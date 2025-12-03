La IA aumenta la productividad de una empresa pero ocasiona falta de motivación y aburrimiento en sus empleados

El estado de ánimo del personal es clave para el rendimiento de una organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de la inteligencia artificial generativa en los espacios laborales ha transformado la manera en que los profesionales abordan sus tareas diarias, incrementando la eficiencia y la calidad de los resultados.

Sin embargo, un reciente estudio publicado en Harvard Business Review advierte que este progreso tecnológico puede acarrear consecuencias inesperadas para la motivación y el bienestar psicológico de los empleados.

La investigación, que involucró a más de 3.500 participantes en cuatro estudios, analizó el impacto de la colaboración entre humanos y IA generativa en tareas profesionales habituales, como la redacción de publicaciones para redes sociales, la generación de ideas y la elaboración de correos.

Los participantes completaron estas tareas tanto con asistencia de IA como de manera independiente, lo que permitió evaluar no solo el rendimiento, sino las experiencias psicológicas asociadas, como la sensación de control, la motivación intrínseca y el nivel de aburrimiento.

Qué aspectos positivos tiene el uso de la IA en las empresas

El uso de inteligencia artificial generativa en el trabajo mejora la eficiencia y la calidad de los resultados profesionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es la mejora inmediata en la calidad y eficiencia de las tareas cuando se utiliza IA generativa. Las evaluaciones de desempeño redactadas con ayuda de la IA resultaron ser más extensas, analíticas y útiles que aquellas elaboradas sin asistencia tecnológica.

Además, los correos producidos con IA tendieron a emplear un lenguaje más cálido y cercano, incorporando expresiones de ánimo, empatía y conexión social, lo que evidencia la capacidad de la IA para generar resultados pulidos y atractivos.

Cuál es el costo psicológico de usar inteligencia artificial en el trabajo

El estudio identificó un gran coste psicológico asociado al uso de la IA. Los participantes que alternaron entre tareas asistidas por IA y otras realizadas sin apoyo tecnológico reportaron una disminución promedio del 11% en la motivación intrínseca y un aumento del 20% en el aburrimiento.

La colaboración con IA generativa incrementa la calidad de textos y correos, pero disminuye la motivación intrínseca y aumenta el aburrimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, quienes trabajaron exclusivamente sin IA mantuvieron un estado psicológico más estable. Este fenómeno se atribuye a que la IA tiende a eliminar los aspectos cognitivamente más exigentes de las tareas, precisamente aquellos que suelen resultar más estimulantes y gratificantes para los trabajadores.

El estudio señala que la colaboración con la IA puede reducir la sensación de control sobre el trabajo, un factor clave para la motivación intrínseca. Cuando los empleados perciben que no son los principales responsables del resultado, su conexión con la tarea se debilita.

Aunque el retorno al trabajo en solitario restablece la autonomía, esto ocurre a costa del disfrute y el compromiso, lo que puede traducirse en una menor satisfacción laboral y, a largo plazo, en agotamiento.

Qué riesgos trae depender excesivamente de la inteligencia artificial

El uso excesivo de IA en tareas laborales puede limitar el desarrollo de habilidades creativas y el sentido de logro personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de depender excesivamente de la IA se refleja en el caso de un profesional de marketing que utiliza la tecnología para generar ideas de campaña.

Pese a que la IA puede ofrecer resultados más rápidos y refinados, el uso constante de esta herramienta puede limitar el desarrollo de habilidades creativas, la capacidad de resolución de problemas y el sentido de logro personal, elementos fundamentales para el crecimiento profesional.

Asimismo, el aumento del aburrimiento tras el uso de la IA se presenta como una señal de alerta sobre posibles consecuencias negativas futuras, como la desconexión y el desgaste emocional.

El estudio sugiere integrar la IA de forma equilibrada, combinando aportes tecnológicos y creatividad humana para preservar la motivación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante este escenario, el estudio publicado propone que la solución no reside en abandonar la IA, sino en rediseñar las tareas y los flujos de trabajo, para preservar la motivación intrínseca de los empleados y aprovechar al máximo las fortalezas de la tecnología.

Cuáles son las estrategias para mitigar el impacto negativo de la IA en el trabajo

Entre las estrategias sugeridas se encuentra la integración equilibrada de la IA y las contribuciones humanas. En lugar de delegar tareas completas a la IA, se debe utilizar sus resultados como punto de partida y fomentar la creatividad y el juicio humano en la fase de refinamiento.

Otra medida es diseñar tareas individuales que resulten atractivas y desafiantes, permitiendo a los empleados desarrollar habilidades y tomar decisiones sin depender exclusivamente de la IA. Así, tras completar tareas asistidas por tecnología, se pueden asignar proyectos que requieran mayor autonomía y creatividad.