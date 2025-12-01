Tres millones de empleos serían sustituidos por IA en 10 años: atención al cliente y operadores de máquinas con mayor riesgo

El personal que no esté calificado en habilidades que solicite el mercado serán los más afectados. (imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial (IA) y la automatización en el mercado laboral del Reino Unido podría ser más profundo de lo que se había anticipado. Un reciente informe de la Fundación Nacional para la Investigación Educativa (NFER) advierte que hasta tres millones de empleos en sectores en declive podrían desaparecer para 2035.

El análisis de NFER, resultado de ocho documentos de trabajo, sostiene que los puestos más amenazados corresponden a áreas como atención al cliente, tareas administrativas, secretariado y operadores de maquinaria.

Según el informe, estos empleos están experimentando una reducción mucho más acelerada de lo previsto, y se estima que entre uno y tres millones de ellos podrían extinguirse en los próximos diez años.

Esta tendencia, impulsada por el avance tecnológico, exige una respuesta coordinada para preparar tanto a los jóvenes como a los trabajadores actuales ante un entorno laboral en constante evolución.

Cómo evitar que la IA ponga en riesgos la subsistencia de millones de trabajadores

Habilidades esenciales para el empleo, como comunicación y pensamiento creativo, serán cada vez más demandadas en el mercado laboral británico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento subraya la necesidad de construir un sistema de aprendizaje permanente, desde la infancia hasta la vejez, que garantice la adquisición de habilidades relevantes para la vida y el trabajo.

En este sentido, identifica seis “Habilidades Esenciales para el Empleo” (EES) que serán cruciales en el futuro: comunicación, colaboración, resolución de problemas, organización, planificación y priorización, pensamiento creativo y alfabetización informacional.

El informe advierte sobre las carencias existentes en estas competencias y señala que, de no abordarse, estas deficiencias podrían agravarse, incrementando la brecha entre las demandas del mercado y la preparación de la fuerza laboral.

Qué ocupaciones verán aumentadas sus plazas de trabajo

El crecimiento del empleo en Reino Unido se concentrará en ocupaciones profesionales y asociadas, mientras los puestos menos cualificados disminuirán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la desaparición de empleos en sectores de cualificación media y baja, el informe prevé que el número total de puestos de trabajo en el Reino Unido aumentará para 2035.

No obstante, el crecimiento se concentrará en ocupaciones profesionales y asociadas, como las ciencias, la ingeniería y las funciones jurídicas, donde el uso de las seis EES es más frecuente. En contraste, la mayoría de los empleos de cualificación media y baja continuarán disminuyendo a un ritmo creciente.

Jude Hillary, investigador principal del programa y codirector de políticas y prácticas del Reino Unido de NFER, enfatizó la urgencia de actuar ante este escenario. “Ha llegado el momento de afrontar este desafío crítico de frente, y todos tenemos un papel que desempeñar”, afirmó Hillary según el informe de NFER.

El informe destaca la urgencia de un sistema de aprendizaje permanente para enfrentar los cambios tecnológicos en el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, subrayó la importancia de una acción conjunta: “Para hacer frente a la escasez de habilidades prevista se necesita una respuesta colectiva del gobierno, de los empleadores y de todos los sistemas educativos y de capacitación”.

Asimismo, Hillary destacó la necesidad de fortalecer el apoyo en los primeros años, reducir las desigualdades en las escuelas, mejorar los caminos hacia empleos en crecimiento y reconstruir el sistema de habilidades de los adultos para lograr un crecimiento inclusivo.

Por qué es clave fortalecer habilidades solicitadas en el mercado

Otro análisis realizado en el marco del programa revela que unos 3,7 millones de trabajadores ya presentan deficiencias sustanciales en las seis EES necesarias para desempeñar su trabajo de manera eficaz. De no intervenirse, se prevé que esta cifra aumente hasta siete millones para 2035.

El informe advierte que la escasez de trabajadores cualificados en los niveles superiores del mercado laboral podría limitar el crecimiento económico, mientras que la reducción de empleos en los estratos inferiores podría dejar a muchas personas sin trabajo.

El estudio advierte que 3,7 millones de trabajadores ya presentan deficiencias en habilidades clave, cifra que podría duplicarse para 2035. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento señala que las brechas de habilidades pueden surgir antes de los cinco años y ampliarse con el tiempo, lo que refuerza la necesidad de intervenciones tempranas.

Cómo deben ser las políticas públicas y educativas

Entre las medidas a seguir, el estudio propone que la política para los primeros años apoye a las familias desfavorecidas para que accedan a espacios de educación y cuidado infantil de alta calidad, garantizando que sus hijos se beneficien plenamente de las ampliaciones en el cuidado infantil.

En el ámbito escolar, el informe sugiere reconocer las EES como una parte vital de la educación, tanto para la vida como para el trabajo, y articular cómo pueden desarrollarse eficazmente dentro de un currículo rico en conocimientos.