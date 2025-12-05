Google revela las 5 personas más buscadas este 2025: del Papa León XIV a d4vd

El motor de búsqueda presentó sus tendencias anuales bajo el título "Year in Search 2025". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El año 2025 estuvo marcado por una intensa búsqueda de información sobre figuras públicas que fueron protagonistas de polémicas, hitos históricos y tendencias virales. Según el resumen difundido por Google Trends, entre los nombres que dominaron las búsquedas se encuentran d4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel, Tyler Robinson y el papa León XIV.

A continuación, se detalla el contexto detrás del interés generado por cada uno y las razones que los posicionaron entre las personas más buscadas en Google durante este año.

Year in Search 2025: las 5 personas más buscadas en Google a nivel mundial

d4vd: del éxito musical al centro de un caso policial

El cantante estadounidense David Anthony Burke, conocido como d4vd, encabezó las búsquedas a nivel mundial en 2025, aunque no fue solo por su música. La razón principal detrás del interés masivo fue un controvertido caso policial. En septiembre, el Tesla de d4vd fue incautado y en su interior se halló el cuerpo de Celeste Rivas-Hernandez, de 15 años, desatando una investigación por asesinato en la que el músico fue nombrado sospechoso.

El nombre d4vd se volvió tendencia en Google en 2025 después de que hallaran en su auto el cuerpo de Celeste Rivas-Hernandez, de 15 años. (Darkroom/Interscope)

El macabro episodio, sumado a la cancelación de su gira mundial y su actitud evasiva ante las autoridades, atrajeron la atención de medios y público global, convirtiéndolo en la figura más buscada del año.

Kendrick Lamar: regreso, discos y controversias

Kendrick Lamar encabezó las búsquedas este 2025 no solo por su esperado concierto en México como parte de la gira Grand National Tour, sino también por su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl el 9 de febrero. Su actuación cargada de mensajes políticos y referencias dirigidas a Drake provocó que se convirtiera rápidamente en tendencia a nivel mundial.

Jimmy Kimmel: protagonista de una anécdota viral

El presentador Jimmy Kimmel figuró entre los más buscados especialmente en diciembre de 2025. Durante uno de sus programas, el actor Denzel Washington reveló cómo se pronuncia realmente su nombre, desatando una ola de búsquedas sobre ambos.

Jimmy Kimmel es un comediante, actor, presentador, guionista y productor de televisión estadounidense. REUTERS/Allison Dinner

Este momento anecdótico superó el típico contenido de su late night show y llevó a que tanto el nombre de Kimmel como el de Denzel fueran incluidos en la lista de “palabras más mal pronunciadas de 2025”. La difusión de este dato curioso desencadenó aún más interés en Kimmel y su programa.

Tyler Robinson: protagonista de un sonado caso judicial

La figura de Tyler Robinson emergió con fuerza en la opinión pública tras ser acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah, en septiembre de 2025. El caso, ampliamente cubierto por los medios, puso en el centro del debate a la violencia política y el sistema judicial estadounidense.

Los pormenores del juicio, la posibilidad de pena de muerte y las numerosas controversias legales mantuvieron a Robinson en los titulares durante varios meses, lo que se reflejó en su fuerte presencia en las búsquedas.

Papa León XIV: un nuevo rumbo para la Iglesia Católica

Robert Prevost fue otro de los nombres más buscados, tras ser elegido como Papa León XIV por el cónclave de 2025. Su designación representó un hito para la iglesia católica y provocó una ola de interés sobre su historia personal, su visión para el papado y los desafíos futuros de la institución.

El papa León XIV señala interés por visitar Perú y otros países de la región. (Composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El nombramiento de Prevost atrajo la atención de fieles, analistas y medios de todo el mundo, consolidándolo entre las figuras más consultadas en Google este año.

La lista de los personajes más buscados en Google 2025, de acuerdo con Google Trends, refleja un año de acontecimientos extraordinarios, desde escándalos impactantes y cambios históricos hasta curiosidades virales y logros musicales, mostrando cómo el interés global puede oscilar entre el drama, la sorpresa y la transformación social.