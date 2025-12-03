Tecno

Estos son los juegos que dejarán de estar disponible en el Game Pass de Xbox desde el 15 diciembre de 2025

La suscripción sumará nuevos títulos tras la salida de entregas icónicas, ofreciendo descuentos especiales para jugadores que deseen conservarlos en sus bibliotecas digitales

Guardar
Xbox Game Pass ajusta su
Xbox Game Pass ajusta su biblioteca, Cataclismo y Mortal Kombat 11 entre los próximos juegos en salir - (Microsoft)

La plataforma de suscripción Xbox Game Pass afrontará cambios importantes en su biblioteca desde el 15 de diciembre de 2025, fecha en la que varios títulos dejarán de estar disponibles para sus usuarios.

Por qué dejan de estar videojuegos disponibles en Game Pass

Como parte de la política de rotación de contenidos que define al servicio, la salida de estos juegos coincide con la llegada de nuevas propuestas, en un año marcado tanto por lanzamientos destacados como por el ajuste en el precio de la suscripción.

Según la información confirmada por la propia Microsoft, el catálogo se actualizará a mediados de mes, lo que representa la última oportunidad para que los suscriptores puedan disfrutar o adquirir con descuento estos títulos. Con la relevancia de algunas de las obras incluidas en la lista, la rotación supone tanto una pérdida para quienes querían jugarlas más adelante como una invitación a explorar las novedades que se suman al servicio.

Última llamada: los juegos que
Última llamada: los juegos que debes probar en Xbox Game Pass antes de que desaparezcan en diciembre - REUTERS/ Mike Blake/File Photo

Cuáles son los juegos que dejan de estar en Game Pass durante diciembre de 2025

  1. Cataclismo

Uno de los títulos que abandonarán el servicio es Cataclismo, desarrollado por el estudio Digital Sun. Definido como un juego de estrategia en tiempo real, Cataclismo propone la construcción dinámica de murallas y la defensa ante hordas de criaturas en un mundo medieval con atmósfera oscura.

Desde su lanzamiento el 16 de julio de 2024, el juego ha estado disponible para PC, principalmente a través de plataformas como Steam y GOG. La experiencia incluye campaña para un solo jugador, así como modos alternativos enfocados en supervivencia y creatividad.

  1. Hollow Knight: Voidheart Edition

Los aficionados a los metroidvania deberán tomar nota de la salida de Hollow Knight: Voidheart Edition, la versión definitiva del exitoso juego de exploración y acción. Lanzada el 25 de septiembre de 2018, esta edición incluye el juego base y todo el contenido descargable publicado hasta la fecha.

El título está disponible en plataformas como PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch, y se ha consolidado por su exigente jugabilidad, trama inmersiva y una propuesta artística reconocida internacionalmente.

  1. Mortal Kombat 11
El icónico título de peleas:
El icónico título de peleas: Mortal Kombat 11 de NetherRealm Studio, dejará de estar disponible en el servicio de Game Pass

Entre las bajas más notorias se encuentra Mortal Kombat 11, que desde su lanzamiento en abril de 2019 supo conquistar tanto a veteranos como a nuevos jugadores. El icónico título de lucha destaca por su sistema de combate avanzado, la incorporación de movimientos históricos como los fatalities y brutalities, así como un modo historia cinematográfico que da continuidad a la franquicia.

Mortal Kombat 11 se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, y también cuenta con versiones optimizadas para PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

  1. Paw Patrol World

El juego de aventuras Paw Patrol World - La Patrulla Canina, dirigido al público familiar, dirá adiós al catálogo del Game Pass. Desde su lanzamiento el 29 de septiembre de 2023, el título permite a los jugadores explorar Pueblo Aventura, completar misiones y tomar el control de los populares cachorros de la serie.

Está disponible en consolas como PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

  1. Still Wakes The Deep

Dentro del género de terror y supervivencia, Still Wakes The Deep fue una de las apuestas recientes de The Chinese Room. Estrenado el 18 de junio de 2024 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, el juego sitúa la acción en una plataforma petrolífera en Escocia en 1975, y resalta por su ambientación opresiva y mecánicas de supervivencia. El título fue una de las incorporaciones de lanzamiento en Game Pass.

  1. Wildfrost

Por último, Wildfrost también dejará de formar parte del catálogo. Este juego de estrategia por turnos y construcción de mazos, lanzado el 12 de abril de 2023, desafía a los usuarios a gestionar cartas, aliados y efectos para superar desafíos en un mundo azotado por el invierno. Disponible en PC y Nintendo Switch, Wildfrost destaca por su rejugabilidad y profundidad táctica.

Los usuarios de Xbox Game Pass tendrán hasta el 15 de diciembre de 2025 para jugar estos títulos. Después de esa fecha, aquellos interesados podrán adquirirlos con un descuento exclusivo para suscriptores, ofreciéndose así una alternativa para conservar algunos de los juegos más populares antes de su salida definitiva de la plataforma.

Temas Relacionados

VideojuegosGame PassXboxLo último en tecnología

Últimas Noticias

Conoce la nueva herramienta que puede detectar deepfakes y evitar los fraudes digitales

Varios países registran un crecimiento acelerado de fraudes digitales impulsados por el uso de IA generativa y deepfakes

Conoce la nueva herramienta que

Spotify Wrapped 2025: cómo tener el resumen de tus cantantes y podcast preferidos

La experiencia solo se habilita para quienes hayan escuchado mínimo 30 canciones por más de 30 segundos y a cinco artistas diferentes

Spotify Wrapped 2025: cómo tener

WhatsApp permitirá a nuevos miembros ver mensajes previos en grupos: así funcionará la nueva función de historial

La opción, actualmente en desarrollo, gestiona el envío seguro de mensajes hasta un límite de 1.000, asegurando contexto para incorporaciones sin comprometer la privacidad

WhatsApp permitirá a nuevos miembros

Este será el primer país de Latinoamérica que tendrá la conexión satelital de Starlink en el celular

La nueva tecnología elimina las zonas sin señal y promete cobertura incluso en áreas remotas como montañas, desiertos o regiones rurales

Este será el primer país

Nueva estafa digital: usan IA para falsificar pruebas y conseguir reembolsos online

La facilidad para manipular imágenes con IA está impulsando una ola de fraudes basados en supuestos productos dañados que nunca existieron

Nueva estafa digital: usan IA
DEPORTES
Diego Latorre contó detalles inéditos

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

TELESHOW
Sabrina Rojas criticó el look

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Lula da

El Gobierno de Lula da Silva emitió una alerta consular ante el aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

Viremia residual del VIH: por qué el virus persiste en algunos pacientes, según científicos de Harvard y el MIT

La OTAN evitó responder a las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa: “Lo vimos de militar, pero lejos del frente”

Ministros europeos acusaron a Putin de fingir interés en la paz tras la reunión con los enviados estadounidenses

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria