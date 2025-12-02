Marvel y más: juegos destacados marcan el comienzo de diciembre de 2025 en Xbox

Xbox estrena diciembre con lanzamientos multigénero y descuentos de hasta el 85% en juegos populares

El inicio de diciembre de 2025 en Xbox se distingue por la llegada de novedades clave en el catálogo, con títulos que abarcan géneros variados y que incluyen lanzamientos directos en Game Pass, optimizaciones para hardware actual y propuestas exclusivas para quienes buscan experiencias diferentes antes de las fiestas navideñas.

Según información divulgada por la propia plataforma de Microsoft, la combinación de acción, ciencia ficción y supervivencia domina la agenda de estrenos y promociones de esta primera semana.

Marvel llega con su videojuego a Xbox

Marvel Cosmic Invasion, de Tribute Games, es uno de los títulos que llama la atención de los usuarios de las consolas de Series S y X

Entre los juegos protagonizan la apertura del mes figura Marvel Cosmic Invasion, un “beat ’em up cooperativo” (género de videojuegos de acción en el que uno o más jugadores avanzan por escenarios combatiendo oleadas de enemigos), bajo el sello Marvel, apuesta por la inmediatez del acceso con la integración a Game Pass, la compatibilidad Play Anywhere y optimización especial para Xbox Series X|S.

El título propone acción rápida, estética pixel art y mantiene el atractivo del multijugador adaptable, lo que habilita tanto partidas individuales como en colaboración. Esta dinámica responde al interés de la comunidad por fórmulas clásicas de juego canalizadas a través de licencias reconocidas.

Qué otros videojuegos llegan para diciembre de 2025 a Game Pass

La oferta de estrenos no se limita al universo Marvel. Los usuarios de Xbox también cuentan con la posibilidad de acceder a Crime Simulator, un simulador criminalista que aprovecha las capacidades técnicas de las consolas de nueva generación.

El enfoque se orienta a la infiltración, el robo virtual y el manejo de herramientas complejas para la resolución de misiones que admiten desempeño individual o cooperativo. El realismo y la variedad en las mecánicas de juego, según la descripción ofrecida por IGN, son parte de su propuesta de valor para un público ávido de novedades.

Juegos como Crime Simulator y Seven Days Until Morning se suman a una campaña de descuentos masivos, ampliando las posibilidades para jugadores casuales y exigentes

El cierre de este bloque lo protagoniza Seven Days Until Morning, una aventura de supervivencia espacial ambientada en Plutón. La trama lleva a los jugadores a asumir el papel de los últimos representantes de la humanidad, que intentan resistir en condiciones extremas al interior de un búnker deteriorado.

La tensión narrativa, el entorno hostil y el desafío de mantenerse con vida conforman los pilares de esta experiencia optimizada para Xbox Series X|S.

Promociones exclusivas de hasta el 85% de descuento a un día de finalizar

La plataforma acompaña estos lanzamientos con una campaña de promociones relevantes de cara al cierre de año. Xbox presenta una lista de títulos triple A y populares con descuentos que alcanzan hasta el 85%.

FC 26, Red Dead Redemption y GTA V estarán con descuento hasta el 3 de diciembre en las tiendas de Xbox

Entre las ofertas temporales destacan franquicias establecidas como Call of Duty: Black Ops 6, NBA 2K26, Assassin’s Creed Shadows, Fallout 76, DRAGON BALL Sparking! ZERO, Borderlands 4, Forza Horizon 5, Monster Hunter Wilds y Red Dead Redemption 2: Edición Definitiva.

El formato de descuentos alcanza tanto a ediciones estándar como a lanzamientos recientes y expansiones, abarcando temáticas deportivas, acción, rol, simulación y aventura. Casos como Hogwarts Legacy, Alan Wake 2 Deluxe Edition, DOOM: The Dark Ages, TEKKEN 8, Mortal Kombat 1: Edición Definitiva y Grand Theft Auto V ejemplifican la amplitud de la selección, con reducciones de precio que varían desde el 10% hasta el 85%.

La diversidad de géneros, la presencia de licencias reconocidas y la magnitud de las promociones afianzan la estrategia de Xbox para posicionarse como uno de los ecosistemas preferidos por los aficionados a los videojuegos. Todo ello, en un contexto en el que la variedad y el acceso inmediato marcan la diferencia antes de las celebraciones navideñas.

La semana inicial deja en claro que diciembre será un mes relevante para quienes opten por descubrir nuevas propuestas de la mano de Xbox, con incentivos que conjugan novedades originales y descuentos significativos en productos emblemáticos.