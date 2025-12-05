Si te aparece este ícono de un ojo en un celular Android puede que tu privacidad esté en riesgo

El icono del ojo en celulares Android, especialmente en Samsung Galaxy, indica funciones activas como Smart Stay o Smart Scroll. (Fotocomposición)

Entre los iconos que vemos en nuestros teléfonos hay uno que puede pasar desapercibido en celulares Android, especialmente en los modelos Samsung Galaxy, se trata del símbolo que representa un ojo.

Aunque pueda parecer un detalle menor, su significado es variado según el fabricante y la versión del sistema operativo que tenga el dispositivo, siendo desde una alerta de privacidad hasta una función de cuidado visual.

Por qué aparece el ícono del ojo en la barra de estado

El icono del ojo no forma parte de los estándares universales de Android, por lo que su significado puede variar según la marca y modelo del dispositivo. En los teléfonos Samsung Galaxy, el símbolo está fuertemente vinculado a las funciones denominadas “Smart Stay” y “Smart Scroll”.

Estas herramientas llegaron al mercado en 2012 con el lanzamiento del Galaxy S3, promoviendo una interacción más intuitiva y personalizada con la pantalla. La esencia detrás del icono es simple: cuando activas alguna de estas opciones, el sistema utiliza la cámara frontal y varios sensores para detectar, en tiempo real, si estás mirando el dispositivo o moviendo la cabeza.

Smart Scroll permite desplazar contenido en la pantalla de Samsung Galaxy usando movimientos de cabeza o inclinaciones del dispositivo. (Imagen ilustrativa)

Al ver el símbolo del ojo en la barra de estado, el usuario recibe una advertencia visual de que la cámara frontal está funcionando en segundo plano para mantener las funciones activas.

En el caso de Smart Stay, la pantalla permanece encendida siempre que se detecte la mirada del usuario, mientras que Smart Scroll permite desplazar contenido en la pantalla sin necesidad de tocarla, utilizando movimientos de cabeza o inclinaciones del dispositivo.

Fuera del ecosistema Samsung, el icono puede tener interpretaciones divergentes. Algunas marcas usan el mismo símbolo para señalar la activación de modos de protección ocular, también conocidos como filtros de luz azul o confort visual.

Estos modos modifican el tono de la pantalla para reducir la fatiga ocular, especialmente durante la lectura nocturna, ajustando el brillo y los colores para ofrecer una experiencia visual más suave.

En otros fabricantes de Android, el icono del ojo puede señalar la activación de modos de protección ocular o filtros de luz azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otros fabricantes, el ícono adquiere un matiz relacionado con la privacidad. Modernas versiones de Android incorporan advertencias cuando la cámara o el micrófono están en uso por una aplicación.

Aunque lo habitual es que este tipo de alerta se muestre con un icono verde, algunos sistemas pueden optar también por un ojo para reflejar que el sensor óptico está capturando imágenes o detectando actividad visual, generando inquietud sobre posibles accesos no autorizados.

El sistema operativo de Google y sus fabricantes asociados han evolucionado en los últimos años, y esto se refleja en el uso y significado de los iconos de la barra de estado.

Cuándo el ícono del ojo implica un riesgo de privacidad

Las funciones, como Smart Stay o Smart Scroll, dependen de la detección facial mediante la cámara frontal, encendiendo preocupaciones acerca de la exposición y el posible almacenamiento de datos biométricos.

Por otro lado, Android y sus fabricantes han implementado mecanismos para advertir sobre usos activos de la cámara o el micrófono, con la intención de proteger la privacidad y evitar accesos no autorizados.

La presencia del icono del ojo en la barra de estado puede implicar riesgos de privacidad por la detección facial y el almacenamiento de datos biométricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el propósito original del ojo en Samsung era práctico, su permanencia como posible indicador de actividad de sensores releva una cuestión clave relacionada con la confianza en la tecnología.

Algunos modelos recientes de Samsung han dejado de incluir estas funcionalidades nativas, desplazando la función a aplicaciones de terceros. Esto implica nuevos vectores de riesgo si se opta por instalar soluciones externas, ya que pueden requerir permisos adicionales y no siempre ofrecen las mismas garantías de privacidad.

Cómo desactivar el ojo y sus funciones asociadas

Desactivar el icono del ojo y las funciones que lo provocan es un proceso sencillo y recomendado para quienes priorizan la privacidad o desean ahorrar batería.

En dispositivos Samsung, basta con dirigirse a la sección de “Pantalla inteligente” en los ajustes y desactivar las opciones de Smart Stay, Smart Scroll o Smart Pause. En otras marcas, el usuario debe buscar términos como “Protección ocular”, “Confort visual” o “Descanso visual” en la configuración del teléfono.

La desactivación elimina el seguimiento facial y la actividad continua de sensores ópticos, además de suprimir el icono del ojo en la barra de estado. De este modo, el dispositivo deja de utilizar la cámara para estas funciones y el usuario recupera la tranquilidad sobre el uso de su hardware.