Edita en WhatsApp tus estados con Meta IA: borra personas, ajusta color y mucho más

Meta AI en los estados permite a los usuarios editar sus imágenes antes de subirla en estados. (Meta)

WhatsApp está probando una nueva herramienta de edición de imágenes para estados, impulsada por Meta AI, el chatbot de inteligencia artificial incorporado en la aplicación móvil.

Según WaBetaInfo, al cargar una imagen en el estado y activar la opción ‘efectos’, los usuarios pueden explorar una variedad de estilos creativos que transforman por completo la apariencia de la foto.

Entre los estilos disponibles se encuentran: 3D, Collage, Anime, Papel, Ilustrado, Low Poly, Dibujo animado, Gótico, Art déco, Cine y Acuarela. Cada opción ofrece un acabado visual único y, si el resultado no convence, es posible generar diferentes variantes hasta encontrar la preferida.

Los usuarios pueden crear varios estilos impulsados por Meta AI. (WaBetaInfo)

Esta herramienta va más allá de la simple aplicación de efectos visuales. Permite modificar el contenido de la imagen añadiendo objetos y decoraciones generados por Meta AI, enriqueciendo así la escena.

Los usuarios también pueden eliminar elementos no deseados, como el fondo o componentes que distraen, permitiendo una reconstrucción digital más limpia. Además, la función permite transformar por completo la imagen usando una breve descripción, cambiando el entorno o el ambiente de manera creativa.

Otra novedad es la posibilidad de animar las imágenes, convirtiéndolas en breves clips en movimiento, lo que hace que las actualizaciones de estado sean mucho más dinámicas y atractivas.

La función de edición con Meta AI se encuentra en prueba. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Para qué sirve la edición de fotos con Meta AI

La edición de fotos para estados con Meta AI en WhatsApp abre nuevas posibilidades para personalizar y mejorar visualmente las imágenes que los usuarios comparten en sus estados.

Esta herramienta sirve para transformar fotografías simples en creaciones mucho más llamativas y originales, lo que ayuda a captar la atención de los contactos y transmitir mensajes de forma más creativa.

Gracias a los diferentes estilos disponibles, como 3D, collage, anime o acuarela, cada usuario puede adaptar sus imágenes al tono o temática que desee, haciendo que sus publicaciones sean únicas y memorables.

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además de aplicar efectos visuales, la plataforma permite modificar el contenido de las fotos agregando objetos, decoraciones o detalles generados por inteligencia artificial, logrando enriquecer la escena y aportar un toque personal.

También resulta útil para quienes quieren eliminar elementos no deseados o limpiar el fondo, ofreciendo un aspecto más profesional y pulido.

Otra ventaja es la opción de animar imágenes, generando pequeños clips en movimiento que agregan dinamismo a los estados.

Esta función no solo potencia la creatividad, también facilita nuevas formas de expresión y comunicación, haciendo que cada estado sea mucho más impactante y acorde a la identidad de cada usuario.

Los usuarios deben actualizar la aplicación móvil para acceder a esta nueva función. (WhatsApp)

Qué otras nuevas funciones hay en los estados de WhatsApp

WhatsApp ha integrado nuevas funciones a los estados de WhatsApp como:

Música.

Para añadir música a tus estados de WhatsApp, comienza creando un nuevo estado y elige la foto o video que deseas compartir.

Después, pulsa el ícono de nota musical (sticker de música) en la barra superior, busca y selecciona la canción que prefieras, elige el fragmento que te gustaría que suene y comparte el estado.

Este procedimiento usa la función de WhatsApp diseñada para tal fin, permitiendo sincronizar la música con tus imágenes o videos, de manera similar a las historias de Instagram.

Los usuarios pueden realizar menciones de contactos individuales o de grupos. (WhatsApp)

‘Me gusta’ y menciones privadas.

WhatsApp ha incorporado las funciones de ‘Me gusta’ y menciones privadas en los estados. Ahora, puedes indicar que te gusta un estado con solo un toque; esta reacción será visible únicamente para ti y el creador del estado.

También es posible mencionar a contactos de forma privada utilizando el símbolo @, lo que les enviará una notificación individual para que puedan ver y compartir el estado sin hacerlo público para los demás.

Esta nueva función es muy similar a una que se encuentra en Instagram con el mismo nombre. (WhatsApp)

Al actualizar la aplicación, ambas herramientas se habilitan, ofreciendo una manera más personal y discreta de interactuar en los estados, similar al funcionamiento de Instagram.

Sticker Tu turno.

El sticker ‘Tu Turno‘ en WhatsApp es una función interactiva para los estados que permite crear cadenas de contenido colaborativo.

Al usarlo, puedes invitar a tus contactos a responder con sus propias fotos, videos o historias sobre un tema que sugieras (por ejemplo, “Mi película favorita”).