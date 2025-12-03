Estos son los juegos que dejarán de estar disponible en el Game Pass de Xbox desde el 15 diciembre de 2025

Xbox Game Pass ajusta su biblioteca, Cataclismo y Mortal Kombat 11 entre los próximos juegos en salir - (Microsoft)

La plataforma de suscripción Xbox Game Pass afrontará cambios importantes en su biblioteca desde el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que varios títulos dejarán de estar disponibles para sus usuarios.

Por qué dejan de estar videojuegos disponibles en Game Pass

Como parte de la política de rotación de contenidos que define al servicio, la salida de estos juegos coincide con la llegada de nuevas propuestas, en un año marcado tanto por lanzamientos destacados como por el ajuste en el precio de la suscripción.

Según la información confirmada por la propia Microsoft, el catálogo se actualizará a mediados de mes, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores puedan disfrutar o adquirir con descuento estos títulos. Con la relevancia de algunas de las obras incluidas en la lista, la rotación supone tanto una pérdida para quienes querían jugarlas más adelante como una invitación a explorar las novedades que se suman al servicio.

Última llamada: los juegos que debes probar en Xbox Game Pass antes de que desaparezcan en diciembre - REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Cuáles son los juegos que dejan de estar en Game Pass durante diciembre de 2025

Cataclismo

Uno de los títulos que abandonarán el servicio es Cataclismo, desarrollado por el estudio Digital Sun. Definido como un juego de estrategia en tiempo real, Cataclismo propone la construcción dinámica de murallas y la defensa ante hordas de criaturas en un mundo medieval con atmósfera oscura.

Desde su lanzamiento el 16 de julio de 2024, el juego ha estado disponible para PC, principalmente a través de plataformas como Steam y GOG. La experiencia incluye campaña para un solo jugador, así como modos alternativos enfocados en supervivencia y creatividad.

Hollow Knight: Voidheart Edition

Los aficionados a los metroidvania deberán tomar nota de la salida de Hollow Knight: Voidheart Edition, la versión definitiva del exitoso juego de exploración y acción. Lanzada el 25 de septiembre de 2018, esta edición incluye el juego base y todo el contenido descargable publicado hasta la fecha.

El título está disponible en plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, y se ha consolidado por su exigente jugabilidad, trama inmersiva y una propuesta artística reconocida internacionalmente.

Mortal Kombat 11

El icónico título de peleas: Mortal Kombat 11 de NetherRealm Studio, dejará de estar disponible en el servicio de Game Pass

Entre las bajas más notorias se encuentra Mortal Kombat 11, que desde su lanzamiento en abril de 2019 supo conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores. El icónico título de lucha destaca por su sistema de combate avanzado, la incorporación de movimientos históricos como los fatalities y brutalities, así como un modo historia cinematográfico que da continuidad a la franquicia.

Mortal Kombat 11 se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, y también cuenta con versiones optimizadas para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Paw Patrol World

El juego de aventuras Paw Patrol World - La Patrulla Canina, dirigido al público familiar, dirá adiós al catálogo del Game Pass. Desde su lanzamiento el 29 de septiembre de 2023, el título permite a los jugadores explorar Pueblo Aventura, completar misiones y tomar el control de los populares cachorros de la serie.

Está disponible en consolas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Still Wakes The Deep

Dentro del género de terror y supervivencia, Still Wakes The Deep fue una de las apuestas recientes de The Chinese Room. Estrenado el 18 de junio de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, el juego sitúa la acción en una plataforma petrolífera en Escocia en 1975, y resalta por su ambientación opresiva y mecánicas de supervivencia. El título fue una de las incorporaciones de lanzamiento en Game Pass.

Wildfrost

Por último, Wildfrost también dejará de formar parte del catálogo. Este juego de estrategia por turnos y construcción de mazos, lanzado el 12 de abril de 2023, desafía a los usuarios a gestionar cartas, aliados y efectos para superar desafíos en un mundo azotado por el invierno. Disponible en PC y Nintendo Switch, Wildfrost destaca por su rejugabilidad y profundidad táctica.

Los usuarios de Xbox Game Pass tendrán hasta el 15 de diciembre de 2025 para jugar estos títulos. Después de esa fecha, aquellos interesados podrán adquirirlos con un descuento exclusivo para suscriptores, ofreciéndose así una alternativa para conservar algunos de los juegos más populares antes de su salida definitiva de la plataforma.