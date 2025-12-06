Apple ya tendría reemplazo para Tim Cook: se trataría del padre del iPod

Apple ya estaría considerando un nuevo nombre para reemplazar a su CEO, Tim Cook. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Apple ya tendría un nuevo nombre en consideración para suceder a su actual CEO, Tim Cook. Se trata de Tony Fadell, reconocido como el “padre del iPod”, según The Information.

Este rumor surge después del retiro de Jeff Williams, quien se desempeñaba como jefe de operaciones y hasta hace poco era considerado el principal candidato para liderar la empresa.

La salida de Williams en julio, con planes de jubilarse en 2026, generó incertidumbre dentro de Apple, ya que era visto como una figura confiable para asumir el liderazgo.

A esto se suman las recientes partidas de otros altos ejecutivos como Lisa Jackson, Katherine Adams, John Giannandrea y Alan Dye. Este último fue contratado por Meta para liderar su nuevo estudio de diseño.

Estos cambios han reducido la lista de posibles sucesores de Tim Cook. El informe más reciente señala que Tony Fadell ha manifestado su interés en dirigir Apple.

De acuerdo con las fuentes citadas por The Information, Fadell comentó a sus colaboradores que estaría dispuesto a asumir el cargo de CEO en caso de que la compañía se lo proponga.

Quién es Tony Fadell, el padre del iPod

Tony Fadell es considerado una de las figuras más emblemáticas en la historia de Apple, junto a Steve Jobs y Jony Ive.

Exjefe de hardware, Fadell llegó a la compañía en 2001 con la misión de liderar el desarrollo de un reproductor digital basado en disco duro y una tienda de música en línea.

Así nació el iPod, cuyo diseño, hardware, software y accesorios estuvieron bajo su supervisión.

Después del éxito del iPod, Fadell se incorporó al equipo de desarrollo del iPhone, donde colaboró en los primeros prototipos y en la creación de la cámara iSight.

Dentro de Apple, era visto como un ejecutivo brillante y talentoso, aunque también destacaba por su carácter fuerte y exigente, lo que generaba opiniones divididas. Fadell dejó la empresa en 2010 para fundar Nest tras renunciar a su puesto en Cupertino.

La posibilidad de su regreso como CEO despierta entusiasmo entre algunos exempleados, pero el medio citado indica que es poco probable. Su perfil es considerado controversial debido a episodios conflictivos de su pasado en la compañía.

Además, Apple suele preferir candidatos internos que hayan formado parte de la organización durante los últimos años.

Qué otros candidatos estaría considerando Apple como CEOs

The Information indica que otro nombre en consideración es John Ternus, actual vicepresidente de ingeniería de hardware de Apple.

Ternus ha supervisado el desarrollo de productos emblemáticos como el iPhone, iPad y Mac, y tuvo un papel fundamental en la transición de las Mac a Apple Silicon. Dentro de la compañía, es valorado como un tecnólogo con una clara visión de producto.

Sin embargo, para algunos aún no está preparado para asumir un cargo tan expuesto y exigente como el de director ejecutivo de Apple, por lo que la búsqueda de un sucesor continuará abierta.

Cómo ha sido el paso de Tim Cook como CEO de Apple

El liderazgo de Tim Cook en Apple, desde que asumió la dirección en 2011 tras la salida de Steve Jobs, se ha caracterizado por una gestión más orientada a la eficiencia operativa y a la expansión global del ecosistema de servicios.

Bajo su administración, Apple pasó de ser una compañía centrada en dispositivos emblemáticos a convertirse en una empresa sustentada en un ecosistema diversificado.

Servicios como iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade y Apple Pay se consolidaron como pilares de ingresos recurrentes, permitiendo a la compañía depender menos del iPhone.

Tim Cook también impulsó la transición tecnológica más importante desde el paso a Intel en 2006: el cambio a los chips Apple Silicon.

Con los procesadores M1, M2, M3 y generaciones posteriores, Apple reforzó su dominio en rendimiento y eficiencia energética, redefiniendo la línea Mac.