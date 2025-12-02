Tecno

Marvel y más: juegos destacados marcan el comienzo de diciembre de 2025 en Xbox

El catálogo se renueva con lanzamientos de acción, supervivencia y simulación, además de promociones exclusivas que impulsan la experiencia multiplataforma a días de las fiestas navideñas

Guardar
Xbox estrena diciembre con lanzamientos
Xbox estrena diciembre con lanzamientos multigénero y descuentos de hasta el 85% en juegos populares

El inicio de diciembre de 2025 en Xbox se distingue por la llegada de novedades clave en el catálogo, con títulos que abarcan géneros variados y que incluyen lanzamientos directos en Game Pass, optimizaciones para hardware actual y propuestas exclusivas para quienes buscan experiencias diferentes antes de las fiestas navideñas.

Según información divulgada por la propia plataforma de Microsoft, la combinación de acción, ciencia ficción y supervivencia domina la agenda de estrenos y promociones de esta primera semana.

Marvel llega con su videojuego a Xbox

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute
Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games, es uno de los títulos que llama la atención de los usuarios de las consolas de Series S y X

Entre los juegos protagonizan la apertura del mes figura Marvel Cosmic Invasion, un “beat ’em up cooperativo” (género de videojuegos de acción en el que uno o más jugadores avanzan por escenarios combatiendo oleadas de enemigos), bajo el sello Marvel, apuesta por la inmediatez del acceso con la integración a Game Pass, la compatibilidad Play Anywhere y optimización especial para Xbox Series X|S.

El título propone acción rápida, estética pixel art y mantiene el atractivo del multijugador adaptable, lo que habilita tanto partidas individuales como en colaboración. Esta dinámica responde al interés de la comunidad por fórmulas clásicas de juego canalizadas a través de licencias reconocidas.

Qué otros videojuegos llegan para diciembre de 2025 a Game Pass

La oferta de estrenos no se limita al universo Marvel. Los usuarios de Xbox también cuentan con la posibilidad de acceder a Crime Simulator, un simulador criminalista que aprovecha las capacidades técnicas de las consolas de nueva generación.

El enfoque se orienta a la infiltración, el robo virtual y el manejo de herramientas complejas para la resolución de misiones que admiten desempeño individual o cooperativo. El realismo y la variedad en las mecánicas de juego, según la descripción ofrecida por IGN, son parte de su propuesta de valor para un público ávido de novedades.

Juegos como Crime Simulator y
Juegos como Crime Simulator y Seven Days Until Morning se suman a una campaña de descuentos masivos, ampliando las posibilidades para jugadores casuales y exigentes

El cierre de este bloque lo protagoniza Seven Days Until Morning, una aventura de supervivencia espacial ambientada en Plutón. La trama lleva a los jugadores a asumir el papel de los últimos representantes de la humanidad, que intentan resistir en condiciones extremas al interior de un búnker deteriorado.

La tensión narrativa, el entorno hostil y el desafío de mantenerse con vida conforman los pilares de esta experiencia optimizada para Xbox Series X|S.

Promociones exclusivas de hasta el 85% de descuento a un día de finalizar

La plataforma acompaña estos lanzamientos con una campaña de promociones relevantes de cara al cierre de año. Xbox presenta una lista de títulos triple A y populares con descuentos que alcanzan hasta el 85%.

FC 26, Red Dead Redemption
FC 26, Red Dead Redemption y GTA V estarán con descuento hasta el 3 de diciembre en las tiendas de Xbox

Entre las ofertas temporales destacan franquicias establecidas como Call of Duty: Black Ops 6, NBA 2K26, Assassin’s Creed Shadows, Fallout 76, DRAGON BALL Sparking! ZERO, Borderlands 4, Forza Horizon 5, Monster Hunter Wilds y Red Dead Redemption 2: Edición Definitiva.

El formato de descuentos alcanza tanto a ediciones estándar como a lanzamientos recientes y expansiones, abarcando temáticas deportivas, acción, rol, simulación y aventura. Casos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 Deluxe Edition, DOOM: The Dark Ages, TEKKEN 8, Mortal Kombat 1: Edición Definitiva y Grand Theft Auto V ejemplifican la amplitud de la selección, con reducciones de precio que varían desde el 10% hasta el 85%.

La diversidad de géneros, la presencia de licencias reconocidas y la magnitud de las promociones afianzan la estrategia de Xbox para posicionarse como uno de los ecosistemas preferidos por los aficionados a los videojuegos. Todo ello, en un contexto en el que la variedad y el acceso inmediato marcan la diferencia antes de las celebraciones navideñas.

La semana inicial deja en claro que diciembre será un mes relevante para quienes opten por descubrir nuevas propuestas de la mano de Xbox, con incentivos que conjugan novedades originales y descuentos significativos en productos emblemáticos.

Temas Relacionados

XboxGame PassVideojuegosEstrenos diciembreLo último en tecnología

Últimas Noticias

Por qué me llaman desde números internacionales a WhatsApp, qué debo hacer

El uso de números desconocidos se ha convertido en una táctica frecuente de ciberdelincuentes, que buscan obtener información sensible con distintas estrategias

Por qué me llaman desde

iOS 26.2: las 12 nuevas funciones que Apple activará en el iPhone este diciembre de 2025

La actualización introduce nuevas herramientas visuales, mejoras en apps nativas y funciones potenciadas por IA

iOS 26.2: las 12 nuevas

Códigos de Free Fire para el 2 de diciembre de 2025: lista completa y cómo canjearlos

El proceso para obtener premios requiere seguir pasos precisos en el portal oficial, porque la validez de cada combinación depende del evento, la región y la rapidez de los jugadores

Códigos de Free Fire para

Peter Thiel, fundador de PayPal, vende todas sus acciones en Nvidia y las lleva a Microsoft: por qué

Este movimiento involucró 166 millones de dólares, ya que también vendió acciones de Tesla

Peter Thiel, fundador de PayPal,

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de ethereum

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Mercado de criptomonedas: cuál es
DEPORTES
“Cultura sin culpables”: el error

“Cultura sin culpables”: el error estratégico de McLaren en Qatar que favoreció a Verstappen y encendió la definición del título de la Fórmula 1

“Todo a su tiempo”: la frase sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors que generó revuelo en el Xeneize

“Dame agua bendita”: el secreto de Facundo Cambeses para ser el héroe de Racing en la tanda de penales contra Tigre

Los mejores memes del triunfo de Racing a Tigre: de los goles errados de Maravilla Martínez a la hora que terminó el partido

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

TELESHOW
La sorpresa navideña de la

La sorpresa navideña de la China Suárez a sus hijos en su reencuentro en Turquía: “¿Cuánto les costó hacer esto?"

Maxi López comparó a la China Suárez con su mujer: “Mi Daniela es 10 veces más”

Lissa Vera habló de los rumores de su salida de Bandana: tensiones internas y la duda sobre el futuro del grupo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo era y cómo quedó

Cómo era y cómo quedó Pokrovsk, la ciudad ucraniana que Putin se vanagloria de haber conquistado

El aclamado director de cine Jafar Panahi fue condenado a un año de prisión en Irán

Detuvieron a la ex jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini por presunto fraude en contratos de la UE

Rematarán el apartamento de Punta del Este en el que cumple prisión domiciliaria una imputada por la megaestafa ganadera

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti recordó que tuvo 20 peleas “a las trompadas” en el Congreso