la planificación de los desplazamientos diarios.

Asimismo, existe Citymapper, una aplicación que integra datos de diversos sistemas de transporte público y proporciona horarios en tiempo real, opciones de rutas alternativas, alertas de servicio y estimaciones precisas de llegada.

Moovit ofrece información en tiempo real sobre buses, trenes, metro y tranvías en cientos de ciudades alrededor del mundo. Permite planificar rutas, recibir notificaciones sobre demoras y cambios en el servicio, y compartir la ubicación en vivo del transporte. Integra publicidad.

Por su parte, Transit muestra horarios en tiempo real, tiempos de llegada actualizados y la ubicación de vehículos en movimiento. También incluye funciones como recordatorios de viaje y alertas sobre interrupciones o cambios en las rutas habituales.

Estas herramientas se han convertido en aliados fundamentales para quienes buscan moverse por la ciudad de forma eficiente y organizada.