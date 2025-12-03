ExCEO de Intel predice el fin de las GPU en menos de una década con la llegada de la computación cuántica

Gelsinger ubica la computación cuántica al mismo nivel de la IA y la computación clásica. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

El debate sobre el futuro de la inteligencia artificial (IA) y la computación cuántica ha cobrado un nuevo impulso tras las recientes declaraciones de Pat Gelsinger, exdirector ejecutivo de Intel, quien sostiene que las GPU dejarán de ser necesarias antes de que termine la década.

En una entrevista con The Financial Times, Gelsinger expuso su visión sobre el impacto de la computación cuántica y su potencial para transformar radicalmente el sector tecnológico.

Durante la conversación, Gelsinger describió la computación cuántica como parte de la “santísima trinidad” de la informática, situándola al mismo nivel que la computación clásica y la inteligencia artificial.

La computación cuántica, según Gelsinger, transformará radicalmente el sector tecnológico y acelerará la adopción de nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el exCEO de Intel, la adopción de las computadoras cuánticas se acelerará mucho más de lo que anticipan otros referentes del sector. Mientras que Jensen Huang, líder de Nvidia, ha estimado que la computación cuántica tardará dos décadas en generalizarse, Gelsinger sostiene que este cambio podría producirse en apenas dos años.

Qué pasará con la burbuja de la inteligencia artificial

El exdirector ejecutivo de Intel considera que la burbuja de la inteligencia artificial no estallará de inmediato, pero anticipa que un avance cuántico podría desencadenar ese proceso. “La computación cuántica hará estallar la burbuja de la IA”, declaró Gelsinger al medio británico.

Además, el antes líder de Intel subrayó que los chips actualmente dominantes, es decir, las unidades de procesamiento gráfico, comenzarán a ser reemplazados hacia finales de la década.

Gelsinger afirma que la computación cuántica hará estallar la burbuja de la inteligencia artificial y cambiará el paradigma actual. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Esta predicción contrasta con la opinión de otros líderes del sector, pero Gelsinger insiste en que la transición será mucho más rápida de lo que se espera.

Los dos episodios de este tipo más recientes fueron la burbuja puntocom en Estados Unidos (1996-2000) y las burbujas inmobiliarias que surgieron alrededor de 2006 en varios países. Un hecho clave es que ambas terminaron en recesión: la primera fue para muchos leve y la segunda, muy grave.

Cuáles fueron los desafíos al dirigir Intel

Otro tema que abordó la entrevista fue la experiencia de Gelsinger al frente de Intel y su análisis sobre los desafíos internos que enfrentó la compañía. El exCEO reconoció que la empresa atravesó una “decadencia... más profunda y dura de lo que imaginaba”.

Durante su gestión en Intel, Gelsinger enfrentó desafíos internos y retrasos en productos clave como la tecnología de fabricación 18A. (Foto: REUTERS/Ann Wang)

Según relató a The Financial Times, en los cinco años previos a su regreso, “no se entregó ni un solo producto a tiempo”. Gelsinger identificó la pérdida de las “disciplinas básicas” como una de las causas principales de los retrasos en productos clave, como la tecnología de fabricación 18A.

“¡Es como, vaya, ya no sabemos diseñar!”, expresó Gelsinger al medio, evidenciando su sorpresa ante la situación interna de la compañía.

Cómo fue su gestión al liderar Intel

Durante su gestión, Gelsinger se comprometió ante la alta dirección a entregar la tecnología 18A en un plazo de cinco años. Sin embargo, fue despedido antes de cumplir ese objetivo y, finalmente, el nuevo director ejecutivo, Lip-Bu Tan, canceló el proyecto dentro del plazo previsto.

El proyecto 18A de Intel, considerado crucial para competir con TSMC, fue cancelado tras la salida de Gelsinger de la compañía. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Gelsinger explicó que Intel tardó “un poco más” de lo esperado en descifrar la tecnología 18A, la cual era crucial para demostrar la capacidad de la empresa de competir en igualdad de condiciones con TSMC.

Más allá de su etapa en Intel, Gelsinger ha desempeñado un papel clave en la firma de capital riesgo Playground Global, donde ha profundizado en el ámbito de la computación cuántica. Esta experiencia le ha llevado a considerar que tanto la computación clásica como la IA quedarán obsoletas con la llegada de los cúbits.

Asimismo, en la entrevista, Gelsinger estableció un paralelismo entre la actual asociación Microsoft-OpenAI y la estrategia que Bill Gates implementó con IBM en la década de 1990, sugiriendo que OpenAI actúa como un “socio de distribución” de los modelos de IA respaldados por la infraestructura de Microsoft.